Inertial Drift Twilight Rivals Edition

N'y a-t-il plus rien à inventer dans les jeux de course ? Les graphismes parfaits ont déjà été réalisés au point qu'une capture d'écran d'une photo est presque impossible à distinguer. La physique parfaite, si elle n'a pas encore été réalisée, est si proche qu'il faudrait un doctorat pour voir la différence. Dans le cas présent, la mécanique de la dérive est repensée avec une approche différente. En plus de ses engrenages, le développeur Level 91 Entertainment ajoute également un tableau charmant qui échappe au réalisme. Cependant, l'actualité s'arrête là et l'intérêt s'épuise rapidement grâce à sa courte durée et à quelques problèmes criants. Beaucoup de joueurs ont découvert le drift avec l'anthologique Need For Speed Underground. Dans un titre avec un fort attrait en termes de vitesse et de personnalisation des véhicules, le concept de traverser un circuit tout en glissant et de brûler un pneu était totalement étranger et difficile à maîtriser. Le charme intrinsèque du jeu dans son ensemble a fait apprécier le changement de mécanique. Au fil du temps, d'autres titres ont ajouté la même idée, y compris des bonus de vitesse pour les dérives bien faites et les virages n'étaient jamais les mêmes. De nos jours, il est étrange de trouver un titre qui n'intègre pas la physique du drift. Encore plus étrange est de trouver un titre dont le focus revient à une telle mécanique.Dans Inertial Drift, nous avons une tentative de réinvention. Évidemment, la dérive n'est pas automatique, résultat du virage exact du volant dans la courbe. Pour réaliser un différentiel, Level 91 Entertainment sépare les contrôles : il y a un bouton pour effectuer le drift et un autre pour faire la courbe. Le niveau de pression imposé à chacun d'eux s'additionnera et produira une telle courbe parfaite. Dans les commandes, cela implique les deux analogiques et la réponse est meilleure que celle du clavier. C'est la grande nouvelle d'Inertial Drift, la justification de son titre et de son attrait principal. Cela semble compliqué en théorie, mais en pratique, c'est une interaction que vous maîtrisez déjà dans le tutoriel. L'absence de courbe de difficulté est peut-être le deuxième plus gros défaut de Inertial Drift (et nous parlerons du premier bientôt). Le titre n'exige pas grand-chose du joueur, introduisant même une nouvelle façon de faire des dérives. C'est flagrant dans le mode "Histoire". Ignorez les mauvais dialogues et l'animation des personnages humains, Inertial Drift nous a fait appuyer sans pitié sur le bouton pour arriver directement aux courses. Le vrai problème avec la campagne est que le jeu vous fait avancer, peu importe à quel point vous conduisez. Il n'y a pas un iota de défi et c'est essentiellement un tutoriel très étendu. En moins de 90 minutes, les crédits augmentent.Il n'y a pas de pistes au vrai sens du terme. Au mieux, le joueur fait face à une autre voiture dans des duels 1 vs 1. S'il y a un multijoueur en ligne avec plus de véhicules sur la piste, les serveurs sont hélas déserts à l'heure actuelle. Le mode écran partagé fonctionne très bien et peut donner quelques minutes de plus de plaisir, bien qu'il n'y ait pas de collision du tout (et cela est expliqué avec une présentation au début). En revanche, certains véhicules sont tout simplement incontrôlables. Le vrai défi pour Inertial Drift doit être de faire un virage décent avec les voitures de rang supérieur. Elles vont de la maniabilité d'un char de combat avec une turbine à une toupie domestique tournant follement sur la piste. Il n'y a pas de juste milieu, les quelques voitures disponibles dans le jeu peuvent être classées en seulement trois catégories: facile, ok et impossible. Le plus gros défaut de Inertial Drift, pour ceux qui aiment sa mécanique ou ne se soucient pas du niveau de défi, est sa très courte durée. Il ne s’agit pas seulement de la «campagne». Le jeu a très peu de contenu pour le joueur: il y a un nombre très limité de véhicules, peu de pistes, peu de choses à faire ou à voir. Sans personnalisation ni évolution des personnages ou des voitures, la motivation pour continuer à jouer plus de deux heures est nulle. Si c'est une consolation, ce seront des heures très élégantes.Le DLC Twilight Rivals propose un nouveau mode histoire, de nouveaux adversaires, de nouvelles voitures et de nouveaux circuits. Chaque épreuve sera équipée d'une voiture différente, et la difficulté sera augmentée. Cependant, le nombre accru de voitures et de circuits contribue à la diversité du jeu principal, ce qui ajoute une valeur ajoutée. L'apparence du cel shading n'est pas novatrice de nos jours (pas même dans les jeux de course et Auto Modellista se rappellera à notre bon souvenir). Cependant, il est très bien exécuté dans Inertial Drift et sa scène d'ouverture enchante le regard, nous propulsant dans un futur néon tel qu'on l'imaginait dans les années 1990. Le jeu sur PS5 fonctionne parfaitement en 4K avec HDR et prend également en charge le 120fips. Les temps de chargement sont minimes et la DualSense est utile, mais rien d'exceptionne .Ce qui rend également l'expérience assez agréable, c'est sa bande-son électronique, qui échappe au banal des coups et offre une atmosphère psychédélique et relaxante.Inertial Drift est un jeu agréable à découvrir. Son audace pour recréer la dérive n'a peut-être pas l'impact attendu de ses développeurs, mais le titre est assez amusant. Si la courte durée est un défaut, c'est parce qu'au final nous nous attendions à continuer un peu plus longtemps sur ces routes sinueuses et psychédéliques.