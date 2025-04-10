Se connecter  
Iron Maiden : Piece of Mind
Publié le 27/08/2025 Dans Bandes Dessinées
40 ans se sont écoulés depuis la sortie du quatrième album studio révolutionnaire d'IRON MAIDEN, PIECE OF MIND. Sorti en 1983, « Piece Of Mind » a été le premier album du groupe à entrer dans le Top 20 du Billboard américain, culminant à la 14e place, obtenant la certification platine RIAA aux États-Unis. Pour célébrer cet album classique, Iron Maiden s'est associé à l'éditeur primé Z2, pour donner forme à l'album multiplatine Piece of Mind. « IRON MAIDEN: PIECE OF MIND » est une lettre d'amour aux fans de l'un des groupes de métal les plus célèbres de l'histoire de la musique. Tout comme l'album « Iron Maiden: Piece of Mind », le roman graphique s'empresse de transporter le lecteur dans l'univers d'Eddie et d'Iron Maiden. S'ouvrant sur une introduction intitulée « Piece of Mind at 40 » par Rod Smallwood, manager de longue date, ce livre commémoratif regorge d'illustrations vibrantes, de témoignages d'auteurs, d'artistes, d'acteurs et de musiciens de renom, ainsi que de nouvelles interprétations de chacun des neuf titres phares de l'album.

Que vous soyez novice ou un auditeur de longue date, le dernier opus des métalleux britanniques et de Z2 Comics revisite l'un des albums les plus légendaires du groupe. Bien qu'il n'y ait pas de fil conducteur unique, le livre propose neuf histoires différentes, toutes écrites par des auteurs différents et basées sur leur interprétation d'une chanson spécifique. Chaque histoire est agrémentée d'une multitude de nouvelles illustrations, ce qui renforce encore l'attrait général du livre. J'ai beaucoup apprécié les textes de Steven Grant pour « Where Eagles Dare », Sacha Gervasi pour « Die With Your Boots On » et Brian Posehn pour « Quest for Fire », ainsi que les illustrations de Damien Worm pour « Revelations » et Staz Johnson pour « The Trooper ». Mais ce que j'ai le plus apprécié dans ce livre, c'est son bel équilibre entre texte et illustrations. Sur les 141 pages épaisses et brillantes, il n'y avait jamais trop ni trop peu de chaque élément, page après page, et le plaisir était toujours au rendez-vous. Pour couronner le tout, le leader de Maiden, Bruce Dickenson, écrit l'histoire de « Revelations », ce qui est un ajout très cool à mon avis.

VERDICT
Si vous cherchez quelque chose de différent d'une simple remasterisation d'album ou d'un court article rétrospectif, « Iron Maiden: Piece of Mind » est fait pour vous. La présentation graphique et écrite unique du livre apporte une dimension nouvelle au mythe de « Piece of Mind » d'une manière unique, ce qui en fait un excellent complément à la version audio.

Date de sortie : 10 Avril 2025
Editions : Blueman
 Notre Avis
8 / 10
