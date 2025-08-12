Nyctophile Studios a choisi d'embrasser la culture aztèque ancestrale en nous emmenant dans un jeu de survival horror fortement inspiré des rituels et divinités méso-américains. Le récit de Death Relives s'appuie sur un socle culturel fascinant, peut-être l'un des plus originaux de l'horreur récente. Le nahuatl, soigneusement étudié et réimaginé par les développeurs, est utilisé comme langue sacrée. Une langue magique qui permet des cérémonies religieuses recréées avec une minutie méticuleuse. Ces détails, parmi d'autres, témoignent d'une tradition soigneusement construite. Cependant, l'intrigue principale se dévoile lentement, et ce n'est que dans le dernier acte que l'on atteint un véritable sommet émotionnel . Les personnages secondaires sont à peine esquissés, laissant Adrian seul narrateur dans un monde riche en symboles, mais froid et distant. L'enlèvement de sa mère, qui se déroule sous les yeux du protagoniste, le conduit dans un manoir mystérieux et isolé, un bâtiment plongé dans l'obscurité et orné d'étranges symboles rituels. On y découvre que sa mère ne s'est pas volatilisée, mais qu'elle est impliquée dans quelque chose de bien plus important, lié à des rites aztèques oubliés et à la renaissance d'une divinité ancestrale : Xipe Totec, le dieu de la peau écorchée, de la mort et de la renaissance. À nous de percer le mystère et de découvrir ce qui se trame réellement.Le cœur du gameplay est la furtivité. Se déplacer silencieusement, se cacher dans des placards, distraire les ennemis, résoudre des énigmes : tout repose sur la nécessité d'éviter d'être repéré. La tension initiale est forte, mais après quelques heures, une impression de déjà-vu s'installe . Xipe Totec est un adversaire redoutable et visuellement impressionnant, mais son intelligence artificielle alterne entre moments brillants et comportements imprévisibles et incohérents. Les fantômes qui peuplent le manoir entendent tous les sons et semblent capables de repérer le protagoniste même à travers les murs ou les différents étages, rendant l'expérience plus frustrante qu'effrayante. L'une des mécaniques clés est la « Graine Divine », un artefact implanté dans le bras d'Adrian. Cet appareil permet de repousser temporairement Xipe Totec, mais uniquement après avoir accompli des rituels ou des sacrifices spécifiques. Si cette mécanique ajoute un élément stratégique intéressant, elle peut aussi devenir lourde et punitive : le jeu n'est pas toujours clair dans la communication des actions à entreprendre, et l'échec d'un rituel peut entraîner de longues séquences de jeu à rejouer.Graphiquement parlant, Death Relives tient la route, grâce à l'Unreal Engine 5 qui fonctionne parfaitement : les jeux de lumière, les ombres profondes et les environnements détaillés créent une atmosphère oppressante et dérangeante. Les animations de mort sont élaborées et brutales, mais leur longueur et leur fréquence rendent le jeu répétitif . La bande-son est également soignée, avec des ambiances sinistres et un doublage en nahuatl qui ajoute de l'authenticité. Veuillez noter que le jeu dipose de sous-titres en français, ce qui est toujours bien utile pour suivre l'action. Malheureusement, quelques problèmes techniques sont à déplorer. Les bugs ne manquent pas : collisions ratées, animations bloquées, bugs visuels aux moments les plus inopportuns, sans parler du freeze de deux secondes à chaque sauvegarde automatique. Nyctophile Studios a promis des patchs correctifs ; on verra bien s'ils peuvent corriger les problèmes. Death Relives a tout pour être un titre mémorable : un univers unique, une mythologie fascinante, une structure horrifique inspirée d'œuvres comme Alien : Isolation . Mais ses promesses sont souvent déçues. La peur se transforme en frustration, la mythologie se perd dans le silence d'une narration médiocre, et les mécaniques innovantes sont plus un fardeau qu'une valeur ajoutée.Death Relives est une œuvre ambitieuse, mais qui trébuche trop souvent. Les intentions sont claires et nobles : proposer un survival horror différent, ancré dans une culture réelle, capable de susciter la peur plutôt que de provoquer des sursauts. Cependant, la réalisation n'est pas à la hauteur de ses promesses. Une expérience intéressante pour ceux qui recherchent quelque chose de différent et qui ont beaucoup de patience, mais déconseillée à ceux qui recherchent un jeu d'horreur cohérent, raffiné et enrichissant.