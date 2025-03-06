Dogsred tome 1

Dogsred est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu cinq tomes à ce jour aux éditions Shueisha. La scène est celle de la fière terre du nord, Hokkaido. Nous sommes en 2010. Rou Shirakawa vient d'obtenir le meilleur score de l'histoire aux Championnats du Japon juniors de patinage artistique. Mais soudain, il perd le contrôle et commence à détruire la scène. Il est rapidement disqualifié et banni à vie du monde du patinage. Désormais surnommé « le Prince enragé », Rou atterrit à Tamakomai, une ville de hockey sur glace du nord du Japon. Sur une patinoire au bord d'un lac gelé, il rencontre les impitoyables frères Genma. Rou découvrira bientôt le célèbre lycée Oino-kami et leur quête pour remporter un 20e championnat national de hockey consécutif, un exploit sans précédent. Et aussi le hockey sur glace, sport de combat à la fois puissant et magnifique. Changez, grandissez, évoluez. Transformez la défaite en victoire dans cette histoire de rédemption brûlante.Avant d'aborder le hockey, Dogsred débute dans le monde du patinage artistique. Notre héros est Rou Shirakawa, qui vient de perdre sa mère dans un accident de voiture. Elle était sa vie, non seulement parce qu'elle était sa mère, mais aussi grâce à son travail de costumière et de chorégraphe qui l'a propulsé tout près des Jeux olympiques. Après avoir réalisé un numéro record, Rou craque et se met à saccager la patinoire. Sur ce, il dit adieu à la vie de patineur artistique. Mais la glace l'appelle toujours, et après son arrivée à Hokkaido avec sa sœur, l'envie de chausser des patins l'habite toujours. Mais où Rou peut-il bien aller ? C'est alors qu'il découvre un étang où d'autres patinent, mais on lui interdit de s'approcher du filet de hockey. Sinon, quelqu'un viendra utiliser le sang de Rou pour marquer la ligne de but. Peu enclin à prendre les menaces au sérieux, le Prince enragé subit la colère de Keiichi Genma, qui n'apprécie guère que sa glace sacrée soit profanée. À partir de là, l'histoire de Dogsred prend son envol. Rou et Keiichi s'affrontent, la grâce de Rou surpassant la soif de sang de Keiichi. Cependant, lorsque la glace est détruite, le filet de hockey aussi. Rou se met alors en quête d'un nouveau filet, ce qui le conduit à rejoindre l'équipe de hockey de son lycée, composée d'anciens élèves des Mighty Ducks. Pire encore, en raison de la baisse de natalité en ville, son école doit fermer après sa remise de diplôme. Dans ce seul volume, Dogsred pose déjà les bases d'une histoire riche en rebondissements. Un patineur en fin de carrière retrouve le chemin de la glace, au sein d'une équipe qui pourrait bien disparaître d'ici quelques années. South Park a fait des blagues sur des histoires aux enjeux si importants (d'ailleurs, un épisode sur le hockey était celui qui le faisait le mieux !), à tel point qu'on pourrait pardonner à certains de penser que cette histoire relève de la parodie. Cependant, Dogsred n'est pas une blague. Vu les nombreuses recherches que Noda a menées sur le monde du hockey, on comprend aisément qu'il va s'investir corps et âme dans ce récit. Dans ces premiers chapitres, la profondeur de l'histoire, l'action trépidante et l'émotion des personnages pourraient remplir quatre volumes d'une série Shonen Jump classique. Et tout cela est magnifiquement mis en valeur ! Nous n'avons même pas encore parlé du hockey, l'accent étant mis sur le match entre Hokuryo et Miyamori. (Le premier est celui de Genma, et le second celui de Rou.) C'est assez hilarant de voir Rou apprendre les règles du hockey en jouant. Chaque fois qu'il est jeté au banc des pénalités, je me suis mis à rire, tandis que ceux qui étaient venus encourager Miyamori se retournaient contre le Prince enragé. Heureusement, plus il joue, plus il s'améliore. Rou trouve des parallèles avec le patinage artistique et le hockey sur glace qui contribuent à son style en constante évolution. Le voir manier la rondelle, apprendre à mettre les joueurs en échec contre le mur et voir son vieil équipement de hockey se briser pièce par pièce dans les dernières secondes du match est un spectacle magnifique. Certes, le hockey est extrêmement brutal, mais c'est en partie pour cela qu'il est si élégant !On commence tout juste avec Dogsred , mais nous pouvons déjà dire que ça va être une sacrée histoire. L'histoire tragique des origines de Rou, l'ascension des joueurs de hockey défavorisés et la redécouverte de la passion sur la glace, voilà ce qui caractérise le nouveau manga de Satoru Noda. Le hockey retrouve enfin le respect qu'il mérite depuis longtemps en manga, et on peut tous remercier Dogsred pour son travail remarquable !Date de parution : 06 Mars 2025Editions : Ki-oon