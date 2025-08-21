Shantae est une franchise de jeux de plateforme qui a été lancée pour la première fois sur le marché en 2002 pour la console portable Game Boy Color. Après plus de vingt ans d'existence, le développeur WayForward continue de faire revivre la série à travers de nouveaux opus et des remasters. Cette année, Shantae reçoit un nouveau jeu intitulé Shantae Advance: Risky Revolution. Ce jeu était initialement prévu comme une suite du premier Shantae , qui devait sortir sur Game Boy Advance à l'époque. Malheureusement, faute d'éditeur pour WayForward et suite aux faibles ventes du premier opus, le jeu fut annulé en 2004 et ne sortit jamais. Vingt ans plus tard, ce projet de longue date a enfin été relancé grâce à l'aide de Limited Run Games. Peu après avoir vaincu Risky Boots, Shantae aide ses amis à construire de nouvelles défenses anti-pirates pour Scuttle Town. Alors que Shantae présente à Sky et Bolo son nouvel ami, Rottytops, Risky revient soudainement et annonce son nouveau plan pour conquérir Sequin Land. Shantae poursuit et combat Risky avant de tomber dans un gouffre menant à une immense caverne souterraine qui s'étend sur tout le Pays des Paillettes. Là, elle et ses amis apprennent que Risky prévoit d'utiliser un appareil appelé le Moteur à Tremblements pour faire tourner le Pilier du Roi , un pilier de pierre massif qui soutient tout le continent, réorganisant ainsi la surface au-dessus et exposant les zones enclavées à la côte afin que son équipage de pirates puisse les piller. Risky le démontre en forçant Scuttle Town à s'enfoncer dans les terres, la transformant en désert. Shantae pourra-t-elle restaurer cette terre qui s’est effondrée ?Shantae Advance: Risky Revolution est un jeu d'action-aventure en 2D mêlant plateforme et éléments Metroidvania. Vous incarnez Shantae, une jeune fille à moitié génie qui doit explorer le continent de Sequin Land pour arrêter le pirate maléfique Risky Boots. Comme d'habitude, l'aventure commence avec Risky Boots qui sème le chaos. Au départ, il tire sur Scuttle Town pour attirer Shantae au combat. Cependant, après l'avoir vaincu, Shantae tombe dans une fissure du sol tout en continuant le combat. Une fois Shantae atterri, Risky s'enfuit. Comme dans les jeux précédents, Shantae possède de longs cheveux semblables à des fouets qui lui servent d'arme. Elle peut également exécuter des danses spéciales qui la transforment en diverses créatures, dont un singe, un éléphant, une araignée et une harpie. Dans ce jeu, vous découvrirez deux nouvelles transformations : sirène et crabe. Chaque transformation offre des avantages d'exploration différents, comme la forme singe, qui vous permet d'escalader les murs et de sauter par-dessus de longs passages, et la forme crabe, qui vous permet de couler au fond de l'océan. Bien sûr, l'attraction principale réside dans l'aventure, où vous pouvez explorer des mondes interconnectés pour découvrir des secrets et débloquer de nouveaux chemins. En chemin, Shantae peut acquérir de nouveaux objets et bonus lui permettant d'atteindre des zones jusque-là inexplorées. Quant aux niveaux, nous n'avons pas apprécié leur conception, parfois trop longue, se concentrant sur des tâches moins essentielles.Étant donné que le jeu était initialement prévu pour une sortie sur Gameboy Advance en 2004, les graphismes sont clairement vintage, avec leur style pixelisé. Cependant, les développeurs ont fait un effort supplémentaire pour moderniser le jeu en mettant à jour les illustrations des personnages qui apparaissent lors des conversations. Les portraits des personnages sont conçus en haute définition, ce qui nous permet d'avoir une image plus nette des personnages pixelisés . Côté audio, la musique est énergique et divertit constamment les joueurs tout au long de leur aventure. Elle est si agréable qu'elle vous fera chanter à chaque danse de Shantae, il n'y a pas de doublage parlé en revance. Malgré sa durée de vie relativement courte et un challenge faible, Shantae Advance: Risky Revolution reste satisfaisant, tant en termes d'aventure que de combat. Son contenu riche vous incitera à y retourner régulièrement pour récupérer des objets. Si vous êtes fan de la série Shantae, ce jeu est un incontournable, véritable trésor perdu depuis longtemps. Nous tenons à exprimer notre gratitude à Limited Run Games pour avoir ressuscité le titre Shantae Advance: Risky Revolution, disparu depuis longtemps. Sans eux, ce jeu serait probablement resté un élément archivé de la bibliothèque WayForward. Notons que l'édition physique est proposé exclusivement via leur boutique en ligne jusqu'au 7 septembre 2025.Dans l’ensemble, Shantae Advance: Risky Revolution a un style classique mais est enveloppé dans une présentation moderne afin qu’il soit toujours pertinent en 2025.