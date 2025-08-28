Nous nous retrouvons au cœur d'une Sicile qui porte le poids du passé sur ses épaules, avec Mafia: The Old Country qui nous ramène aux origines de la saga. On retrouve les échos des atmosphères qui nous ont séduits dans les deux premiers chapitres de la série, mais cette fois, on retrouve une intensité ancestrale faite de poussière, de foi, de sang et de silences chargés de sens. Commençons par le bas, littéralement : le jeune Enzo Favara est un carusu dans les mines de soufre, écrasé par un destin amer qui le voit victime d'accidents et d'injustices. La mort de son ami Gaetano déclenche une spirale de vengeance qui l'entraîne loin de la poussière pour affronter le monde criminel de la Sicile du début du XXe siècle . Dans ce contexte, les gars du Hangar 13 nous livrent un récit imprégné d'authenticité historique : San Celeste et les villages miniers évoquent des lieux qui respirent la culture, la souffrance et l'espoir. La rencontre avec Don Bernardo Torrisi marque un tournant : Enzo est sauvé d'une écurie en feu, tombe sous l'aile d'un chef rival et commence à gagner la confiance et l'honneur de la famille Torrisi. Des liens se tissent, des amitiés intenses se développent, comme celle avec Luca, et une histoire d'amour secrète avec Isabella, empreinte de tension et d'un désir d'évasion. Le décor est restitué avec soin et passion : personnages, dialectes siciliens, références culturelles concrètes. Chaque geste, chaque mot agit comme une pierre dans une mosaïque narrative qui creuse l'humain. La famille Torrisi se retrouve impliquée dans une activité criminelle de plus en plus importante, mais quelque chose en elle commence à se fissurer : trahisons, opération déjouée, meurtres orchestrés sans pitié. La confrontation finale avec Spadaro est lourde de tragédies, tandis qu'Etna est témoin de violence et de désespoir. Enzo et Isabella rêvent d'une vie lointaine, mais les serments de sang pèsent trop lourd ; l'issue est amère, désespérée et dramatique. Cette conclusion, face à un paysage naturel hostile, nous pousse à réfléchir à la nature humaine et à la complexité de notre destinée. Avant de passer au gameplay, nous aimerions souligner un point très spécial : vous pouvez jouer à Mafia : The Old Country tout en écoutant un doublage exceptionnel en dialecte sicilien — une opportunité vraiment unique !Du point de vue du gameplay, Mafia: The Old Country se présente comme un jeu d'action-aventure linéaire , riche en moments cinématiques et doté d'une carte explorable mais limitée. On ne s'attend pas à un monde ouvert : Hangar 13 privilégie la narration, des décors évocateurs et l'immersion culturelle, plutôt que la liberté extrême. Le gameplay repose sur quatre modes principaux : furtivité , combat armé , combat au couteau et conduite . Peut-être trop schématique : les critiques soulignent que les missions ont tendance à sombrer dans la monotonie ou la frustration, avec une IA ennemie terne et un rythme lent. Le système prend tout son sens lorsque la furtivité est utilisée : rapide et efficace, même s'il manque d'éclat. Il est clair que la force du jeu ne réside pas tant dans ses mécaniques, mais dans sa capacité à évoquer une atmosphère unique : la Sicile du début du XXe siècle, avec son authenticité, ses dialectes et ses traditions. C'est à la fois sa force et sa limite : ceux qui recherchent un gameplay raffiné, ouvert et moderne risquent d'être déçus . De nombreux critiques s'accordent à dire que la passion est présente dans chaque image, mais le design lui-même semble désormais daté.La direction artistique nous captive dès le premier instant : San Celeste, les villages, l’Etna, les vignobles, les références culturelles sont reproduites avec vénération. Ce n’est pas seulement un décor : on sent les lieux respirer, ils racontent des histoires profondes. Les décors réels – la Vallée des Temples , le lac de Pergusa , le mont Sabucina – sont évoqués avec respect et poésie, transformant l’exploration en un hommage visuel élégant et captivant. D’un point de vue technique, Mafia : The Old Country utilise Unreal Engine 5 avec Nanite, Lumen et MetaHuman : des technologies de pointe qui ajoutent fidélité, éclairage réaliste et animations faciales expressives. Le niveau de détail des visages est étonnant et renforce l’intensité narrative. Il y a du concret dans les gestes, du réalisme dans l’accent, de la vérité dans chaque pli de la veste. L’audio est un chapitre à part entière : le doublage en sicilien , avec des dialectes de Palerme, Catane, Nissa et Agrigente, crée une expérience linguistique authentique et radicale. Bien sur, le jeu est également localisé totalement en français si vos préférez ne pas avoir à suivre les sous-titres. La bande-son, signée BT et interprétée par un orchestre national, ajoute pathos et grandeur à ce mélange émotionnel.Nous avons découvert dans Mafia: The Old Country une œuvre qui ne cherche pas à plaire, mais à émouvoir. Le jeu nous captive par son authenticité et son audace à dépeindre une Sicile antique avec une vérité esthétique et linguistique absolue. L'intrigue nous a laissés sans voix, les graphismes nous ont émus, mais le gameplay, au fil du temps, révèle des défauts évidents. Le dernier opus de la série ne réinvente peut-être pas la roue, mais il nous plonge dans un drame épique et intime.