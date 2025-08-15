Sorti en février 2023 sur PC, DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper arrive à présent sur consoles. Il s'agit d'une collection de centaines de mini-jeux d'arcade faisant référence à des titres classiques de l'ère des consoles 8 bits. La campagne de DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper raconte l'histoire de canetons qui ont trouvé une cartouche poussiéreuse contenant des jeux comme « 100-en-1 » et qui ont été piégés par un esprit maléfique. Ce dernier oblige les héros à terminer les 100 jeux, sous peine de les enfermer à jamais dans cette cartouche. Le joueur devra s'emparer de la manette et relever les défis pour sauver les poussins. Chaque personnage participe à une série de mini-jeux, d'une durée de quelques secondes à quelques minutes. Leur difficulté varie selon le mode sélectionné : par exemple, en mode facile, le temps imparti pour les passes est augmenté de quelques secondes, et le joueur doit, par exemple, marquer deux buts au lieu de quatre. De plus, les conditions de redémarrage des mini-jeux changent : si, en difficulté facile, vous pouvez simplement relancer la partie, aux niveaux supérieurs, vous devrez saisir un code rapidement. Si vous manquez de temps, vous perdrez une vie, et si vous perdez tous les canetons, vous devrez recommencer la campagne depuis le début. Les mini-jeux de DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper sont vraiment amusants. Les auteurs ont tenté de s'inspirer des projets cultes de l'ère NES, tout en y ajoutant des éléments qui leur sont propres, comme des références à des mèmes populaires et à des jeux rétro modernes. Vous trouverez donc ici une parodie de Metal Gear, un quasi-clone de « Tanks », et une réincarnation du célèbre Flappy Bird. L'important est que vous n'ayez pas besoin de vous immerger trop longtemps dans ces jeux : une minute pour les terminer, et vous êtes déjà prêt à passer au défi suivant.Les commandes prennent également en compte la nostalgie du passé : les personnages utilisent des manettes avec un pavé directionnel et quelques boutons. Le joueur appuie sur le même nombre de touches ; il suffit souvent d'un seul bouton. Pas de combinaisons ni de schémas complexes. Chaque mini-jeu auquel vous jouez est envoyé au coffre-fort, où vous pouvez y revenir à tout moment - en mode entraînement ou en mode « canards dorés », qui propose de terminer le jeu à trois niveaux de difficulté pour débloquer divers bonus : concept art , défis supplémentaires, panneaux décoratifs pour décorer l'écran. De plus, DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper comprend un mode « party », où les joueurs se relaient pour relever des défis, en essayant de marquer autant de points que possible et de vaincre leurs adversaires, ou en unissant leurs forces pour s'échapper d'une maison effrayante avec un monstre qui les poursuit . Le projet présente quelques défauts. Certains mini-jeux se distinguent des autres par une difficulté déséquilibrée ou des commandes peu intuitives. On ne peut éviter des épreuves inintéressantes qu'en perdant la « vie » du caneton. Les scènes entre les parties deviennent vite lassantes. Cependant, ce sont des défauts mineurs, et nous ne tenons pas vraiment à nous en plaindre. Notons que le jeu est totalement en anglais mais ce n'est pas trop important compte tenu des épreuves proposées.Les fans de rétro ressentiront certainement beaucoup d'émotions positives en découvrant DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper, et il divertira sans aucun doute les jeunes joueurs, même si certains jeux sont assez difficiles.