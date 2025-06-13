Les Bras Armés tome 3 : La Cité Royale

Sur les îles d'Ezel, au large du royaume du Levant, la vie était paisible pour Fidel, jeune pêcheur comme son père, ainsi que pour son amie d'enfance la vive Tima, leur copain Ysak et Koral et Yano, les enfants du maire local. Jusqu'à ce matin de marché où apparaît Mlle Mako, le Bras Armé du village, défenderesse ultime contre les Dégénérés, ces anciens dieux descendus du ciel pour réduire la planète en esclavage ivres de vengeance. Chaque porteur de l'Armille, un de leurs artefacts, devient un Bras Armé, porteur d'un don unique qui se révèle à lui au moment de son passage. Mako est âgée, il lui faut un successeur, une ombre prête à prendre son relais une fois qu'elle sera partie. Alors elle vient, en ce matin, chercher les nouveaux et derniers Désignés, car seul un adolescent peut supporter la douleur de l'Armille. Les enfants vont devoir assumer l'honneur, la douleur et le poids de leur responsabilités sans faillir jusqu'à la désignation de l'élu.Dans ce tome trois, Fidel et Koral se retrouvent tous les deux pour partir en direction de la Cité Royale. Ils ont pris un chemin différent de leur famille pour ne pas les mettre en danger. Les deux enfants vont se retrouver dans des marais qui dégage des fumées hallucinogènes. On suit en parallèle l'autre partie du groupe qui essaie de survivre et de se nourrir dans la nature. Ils vont faire la rencontre d'une créature assez mignonne mais dangereuse.Le but final est de, tous, se retrouver à la Cité Royale. Mais que vont-ils y trouver ? Le scénariste PoG nous livre ici une super histoire, peut-être pas totalement novatrice, mais super bien emmenée et bourrée de bonnes idées. Les personnages sont très attachants, on se pose des questions et on a très envie de savoir ce qu'il s'est passé et ce qu'il va advenir ! L'aventure se poursuit pour les désignés, ils doivent survivre au monde pour se retrouver à la Cité Royale. On en apprend de plus en plus sur l'histoire des anciens Dieux. Enrico Orlandi excelle dans ce troisième opus. Son style graphique, détaillé et expressif, donne vie à cet univers proche de l'animation. Le dynamisme du trait nous immerge totalement dans l'action. Mais c'est aussi dans les moments plus calmes que son talent s'exprime. Les visages et les attitudes des personnages sont d'une grande expressivité, et les décors, qu'il s'agisse de vastes paysages ou de rues grouillantes, sont dessinés avec une précision impressionnante. La palette de couleurs contribue à l'atmosphère coloré du récit. Et nous avons hâte de lire la suite.La Cité Royale est une BD d'aventure exigeante, mais riche et gratifiante pour le lecteur. Les dessins sont toujours aussi beaux et expressifs.Date de sortie : 13 Juin 2025Editions : Dupuis