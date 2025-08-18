Gradius ORIGINS est la nouvelle collection de classiques de Konami, créée en partenariat avec le développeur M2. Si vous êtes un joueur de longue date, vous avez probablement déjà passé des heures à jouer à un titre de la franchise Gradius. Le jeu original a été développé par Konami en 1985 pour les salles d'arcade et, en Europe, est sorti sous le nom de Nemesis . C'est un shmup 2D à progression horizontale (défilement de gauche à droite), rempli d'ennemis, de tirs simultanés et d'action frénétique à l'écran. Gradius Origins propose pas moins de 18 versions, couvrant sept jeux différents de la série, chacune avec un magnifique menu individuel. De plus, il inclut une galerie visuelle et sonore de qualité, un guide complet et bien structuré, et même un système de succès. Le tout est entièrement traduit en français, ce qui renforce l'immersion et facilite la compréhension de la franchise, notamment pour les nouveaux joueurs. Dans le premier Gradius , sorti en 1985, la planète Gradius est attaquée par une force extraterrestre connue sous le nom de Bactérien, venue du subespace. Au bord de la destruction, ses habitants envoient leur dernier espoir : le Vic Viper. Le joueur doit piloter ce vaisseau à travers les lignes ennemies et détruire la forteresse Xaerious, éliminant ainsi le noyau ennemi pour sauver la planète. C'est le début épique de l'une des franchises de jeux de tir les plus emblématiques. Le premier Gradius a cinq versions différentes du jeu, à savoir la version ROM japonaise (il s'agit d'une version ultérieure sortie au Japon, remplaçant la version originale à mémoire à bulles, instable et nécessitant de longs temps de préchauffage. De plus, le gameplay de cette version est plus fluide et les baisses de performances sont moins importantes que celles de la version à bulles), la version Bubble japonaise (Il s'agit de la version originale du premier jeu de la franchise Gradius, fonctionnant sur la carte Bubble System de Konami. L'une de ses caractéristiques notables est le compte à rebours affiché au lancement du jeu), Nemesis – Version américaine (il s'agit de la version nord-américaine du classique Gradius. Avec une difficulté croissante, il offre également la possibilité de continuer après une défaite, et permet d'engendrer plusieurs ennemis dotés de capsules de puissance immédiatement après la perte d'un vaisseau), Nemesis – Version européenne (l'édition européenne de Gradius propose des ajustements spécifiques, comme la présence réduite des ennemis avant les combats de boss, la rendant un peu plus accessible par rapport à la version japonaise) et Nemesis – Prototype américain (une version inachevée du classique Gradius, sortie en Amérique du Nord. Considérée comme la version la plus difficile du jeu, elle met en scène des ennemis qui tirent des projectiles dès la première boucle après leur défaite).Salamander , sorti en 1986 comme spin-off de Gradius , propose un système de bonus plus simple et introduit une nouvelle menace : l'escadron Salamander, dirigé par les forces bactériennes. Lorsque la planète aquatique Latis est envahie, même le prince, pilote du vaisseau Lord British, ne peut arrêter l'avancée ennemie. Blessé, il appelle Gradius à l'aide. Ainsi, le légendaire Vic Viper s'allie à Lord British pour affronter les ténèbres qui menacent de consumer l'univers. Salamander combine des niveaux à défilement horizontal et vertical, élargissant l'univers de Gradius de manière épique. Le spin-off de Gradius a deux versions différentes, il y a Salamander – Version japonaise (sortie au Japon, cette version de la série Salamander présente quelques différences frappantes par rapport à la série Gradius, telles que la coopération à deux joueurs et la possibilité de continuer exactement là où le joueur s'est arrêté après avoir perdu un navire) et Life Force – Version américaine (voici la version internationale de Salamander, sortie hors du Japon sous le nouveau titre Life Force. Outre le nouveau nom, cette version propose des voix supplémentaires et quelques modifications graphiques. Pour le reste, elle est quasiment identique à la version japonaise de Salamander, conservant l'essence de l'univers de Gradius). Dans Life Force , suite directe de Salamander , la paix de Gradius est de courte durée. Deux ans après la guerre contre Bacterian, une nouvelle menace émerge : la mystérieuse Force Vitale, un superorganisme à la croissance incontrôlable, dévorant tout sur son passage. Gradius risquant d'être avalé par cette entité vivante, la Vic Viper est de nouveau appelée au combat. Life Force conserve l'essence de Gradius, mais avec un ton plus biologique et viscéral, plongeant les joueurs au cœur d'un organisme vivant en quête désespérée de survie. Bien qu'il n'existe qu'une seule version de Life Force dans la collection, elle est jouable en mode original, facile et invincible. Un mode entraînement vous permet de vous entraîner tout en ajustant les paramètres de jeu, la galerie de replays, ainsi qu'un manuel numérique très complet et un classement en ligne.Dans Gradius II , la planète Gradius est à nouveau menacée, malgré sa victoire héroïque contre Bacterian et la destruction de la forteresse Xaerous. La menace est désormais plus grande encore : Gofer, chef des forces spéciales d'élite de Bacterian, lance un nouvel assaut sur la planète. Sans perdre de temps, Gradius fait à nouveau appel à sa plus grande arme, le combattant superdimensionnel Vic Viper, pour faire face à cette offensive implacable. Avec de nouveaux ennemis, des niveaux stimulants et le système de bonus classique, Gradius II propulse la franchise à un niveau supérieur dans le genre shmup. Gradius ORIGINS comprend quatre versions différentes de Gradius II , chacune avec ses propres particularités : Gradius II – Version japonaise initiale (Il s'agit de la première version sortie au Japon. Vaincre le célèbre Moaï sauteur permet de gagner un nombre important de points), Gradius II – Version intermédiaire japonaise (dans cette version, également sortie au Japon, le score obtenu en battant le Moai bondissant a été réduit, afin d'équilibrer le jeu), Gradius II – Final Japanese Version (connue comme la version japonaise définitive, propose des ajustements aux limites de vie supplémentaires et d'autres mesures pour empêcher l'accumulation excessive de points, affinant encore l'expérience de jeu) et Vulcan Venture – Version Américaine (sortie en Amérique du Nord sous le titre Vulcan Venture, cette version est équivalente à la version intermédiaire japonaise, mais introduit une fonctionnalité inédite à l'époque : la possibilité de continuer après avoir perdu toutes les vies).Dans Gradius III , la galaxie est à nouveau plongée dans le chaos avec le retour de Bacterian, le dieu de la destruction, venu des profondeurs les plus obscures de l'espace. Sa nouvelle arme, la redoutable Force Obscure, sème le chaos et menace de détruire la planète Gradius. Face à cette offensive incessante, même l'immense réseau de défense déployé par l'armée ne suffit plus. En dernier recours, le légendaire combattant Vic Viper est de nouveau appelé à affronter le mal absolu. Avec de nouveaux défis, des graphismes améliorés et un style de jeu de tir classique, Gradius III réaffirme la franchise comme l'un des plus grands noms du genre. Gradius ORIGINS comprend également quatre versions différentes de Gradius III , offrant des expériences variées aux fans de la série : Gradius III – Ancienne version japonaise (c'était la première version publiée au Japon, célèbre pour sa difficulté extrêmement élevée, même selon les normes exigeantes de la franchise Gradius), Gradius III – Nouvelle version japonaise (sortie plus tard, cette version corrigeait des bugs qui permettaient une accumulation excessive de points et l'activation d'astuces d'invincibilité, rendant le gameplay plus juste et équilibré), Gradius III – Version Asie (distribuée hors du Japon, cette version supprime la fonction de sélection de niveau, mais introduit des améliorations de difficulté, telles que l'augmentation du nombre d'ennemis qui laissent tomber des capsules de puissance et la préservation des capacités après la perte d'un navire) et Gradius III – AM Show Version (présentée lors de salons avant la sortie officielle, cette version expérimentale apporte des différences significatives aux niveaux, aux boss et inclut un mode d'édition, servant d'aperçu pour les tests de mécaniques).Dans Salamander 2 , la suite de la série dérivée Gradius, la paix de l'univers est menacée par une entité subspatiale appelée Ruin. En l'an 0999 du calendrier spatial, son apparition déforme la structure de l'univers, projetant des systèmes entiers dans le subespace. Avec quelques colonies survivantes, le dernier espoir repose sur la planète Gradius. Deux combattants superdimensionnels, Vic Viper et Super Cobra, se lancent dans une mission désespérée pour sauver la galaxie de la destruction totale. Avec des graphismes plus modernes et un gameplay raffiné, Salamander 2 offre une expérience intense de style shmup . Tout comme Life Force , Salamander 2 ne contient pas de variantes de version, cependant, il peut être joué dans les modes original, facile et invincible, le mode entraînement pour que vous puissiez pratiquer vos compétences tout en ajustant les paramètres du jeu, il contient une galerie pour regarder les rediffusions, le classement en ligne et ce manuel numérique très complet. Enfin, dans Salamander 3 , la planète aquatique Latis connaît une brève période de paix suite aux actes héroïques de Lord British, prince et défenseur allié de Gradius. Cependant, l'escadron Salamander refait surface, menaçant de conquérir à nouveau Latis. Alors que l'armée de Gradius combat la superarme bactérienne, la redoutable Force Obscure, la Princesse Impériale de Latis prend le commandement de la défense, aux commandes d'une version améliorée du chasseur emblématique MK III de son frère. À ses côtés se trouve le Vic Viper Type L, équipé de la technologie la plus avancée de Gradius. Une nouvelle bataille épique dans l'univers du shmup commence ! Salamander 3 est le premier jeu Gradius original à sortir depuis 17 ans. Il rejoint la collection avec une proposition audacieuse : « Et si une suite à Salamander 2 était sortie en 1998 ? » La réponse est claire : le jeu tient ses promesses avec brio. Salamander 3 propose une bande-son mémorable, des graphismes époustouflants et des versions revisitées des ennemis classiques, garantissant une expérience à la fois nostalgique et innovante au sein de l'univers Gradius.Et comme toute bonne collection digne de ce nom, Gradius ORIGINS est comme un bocal rempli de bonbons entre les mains d'un enfant. La galerie de bandes sonores regroupe toutes les musiques des jeux inclus dans le pack, à l'exception de celle de Salamander 3 , probablement parce qu'il s'agit d'un nouveau titre. Vous pouvez écouter les morceaux un par un, utiliser un sélecteur pour avancer ou reculer rapidement, sauter des chansons, lire en mode aléatoire et même créer une playlist personnalisée. Cette fonctionnalité très complète ravira aussi bien les nostalgiques que les nouveaux joueurs de la franchise Gradius. La galerie visuelle est également à la hauteur. Elle présente des images et des informations issues de fiches d'instructions, de brochures promotionnelles, de croquis de personnages et d'ennemis, de propositions de design et d'autres supports de développement, le tout en haute définition. On y trouve des dizaines d'œuvres d'art issues des six jeux Gradius classiques, à l'exception de Salamander 3, qui a été laissé de côté. Autre point fort : le Guide Gradius, une excellente ressource supplémentaire pour les fans inconditionnels. Il contient des images, des noms et des descriptions de tous les ennemis de chaque jeu de la collection, ainsi que les points gagnés en les éliminant. Une ressource précieuse pour ceux qui souhaitent approfondir l'univers de Gradius et admirer le design des ennemis sans avoir à esquiver une avalanche de projectiles.Gradius Origins tourne extrêmement bien sur PS5. Tout au long du jeu, aucun bug ni plantage n'a été observé, juste les ralentissements habituels des jeux originaux, qui surviennent lorsque l'écran est envahi d'ennemis et de projectiles. Il est intéressant de noter que ces moments sont bénéfiques, car ils évitent à votre vaisseau des crashs inévitables. Cela dit, les jeux sont incroyablement fidèles à l'expérience arcade de l'époque. Graphiquement, le développeur a pris grand soin de conserver l'aspect original tout en l'améliorant avec de superbes filtres graphiques. Les options incluent le réglage de la netteté, l'activation des lignes de balayage, le lissage et même le style CRT. Les paramètres des filtres sont également personnalisables, offrant une gamme complète d'options pour s'adapter à différents profils de joueurs, qu'ils soient nostalgiques ou modernes. Les bandes sonores et les effets restent impeccables et totalement fidèles aux œuvres originales. Salamander 3 (2025) est un des titres phares, avec une bande sonore cohérente et captivante qui renforce encore l'impression d'être une véritable suite de Salamander 2. Et cerise sur le gâteau, mes amis, Gradius ORIGINS est entièrement localisé en français, rendant cette collection encore plus accessible, immersive et incontournable pour les fans de la légendaire franchise Gradius.Gradius Origins est une collection bien conçue qui va bien au-delà du simple regroupement d'anciens titres : elle propose des versions différentes et rares des jeux, un tout nouveau volet avec Salamander 3 et une quantité incroyable de contenu bonus, le tout accompagné de bandes sonores, de galeries visuelles riches, d'un guide des ennemis et d'une localisation complète.