Switch Family tome 1

Switch Family est une création Ki-oon qui fera un total de quatre tomes. Oki est un lycéen un peu délinquant sur les bords, mais un matin, il se réveille avec l'âme de Tsumugi, sa mère en lui. Cette dernière est morte il y a 15 ans, en le sauvant d'une chute dans les escaliers du temple ou ils étaient aller prier en famille. Au début, Tsumugi est contente d'avoir pu revoir une dernière fois son fils, mais même une fois son corps rendu, Oki continue de l'entendre dans sa tête, et à chaque période de sommeil, l'échange continue de s'opérer. Commence alors une cohabitation mère/fils assez particulière. Sauf qu'en 15 ans, les choses changent beaucoup, et Tsumugi va devoir faire face à ce qu'est devenue sa famille. Le père en veut à Oki pour la mort de sa mère, et le foyer est loin d'être chaleureux.Oki a perdu sa mère très jeune. Aujourd'hui adolescent un peu racaille, son quotidien est chamboulé lorsque cette dernière se manifeste en reprenant le contrôle de son propre corps... Et le met dans des situations très gênantes pour un jeune homme ! Voici une comédie dramatique bien comme il faut, nous nous attendions à plus de gags sur le changement de corps mère/fils, mais on va assez vite partir sur un ton un peu plus sérieux. Tsumugi étant ancienne championne de karaté, elle va par exemple coller une beigne à un gars du lycée qui cherchait Oki, et cela va avoir des conséquences plutôt sérieuses, en ramenant un autre délinquant dans l'histoire, avec un passé compliqué. Il va aussi falloir régler cette histoire de changement de corps assez vite, car Tsumugi n'était pas morte sur le coup de son accident, et était resté dans le coma pendant quatre mois, et comme l'âme d'Oki se retrouve dans ce corps mourant lors de l'échange, il risque y avoir des complications. Bref, une série un peu plus profonde que ce à quoi on s'attendait, et ce n'est pas pour déplaire. Petit coup de cœur pour ce nouveau manga drôle et bien amené. A noter que le premier tirage du manga comporte une jaquette alternative réversible revisitée par Ryosuke Tanno !Un manga très amusant, explorant la relation parent/adolescent, la crise d'adolescence, avec beaucoup de finesse et d'émotion.Date de sortie : 20 Mars 2025Editions : Ki-oon