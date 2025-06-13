Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
 
Les Bras Armés tome 3 : La Cité Royale
Publié le 04/09/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.playagain.be/index.php?page=image&width=400&height=600&src=images/repository/1756298451-9782808508766-w360.jpg


Sur les îles d'Ezel, au large du royaume du Levant, la vie était paisible pour Fidel, jeune pêcheur comme son père, ainsi que pour son amie d'enfance la vive Tima, leur copain Ysak et Koral et Yano, les enfants du maire local. Jusqu'à ce matin de marché où apparaît Mlle Mako, le Bras Armé du village, défenderesse ultime contre les Dégénérés, ces anciens dieux descendus du ciel pour réduire la planète en esclavage ivres de vengeance. Chaque porteur de l'Armille, un de leurs artefacts, devient un Bras Armé, porteur d'un don unique qui se révèle à lui au moment de son passage. Mako est âgée, il lui faut un successeur, une ombre prête à prendre son relais une fois qu'elle sera partie. Alors elle vient, en ce matin, chercher les nouveaux et derniers Désignés, car seul un adolescent peut supporter la douleur de l'Armille. Les enfants vont devoir assumer l'honneur, la douleur et le poids de leur responsabilités sans faillir jusqu'à la désignation de l'élu.

Dans ce tome trois, Fidel et Koral se retrouvent tous les deux pour partir en direction de la Cité Royale. Ils ont pris un chemin différent de leur famille pour ne pas les mettre en danger. Les deux enfants vont se retrouver dans des marais qui dégage des fumées hallucinogènes. On suit en parallèle l'autre partie du groupe qui essaie de survivre et de se nourrir dans la nature. Ils vont faire la rencontre d'une créature assez mignonne mais dangereuse.Le but final est de, tous, se retrouver à la Cité Royale. Mais que vont-ils y trouver ? Le scénariste PoG nous livre ici une super histoire, peut-être pas totalement novatrice, mais super bien emmenée et bourrée de bonnes idées. Les personnages sont très attachants, on se pose des questions et on a très envie de savoir ce qu'il s'est passé et ce qu'il va advenir ! L'aventure se poursuit pour les désignés, ils doivent survivre au monde pour se retrouver à la Cité Royale. On en apprend de plus en plus sur l'histoire des anciens Dieux. Enrico Orlandi excelle dans ce troisième opus. Son style graphique, détaillé et expressif, donne vie à cet univers proche de l'animation. Le dynamisme du trait nous immerge totalement dans l'action. Mais c'est aussi dans les moments plus calmes que son talent s'exprime. Les visages et les attitudes des personnages sont d'une grande expressivité, et les décors, qu'il s'agisse de vastes paysages ou de rues grouillantes, sont dessinés avec une précision impressionnante. La palette de couleurs contribue à l'atmosphère coloré du récit. Et nous avons hâte de lire la suite.

VERDICT
La Cité Royale est une BD d'aventure exigeante, mais riche et gratifiante pour le lecteur. Les dessins sont toujours aussi beaux et expressifs.

Date de sortie : 13 Juin 2025
Editions : Dupuis
Plus d'articles dans cette catégorie
12/09/2025 @ 15:33:10
L'Âme du Dragon tome 1
11/09/2025 @ 14:59:39
Le Royaume d'Orcsen tome 1
10/09/2025 @ 15:14:26
Qui a vu le paon danser ? tome 1
09/09/2025 @ 15:25:45
Help
08/09/2025 @ 15:21:01
Earth Expansion tome 1
05/09/2025 @ 14:48:30
Perdus dans le futur tome 3 : Sauver la planète
03/09/2025 @ 14:48:05
Amour toxique
02/09/2025 @ 14:39:14
Killing Stalking saison 3 tome 1
01/09/2025 @ 14:30:07
Raja tome 1
29/08/2025 @ 15:21:40
Dogsred tome 2

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Adobe Adobe
Une application Adobe gratuite pourrait révolutionner le montage vidéo mobile
Navigateurs Navigateurs
Chrome viendra à votre secours. La sécurité révolutionnaire de Google
Droit Droit
Mark Zuckerberg poursuit Facebook en justice. Son compte est suspendu sans cesse.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Heretic + Hexen (PS5) - Retrouvez deux FPS classiques des années 90 remastérisés
Programmation Programmation
L'IA dans le codage corrige les fautes de frappe et crée des failles. C'est une bombe à retardement.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?