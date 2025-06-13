Se connecter  
Perdus dans le futur tome 3 : Sauver la planète
Publié le 05/09/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=400&height=600&src=images/repository/1756050370-9791034764990-w360.jpg


Après avoir récupéré de leur saut dans le temps, nos protagonistes se retrouveront à nouveau en difficulté, cette fois dans un monde où une révolution a éclaté contre Apzon et les multinationales de l'énergie qui contrôlent à présent le monde. Mais Abzon va envoyer des troupes robotisées pour mater la rebellion. Après les événements traumatisants de la fin du tome précédent, la bande des cinq a une nouvelle membre. Arlette est plus âgée, plus sage et dure à cuire, des qualités vraiment utiles dans la nouvelle ère où ils ont atterri, celle de la guerre totale entre les gens et les multinationales. L'eau est rare, la nourriture encore plus, il ne pleut pas depuis des mois, et les gens brûlent les avant-postes des corporations, construisent des barricades et se préparent à un combat inégal contre les machines. Impossible de remonter le temps sans eau, les enfants se retrouvent donc (encore une fois) dans une situation très délicate...

Au scénario, Damián continue de livrer une histoire d'aventures et pleine de messages, l'amitié, la camaraderie, le soutien mutuel, sont des valeurs qui sont transmises dans cette œuvre, mais aussi avec une touche de macabre, des décisions difficiles, une certaine violence... Avec une narration agile et directe, avec ces touches représentatives de chaque protagoniste, il parvient à nous entraîner dans l'intrigue et tout ce qui les entoure. En termes de dessin, Alex Fuentes continue à un très haut niveau, avec ce style de dessin animé, en conservant ses références télévisuelles, revient avec ces designs très particuliers pour chaque personnage, qu'il s'agisse du groupe principal ou de ceux présentés dans ce nouvel album, avec un récit qui s'appuie sur l'animation, gérant très bien les perspectives et les changements de plans, avec une gestion très visuelle des pages, tout cela combiné avec des couleurs pastel, met en valeur toute cette esthétique qui ressemble à un film. Dans une course pour échapper à la capture ou à la mort, le groupe tentera à nouveau le saut dans le temps, emportant avec eux quelques surprises et souvenirs qui pourraient laisser une marque dans leur esprit et sur la façon dont ils prendront leurs décisions futures.

VERDICT
Une aventure jeunesse dans le plus pur style Goonies, où les valeurs de l'amitié sont mises en avant. La trilogie finit bien et le voyage aura été agréable du début à la fin.

Date de parution ; 13 Juin 2025
Editions : Dupuis
 Notre Avis
8 / 10
