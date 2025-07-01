« Ce qui se passe en ligne reste en ligne » et autres mythes ...Le top 10 des idées fausses sur la cyberintimidation

Publié le 21/08/2025 Dans Press Releases
Le 21 août 2025 - Les données du Cyberbullying Research Center (Data from the Cyberbullying Research Center) révèlent que plus de 58 % des collégiens et lycéens américains ont été victimes de harcèlement en ligne au cours de leur vie. En 2019 il s’agissait de 37 % et de 24 % dix ans auparavant. Certains ont été insultés, d'autres menacés physiquement et beaucoup ont reçu du contenu sexuellement explicite.
Bien entendu, cela préoccupe les parents. Comme pour de nombreux phénomènes en ligne, les demi-vérités, les mythes et les idées fausses peuvent déformer la réalité du cyberharcèlement et impacter la prise de bonnes décisions parentales. Phil Muncaster d’ESET explique le classement :
1. Ce qui se passe en ligne, reste en ligne
Si la technologie a permis le harcèlement, il est toutefois profondément ancré dans la psyché humaine. Des tas de raisons peuvent pousser les enfants à commettre des actes de harcèlement. Les réseaux sociaux peuvent leur permettre d'intimider les autres de manière plus générale. Mais les harceleurs peuvent aussi tourmenter leurs victimes dans la vie réelle. Et même s'ils ne le font pas, les dommages psychologiques qui peuvent en résulter ont certainement un impact réel sur les victimes.
2. Ce ne sont que des enfants avec un comportement d’enfants
Voir le harcèlement comme un phénomène normal chez les enfants, peut, à long terme, avoir de lourdes conséquences sur le développement social et émotionnel de la personne harcelée. Mais le cyberharcèlement ne touche pas que les enfants. Le Trolling, le doxing et le revenge porn sont d’autres formes que la plupart d'entre nous connaissent et 40% des américains déclarent avoir été victimes de harcèlement en ligne.
3. Ignorer le problème le fait disparaitre
Cela fonctionne rarement. Croire que signaler un comportement d'intimidation ne fera qu'empirer les choses est une erreur. Essayer de l'ignorer peut enhardir l'agresseur qui pense alors que ses actes ont un impact. Une jeune fille a écrit sur le site web de l'Unicef (this girl wrote on the Unicef website) que seule une action concertée et une confrontation directe avec l'agresseur permet d'espérer une résolution.
4. S’il y a un problème, mon enfant me le dira
Si votre enfant est honnête et ouvert avec vous, vous avez de la chance. Les enfants traversent plusieurs phases distinctes, modifiant leur relation psychologique et émotionnelle avec leurs parents. À l'adolescence, ils peuvent être trop gênés ou trop humiliés pour vous dire que quelque chose ne va pas et ne pas comprendre la gravité de ce qui leur arrive. Ils peuvent craindre que vous les punissiez ou que vous leur confisquiez leur appareil. Les rassurer en leur disant que vous êtes là pour les soutenir, et non pour les juger ou les punir, est une des meilleures choses que l’on puisse faire.
5. Enlever la technologie résoudra le problème.
Le cyberharcèlement est possible à cause de la technologie, mais ne disparaîtra pas si vous confisquez le smartphone de votre enfant. S'il est victime de harcèlement à l'école, il y aura des tas d’occasions pour que le harcèlement se poursuive offline. Punir un enfant en lui retirant son appareil fera le bonheur de l'agresseur mais n'améliorera pas votre relation avec lui.
6. Identifier des harceleurs en ligne est pratiquement impossible
L'anonymat en ligne renforce le pouvoir des harceleurs et permet à la cybercriminalité de prospérer. Mais la plupart des harceleurs connaissent leurs victimes, qu'il s'agisse de camarades de classe, d'anciens amis ou de partenaires amoureux. Les réseaux sociaux et autres plateformes peuvent démasquer certains utilisateurs s'il est prouvé qu'ils ont enfreint les conditions d'utilisation par harcèlement.
7. Facile à repérer
Le cyberharcèlement se produit virtuellement. Il ne laisse pas de cicatrices physiques, mais peut endommager mentalement les victimes. Cela complique la tâche des parents, surtout s'ils ont du mal à parler ouvertement de sentiments avec leurs enfants. Il faut donc mieux repérer les signes avant-coureurs. Des changements soudains de comportement, d'attitude ou de résultats scolaires peuvent être des indicateurs utiles mais ne sont pas infaillibles. Une enquête en douceur peut être nécessaire.
8. Les cyberharceleurs sont des parias maléfiques
Une fois démasqués, la vérité sur leur identité choque souvent. En ligne, les gens peuvent dire et faire des choses qu'ils ne feraient jamais dans la vraie vie. La plupart des harceleurs agissent ainsi parce qu'ils ont eux-mêmes été victimes de harcèlement ou d'abus, ont une faible estime de soi, des problèmes de santé mentale ou subissent la pression de leurs pairs. C’est facile de les présenter comme le diable, surtout s'ils causent du tort, mais la vérité est souvent plus complexe.
9. Le cyberharcèlement est à la base d'un grand nombre de suicides
Selon les données officielles américaines (Official US data) 14,9 % des adolescents ont été victimes de cyberharcèlement et 13,6 % ont fait une sérieuse tentative de suicide. Mais en réalité, de nombreuses raisons peuvent pousser les jeunes à vouloir mettre fin à leurs jours, et le cyberharcèlement peut, ou non, en faire partie. De toutes façons, il faut être attentif aux dangers que représente le harcèlement en ligne continu pour les membres les plus vulnérables de la société.
10. C’est la faute aux réseaux sociaux
Les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie sont souvent diabolisés comme des « facilitateurs » de cyberharcèlement. Mais les législateurs les obligent toujours plus à mieux contrôler leurs écosystèmes. La loi britannique sur la sécurité en ligne (UK’s Online Safety Act), une des plus rigoureuses au monde, impose un « devoir de vigilance » à certains fournisseurs de services en ligne pour garantir le bien-être de leurs utilisateurs. Le harcèlement n'est pas toujours facile à repérer. Le contexte, les nuances, l'argot et les particularités linguistiques peuvent être difficiles à détecter avec précision par les algorithmes, mais ils s’améliorent. Il est donc important que les parents parlent à leurs enfants des risques et des pièges des réseaux sociaux.
« Aucun parent ne souhaite que son enfant soit exposé au cyberharcèlement. Mais si cela consiste à le mettre à l'écart du monde numérique, cela pourrait lui faire plus de mal que de bien. Il est important de rester attentif aux signes avant-coureurs, de maintenir un dialogue ouvert et d'offrir un soutien émotionnel (et technique). Élaborez un plan et travaillez ensemble sur le problème », dit Phil Muncaster, spécialiste en sensibilisation à la sécurité chez ESET.
