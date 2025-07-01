Rentrée scolaire et arnaques en ligne courantes en cette période – explications d’ESET

Publié le 27/08/2025 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Phishing – L’école a besoin de vos informations, maintenant !
Dans le contexte de la rentrée, les escrocs essayent de se faire passer pour des représentants d’écoles, par exemple en communiquant que les élèves ciblés peuvent bénéficier d’une aide financière ou que leurs comptes scolaires ont expiré.
Arnaques à la livraison – Votre livraison n’est pas arrivée !
Les escrocs peuvent se faire passer pour des services de livraison légitimes. Ils prétendent généralement qu'une livraison n’a pas réussi et que vos informations personnelles ou financières, ou le paiement d'une petite somme, sont exigés. Ces messages frauduleux peuvent aussi contenir un lien permettant de télécharger une appli de suivi de colis, qui est en réalité un maliciel (parcel tracking app, which is, in fact, malware).
Arnaques aux achats en ligne – Vous ne trouverez pas de meilleurs prix !
Les escrocs créent des boutiques en ligne totalement fausses mais crédibles, ou des copies de marchés en ligne légitimes pour inciter les visiteurs à acheter des produits inexistants ou contrefaits, tels que vêtements, appareils électroniques ou fournitures scolaires.
Les chercheurs d'ESET ont documenté des variantes avancées de cette arnaque, où les cybercriminels proposent des services d'assistance et des robots automatisés. Cela permet aux criminels novices d'escroquer massivement et facilement. Aux escrocs moins expérimenté, la méthode permet de créer de faux sites web entièrement automatisés, des messages frauduleux, des chatbots interactifs avec traduction instantanée, et bien d’autres.
Arnaques aux acomptes – Vous avez droit à des prestations, mais nous avons besoin d’un petit acompte !
Les escroqueries aux acomptes impliquent que les fraudeurs décrivent et promettent un avantage –une bourse, une remise de prêt étudiant ou des bons de rentrée scolaire – en échange du paiement d’un acompte. En réalité il n’y a pas d’avantages et les fraudeurs disparaissent une fois l’acompte payé.
Rester en sécurité
La rentrée scolaire est une période propice aux arnaqueurs. Soyez vigilants ; lisez attentivement les messages similaires aux exemples ci-dessus et vérifiez l'adresse e-mail de l'expéditeur, le contenu du message, les liens joints, etc. Ne prenez pas de décisions précipitées.
Les arnaques sont toujours plus sophistiquées et les utilisateurs de smartphones plus vulnérables. Elèves et parents ne doivent pas se fier uniquement à leur capacité à détecter une tentative d'arnaque. Il est essentiel de disposer d'une protection fiable pour leur smartphone, basée sur une approche préventive.
ESET Mobile Security pour Android protège contre un vaste éventail de menaces mobiles, dont les logiciels malveillants, les liens d'hameçonnage et le vol physique. Il contient :
L’Antivirus Android avec analyse 24/7 – Les utilisateurs sont protégés contre l'installation d'applis malveillantes et autres maliciels. L'antivirus peut aussi vérifier tous les fichiers et dossiers de l'appareil accessibles via les connexions ‘USB on the Go’.
L’Anti-Phishing –Protège contre les sites web malveillants qui tentent d'obtenir des informations sensibles – noms d'utilisateur, mots de passe, informations bancaires ou informations de carte de crédit sur la plupart des navigateurs Android courants. De plus, ESET Link Scanner peut reconnaître les liens d'hameçonnage provenant d'applis, comme les messages de jeux.
Protection des paiements – Cette fonctionnalité ajoute une couche de sécurité supplémentaire à des applis comme Google Pay ou des applis bancaires mobiles. Lorsqu'elle est activée, la protection des paiements empêche les applis malveillantes de lire, de modifier ou de superposer le contenu des applis protégées et contribue à prévenir les tentatives d'hameçonnage et les fuites de données.
L’Antivol – Enregistre toutes les tentatives non autorisées de déverrouillage du téléphone ou de l'écran et les modifications de carte SIM. L'utilisateur est ensuite averti par mail. La fonction Antivol permet aussi de localiser les appareils perdus.
Préparer la rentrée scolaire peut être stressant. La dernière chose que les élèves ou les parents souhaitent est d’être confrontés à des problèmes concernant une arnaque. Achetez vos fournitures scolaires, naviguez sur Internet et communiquez en ligne en toute sécurité avec ESET Mobile Security. Essayez maintenant ESET Mobile Security à -50 % !
A propos d’ESET
ESET® propose une cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET anticipe les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, sécurisant les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection de terminaux, du cloud ou d’appareils mobiles, ses solutions et services cloud, basés sur l'IA, sont hautement efficaces et d’une utilisation faciles. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multifacteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du paysage numérique exige une approche progressive de la sécurité. ESET est engagé dans une recherche de pointe et une veille stratégique sur les menaces, avec le soutien de ses centres de R&D et un solide réseau de partenaires au niveau mondial. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eset.com ou suivez nos réseaux sociaux, podcasts, blogs et https://www.est.com/be-fr/.
Rester en sécurité
