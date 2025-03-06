Un message de trop - PoÃ©sTrip - version poche

Depuis que son regard a croisÃ© celui de Sanjay, Maeva ne pense plus quâ€™Ã lui. Et lorsquâ€™au dÃ©tour dâ€™une rencontre fortuite, puis dâ€™une conversation initiÃ©e par son amie InÃ¨s, lâ€™objet de son dÃ©sir semble aussi sâ€™intÃ©resser Ã elle, Maeva flotte. Mais voilÃ , lâ€™amour nâ€™est pas un chemin balisÃ© et certains moments sont parsemÃ©s de doutesâ€¦Paru dans la collection PoÃ©strip, qui propose de courts romans graphiques narratifs au dÃ©part de poÃ¨mes classiques, Un message de trop explore lâ€™intensitÃ© des premiÃ¨res amours adolescentes en lien avec le poÃ¨me Je me brule et me noie de Louise LabÃ©. SurnommÃ©e Â« La Belle CordiÃ¨re Â», elle fait partie des poÃ¨tes en activitÃ© Ã Lyon pendant la Renaissance . Elle Ã©crit ses poÃ¨mes Ã une Ã©poque oÃ¹ la production poÃ©tique est intense. Sa culture est aussi celle de la Renaissance italienne. Elle rÃ©crit Ã sa maniÃ¨re, comme beaucoup de ses contemporains, l'un des plus cÃ©lÃ¨bres sonnets de PÃ©trarque. Elle est trÃ¨s rebelle dÃ©clarant qu'elle voulait voir les femmes Â« non en beautÃ© seulement, mais en science et vertu passer ou Ã©galer les hommes Â» . L'Å“uvre de Louise LabÃ©, trÃ¨s mince en volume (662 vers), se compose d'un DÃ©bat de Folie et d'Amour (dans lequel Jean de La Fontaine a trouvÃ© le sujet de l'une de ses fables), de trois Ã‰lÃ©gies et de vingt-quatre sonnets, lesquels expriment les tourments fÃ©minins de la passion. Elle murmure, gÃ©mit, souffre et pleure : Â« Crier me faut mon mal toute la nuit Â». Cette collection PoÃ©strip a le dÃ©sir de donner vie Ã la poÃ©sie, dâ€™en raviver lâ€™essence. Câ€™est ambitieux, mais ce titre qui parle de lâ€™Ã©moi amoureux, de ses emportements, de ses doutes, du rÃ´le des ami(e)s et des compÃ©titions remplit sa mission. Câ€™est doux, bien Ã©crit, et lire le poÃ¨me Ã la suite du rÃ©cit principal permet vraiment de lâ€™Ã©clairer dâ€™une maniÃ¨re diffÃ©rente. Le format de PoÃ©strip propose ainsi lâ€™inspiration poÃ©tique Ã la fin, avec des notes des crÃ©ateurs ainsi que des explorations graphiques, ce qui sont des ajouts intÃ©ressants. Ce qui bloque toutefois un peu ici, câ€™est le style dâ€™illustrations de Joseph Kai. Les visuels plus sobres, la forme des visages, des corps, peuvent paraÃ®tre un peu simple. Câ€™est souvent la difficultÃ© des Å“uvres graphiques : si on nâ€™adhÃ¨re pas au style des crÃ©ateurs, câ€™est plus compliquÃ©.Louise LabÃ© se moque avec lÃ©gÃ¨retÃ© de l'amoureuse qui soupire en elle - mÃªme : Â« Je vis, je meurs ; je me brÃ»le et me noieÂ». Une variation graphique intÃ©ressante, malgrÃ© un style de dessin un peu sobre.Date de parution : 06 Mars 2025Edition : Nathan BD