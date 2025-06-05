« The Nameless City » a été écrit en janvier 1921 et publié pour la première fois dans le numéro de novembre 1921 de The Wolverine, une revue de presse amateur. « La Cité sans nom » se déroule quelque part dans les déserts du Moyen-Orient. Les passionnés de Lovecraft ont évoqué le Yémen, mais l'ambiance archéologique du récit évoque davantage l'Égypte. Le narrateur anonyme parcourt le désert à la recherche d'un lieu si ancien que son nom est oublié et qu'il n'apparaît même pas dans les mythes. Bien que le jeu soit basé sur la nouvelle de Lovecraft, aucune connaissance préalable du monde n'est requise. Vous incarnez simplement un aventurier anonyme cherchant à localiser une cité oubliée au milieu d'un désert. L'histoire est racontée par la voix du narrateur, qui commente ce qui lui arrive et fait des observations, sans grande surprise. Il s'agit avant tout de présenter une expérience. Le tout est accompagné d'images imitant un style d'il y a quelques générations. L'aspect peut paraître granuleux et complexe, mais il convient parfaitement à l'environnement étrange et étranger que vous explorez. Le jeu est linéaire, vous offrant peu d'options. Outre les mouvements de base, vous pouvez vous accroupir pour ramper dans de petits espaces, interagir avec les objets de l'environnement et allumer votre torche. Pas d'inquiétude : la torche éclairera en permanence, sauf si l'histoire vous la retire. L'interaction avec le monde se limite à l'observation des objets, qui sont signalés par une icône en forme d'œil lorsque vous passez la souris dessus. Certaines images et objets étranges peuvent vous donner des frissons, mais ils ne sont pas mortels en soi. Cela n'exclut pas la possibilité de mourir. Si vous tombez trop souvent dans des trous ou du haut de falaises, vous perdrez toute votre « colonne vertébrale ». Heureusement, de nombreux points de contrôle vous permettent de conserver votre progression. Vous devrez également résoudre quelques énigmes simples. Au cours de votre exploration, vous rencontrerez plusieurs glyphes issus d'une langue ancienne. Ils sont notés dans votre carnet et utilisés pour ériger ou supprimer une barrière. Si la suppression est sans danger, lancer des sorts peut nuire à votre santé. C'est très facile.Ce jeu offre de jolis graphismes rétro, une atmosphère et une bande-son époustouflantes. Adapté de Lovecraft, il vous plonge dans des horreurs étranges et cosmiques. Vous explorez les profondeurs mystérieuses de la Cité sans nom tout en essayant de garder la raison. Le narrateur arrive dans la ville et commence à creuser dans et autour des ruines. Harcelé par un vent venu d'on ne sait où, il finit par pénétrer dans l'un des plus grands temples et découvre des inscriptions et des pictogrammes datant des premiers habitants de la ville. Le narrateur découvre alors une porte taillée dans la pierre vivante et tombe dans des catacombes sous la ville où il découvre les restes du peuple qui a construit la ville, une race d'humanoïdes reptiliens. Il trouve ensuite d'autres fresques et écrits décrivant la vie du peuple-lézard dans une métropole grouillante, qui finit par céder au temps et à l'avancée du désert. Réalisant que le désert qui abrite la cité sans nom était autrefois verdoyant et grouillant de vie, il est frappé non seulement par l'horreur du temps, mais aussi par la fragilité absolue de la civilisation. En descendant plus loin, le narrateur tombe sur la source du vent qui souffle à travers la ville la nuit et se retrouve aspiré dans un portail vers un autre endroit, un lieu de noirceur absolue où il réfléchit au sort du peuple reptilien et à la chute de leur civilisation. Il n'y a pas de jumpscares, juste une sensation d'angoisse et de trouble grâce aux visuels et à la narration environnementale. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit avant tout d'un simulateur de marche. Si vous aimez l'esthétique des captures d'écran, jouez-y. C'est un jeu court, mais qui vaut le détour. La première partie est nettement meilleure, et nous aurions aimé que le jeu soit beaucoup plus long. La deuxième partie survient lorsque vous perdez votre torche et que l'obscurité vous épuise constamment. Pour survivre, vous devez ramper ou courir jusqu'aux cristaux qui restaurent votre santé. Cette partie semblait trop longue et répétitive, car vous ne faites que descendre. Il y a aussi trop de mouvements accroupis. Dommage également que le jeu soit intégralement en anglais, ce qui risque de priver le jeu d'une partie du public francophone.The Nameless City est un jeu très agréable pour un fan de Lovecraft, mais semblera beaucoup trop obscur pour le reste du public, d'autant qu'il n'y a aucune traducton française à la clé. Notez que cette nouvelle est considérée comme le premier jet pour Les Montagnes hallucinées. L'intrigue est identique : un chercheur occidental se rend dans un lieu inaccessible et découvre les ruines d'une cité si ancienne qu'elle semble antérieure à l'humanité.