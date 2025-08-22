Se connecter  
Raja tome 1
Publié le 01/09/2025 Dans Bandes Dessinées
Raja est une série en trois tomes publiée au Japon aux éditions Kodansha. L'histoire se déroule dans l'Inde ancienne, un pays turbulent où de nombreux royaumes s'affrontent et se combattent. Aspirant à devenir le « seul roi » qui mettra fin à cette ère troublée, Kautilya, un jeune homme borgne, inventif mais plein d'ambition, et Chandragupta, au charisme et à la puissance militaire exceptionnels, dirigent une bande de voleurs. Leur rencontre par une nuit de pleine lune marque le premier pas vers la « voie royale » de l'unification de l'Inde. C'est le début d'une romance historique illustrant le combat d'hommes dotés de la « royauté ».

Au IVème siècle avant JC, en Inde, le pays est divisé en seize royaumes, qui se font perpétuellement la guerre pour étendre leur territoire respectif. Mais un homme veut changer ça, en devenant le Roi Unique, celui qui réunifiera l'Inde. Son nom : Kautilya. Toujours un cran au dessus des autres en terme d'intelligence, précepteur de la famille royale du plus grand royaumes parmi les seize, frère de sang du prince, il sera aussi le héros qui fera tout pour atteindre son but, quitte à devoir tuer un jour ceux qui sont aujourd'hui ses amis. L'histoire n'en est qu'à ses débuts, et Kautilya n'a pas encore fait connaître son nom en cette époque déchirée par la guerre. C'est la première fois que nous découvrons cette époque et ces personnages, alors nous avons hâte de voir quels combats ils livreront. L'histoire est rythmée et directe, et malgré son long récit historique verbeux, vous ne voudrez pas manquer une seule seconde. Même les plus courtes répliques sont rythmées, ce qui en fait une histoire captivante. Nous avons été touché par l'honnêteté de chaque personnage et par sa force d'avancer sans bouder ni s'offusquer de la situation. Les conseils sur des sujets comme l'épée fouet (urumi), les universités, le varna (système des castes) et la chirurgie indienne sont également intéressants. Les expressions des personnages, la tension et la mise en scène sont assez intenses. Tout irait pour le mieux si ce n'est que des interrogations peuvent subsister : Comment raconter l'unification de l'Inde en seulement trois volumes alors que Kingdom (qui parle d'un sujet similaire mais avec la Chine) a déjà dépassé les soixante-dix tomes ? Il semblerait que la série est brutalement été annulée, ce qui explique cette situation. A vous de voir si vous voulez tenter cette courte aventure qui débute sous les meilleurs auspices. Il est intéressant de noter que le personnage principal est un homme qui aspire à devenir roi, mais qui ne le devient finalement pas. Le premier volume n'est qu'une introduction, mais nous avons hâte de voir comment les choses évoluent.

VERDICT
Le premier tome de Raja était incroyablement puissant et dynamique, et valait vraiment le détour. L'Inde antique est géniale.

Date de parution : 20 Août 2025
Editions : Doki-Doki
