Dogsred tome 2

Dogsred est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu six tomes à ce jour aux éditions Shueisha. La scène est celle de la fière terre du nord, Hokkaido. Nous sommes en 2010. Rou Shirakawa vient d'obtenir le meilleur score de l'histoire aux Championnats du Japon juniors de patinage artistique. Mais soudain, il perd le contrôle et commence à détruire la scène. Il est rapidement disqualifié et banni à vie du monde du patinage. Désormais surnommé « le Prince enragé », Rou atterrit à Tamakomai, une ville de hockey sur glace du nord du Japon. Sur une patinoire au bord d'un lac gelé, il rencontre les impitoyables frères Genma. Rou découvrira bientôt le célèbre lycée Oino-kami et leur quête pour remporter un 20e championnat national de hockey consécutif, un exploit sans précédent. Et aussi le hockey sur glace, sport de combat à la fois puissant et magnifique. Changez, grandissez, évoluez. Transformez la défaite en victoire dans cette histoire de rédemption brûlante.Les fans de hockey - et plus généralement de sport - savent combien il est important de perpétuer un héritage. Mais comme tout héritage, il est éphémère, car une équipe invaincue connaîtra un jour l'agonie de la défaite. Le deuxième volume de Dogsred en est une parfaite illustration, alors qu'une équipe est sur le point de remporter son vingtième titre consécutif. Cette équipe, c'est l'équipe de hockey du lycée d'Oinokami. Pour ces lycéens, tout ce qu'ils savent, c'est gagner. Alors que leur match de championnat approche, Rou décide d'assister au match, évitant le grand moment de gloire de son ancien rival en patinage artistique. Dans la salle comble, Rou découvre l'intensité d'un vrai match de hockey, opposant Oinokami au lycée de Hachinohe. Au plus près, Rou s'intéresse à ce qui fait du hockey l'un des sports les plus brutaux et les plus rapides au monde ! Vous pensez peut-être que Rou a tout appris dès son premier match dans le premier volume . Oh, quelle naïveté, cher lecteur ! Non seulement Rou a dû apprendre en jouant ce match, mais ce qu'il a réussi à comprendre n'a fait qu'effleurer la surface. L'ancien patineur artistique doit donc garder un œil attentif sur la glace, alors que le championnat commence. De là, Rou est témoin de tout ce qui fait la grandeur du hockey. L'élégance du patinage, la brutalité des tirs et même la rudesse des pénalités. C'est ce dernier point qui est le plus important à retenir de ce match, car c'est le seul qui empêche Oinokami de foncer à fond dans ses dernières minutes. À cet instant, Dogsred montre que toutes les dynasties ont une fin, même si certains pourraient arguer qu'il faut mettre un gros astérisque à côté du résultat du match. C'est aussi après ces événements que les lecteurs apprennent deux choses. La plus importante, peut-être, est la raison pour laquelle Rou a abandonné le patinage artistique. Sa mère étant décédée, Rou a trouvé une bonne raison d'arrêter, et ce d'une manière à la fois mémorable et tristement célèbre. Même si sa sœur ne lui pardonne peut-être pas d'avoir abandonné le patinage artistique, le plus important est le bonheur. Et comme le révèle Rou, il n'y avait aucune joie à ressentir lorsqu'il pratiquait le patinage artistique. Et puis, il y a les conséquences à Hachinohe. Ils sont au sommet de leur forme, à tel point que rien ne peut plus les perturber. Soudain, tous les téléphones sonnent, et un seul regard sur la date indiquée – le 11 mars 2011 – suffit à faire comprendre à beaucoup ce qui va se passer. C'est une situation effrayante, avec un joueur risquant sa vie pour sauver sa grand-mère. Dès que l'horreur prend fin, on se demande si le hockey a encore de l'importance. Heureusement, c'est la grand-mère qui rappelle à l'adolescent sa jeunesse. Il lui reste tout le temps de profiter de ce qui le passionne. Il se préoccupera du sort du monde une autre fois. C'est le moment idéal pour se défouler sur la glace, à fond, et savourer pleinement l'adrénaline qu'elle procure. Même dans les moments les plus effrayants, il ne faut jamais oublier la raison de notre existence. Pour beaucoup, cette raison est de jouer. Le ton redevient plus léger à Dogsred lorsque Rou arrive pour le premier jour d'entraînement de hockey. C'est là qu'il rencontre l'entraîneur Nihei, un homme qui incarne la perfection ! Ses techniques d'entraînement ne sont pas pour les âmes sensibles, car de nombreux joueurs se privent d'eau jusqu'à ce qu'ils obtiennent les résultats escomptés par l'entraîneur Nihei. C'est alors qu'il faut à Rou et aux autres premières années une grande réflexion pour donner à l'entraîneur ce qu'il demande.Fin de partie, victoires et dangers bouleversants sont au menu du deuxième volume de Dogsred . Satoru Noda met en valeur son savoir-faire au hockey avec la beauté et la brutalité de ce sport. Cependant, la question est de savoir si Rou pourra aider le lycée Oinokami à retrouver sa gloire. Vu ce qui se passe à l'entraînement, certains pourraient dire qu'il est sur le point de recréer un nouvel héritage pour son école. Enfin, s'il survit à l'entraînement du coach Nihei…Date de parution : 07 Mai 2025Editions : Ki-oon