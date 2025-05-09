Se connecter  
Killing Stalking saison 3 tome 1
Publié le 02/09/2025 Dans Bandes Dessinées
https://jeuxpo.com/index.php?page=image&width=400&height=600&src=images/repository/1756041887-6e3accc6-86f0-9353-dbc8-a355521696f1.jpg


Killing Stalking est une série en huit tomes réparties en trois saisons, publiée en Corée du Sud aux éditions Lezhin. Bum Yoon n'est pas seulement timide, mais aussi faible, discret et silencieux. A l'armée déjà, il a dû apprendre amèrement qu'il est le sous-dog et qu'il doit se laisser faire par tous. Il admire d'autant plus son camarade d'études Sangwoo, très apprécié, qui l'a autrefois sauvé d'une situation précaire. Depuis longtemps, son béguin s'est transformé en obsession, car l'autre ne quitte pas son esprit. Bum Yoon s'introduit dans la maison de Sangwoo lorsqu'il n'en peut plus et fait une horrible découverte, mais ce n'est que le début ...

Bum Yoon est perdu. Après la libération de Sangwoo par la police, il semble transformé. Il sort avec lui et lui répète sans cesse combien il le trouve beau. Se pourrait-il que leur relation soit enfin en train de s'améliorer ? La gentillesse récente de Sangwoo dans les premiers chapitres de la dernière saison de Killing Stalking pourrait bien être son acte le plus cruel envers Bum jusqu'à présent. L'histoire est très romantique et l'auteur cède aux fans en optant pour la romance. Le problème, c'est que Killing Stalking a toujours été une histoire d'amour tordue et il s'agit simplement d'une relation très abusive. La maltraitance ne se limite pas à abattre une personne, émotionnellement ou physiquement. Elle peut aussi prendre la forme de moments de gentillesse utilisés pour contrôler la victime. Une chose est devenue évidente dans leur relation : Bum n’a jamais réagi comme Sangwoo l’attendait. Cela a, d’une certaine manière, suscité la curiosité de Bum et en a fait son nouveau jouet préféré. En apprenant à mieux le connaître, Sangwoo apprend à lui faire encore plus mal. Il veut continuer à insister jusqu’à ce que quelque chose se brise, mais ce faisant, il semble que quelque chose change en Sangwoo. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations pour l’instant.

VERDICT
Encore une fois très inconfortable, dépendance et syndrome de Stockholm partout. C'est toujours intéressant à lire.

Date de parution : 09 Mai 2025
Editions : Taifu Comics
 Notre Avis
8 / 10
