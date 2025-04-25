Se connecter  
La famille Tango tome 1
Publié le 26/08/2025 Dans Bandes Dessinées
Alors que la mère de Tina Tango a disparu et que son père s'est remarié, Tina est partie vivre chez sa grand-mère. Alors qu'elle amène le carnet de sa mère Sueños à l'école, Kim, sa meilleur ennemie, le lui vole. Mais le carnet recèle un pouvoir caché qui va entrainer les deux jeunes filles dans une grande aventure. Tina, Mamie et Kim vont devoir lutter contre le "Grand Zéro", un dieu-chat qui souhaite effacer la mémoire des hommes de toutes les historiques fantastiques q'ils aiment temps.

Karim Alliane, scénariste que l'on connaît pour sa capacité à créer des situations comiques à partir d'observations fines du réel. L'écriture est fluide et rythmée, permettant une lecture rapide et divertissante. Alliane ne cherche pas à révolutionner le genre de la BD familiale, mais il le fait avec une efficacité redoutable et une vraie bienveillance envers ses personnages. Le récit est vraiment prenant, sans temps mort, ne laissant jamais le temps de s'ennuyer. On entre directement dans le vif du sujet et on découvre l'univers caché en même temps que les deux héroïnes. On prend d'autant plus de plaisir à lire cette bande dessinée que les personnages sont attachants et que l'humour est présent par touche pour alléger l'ensemble. Le style graphique d'Henri Calais est sans aucun doute un pilier central du succès de La Famille Tango. Son dessin est d'une grande lisibilité, avec un trait rond, dynamique et des personnages aux expressions très marquées. Calais privilégie un trait caricatural mais tendre, qui confère aux personnages une grande expressivité. La mise en couleur est généralement vive et joyeuse, participant à l'ambiance légère et optimiste de la série.

VERDICT
La Famille Tango est une bande dessinée humoristique réussie. Le scénario malin combiné au dessin expressif et chaleureux, forme un duo complémentaire qui donne vie à des personnages attachants et à des situations comiques universelles.

Date de parution : 25 Avril 2025
Editions : Dupuis
 Notre Avis
8 / 10
