Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
 
Un message de trop - PoÃ©sTrip - version poche
PubliÃ© le 22/08/2025 Dans Bandes DessinÃ©es
https://www.bd-expo.com/index.php?page=image&width=400&height=600&src=images/repository/1751746817-222793579.jpg


Depuis que son regard a croisÃ© celui de Sanjay, Maeva ne pense plus quâ€™Ã  lui. Et lorsquâ€™au dÃ©tour dâ€™une rencontre fortuite, puis dâ€™une conversation initiÃ©e par son amie InÃ¨s, lâ€™objet de son dÃ©sir semble aussi sâ€™intÃ©resser Ã  elle, Maeva flotte. Mais voilÃ , lâ€™amour nâ€™est pas un chemin balisÃ© et certains moments sont parsemÃ©s de doutesâ€¦

Paru dans la collection PoÃ©strip, qui propose de courts romans graphiques narratifs au dÃ©part de poÃ¨mes classiques, Un message de trop explore lâ€™intensitÃ© des premiÃ¨res amours adolescentes en lien avec le poÃ¨me Je me brule et me noie de Louise LabÃ©. SurnommÃ©e Â« La Belle CordiÃ¨re Â», elle fait partie des poÃ¨tes en activitÃ© Ã  Lyon pendant la Renaissance . Elle Ã©crit ses poÃ¨mes Ã  une Ã©poque oÃ¹ la production poÃ©tique est intense. Sa culture est aussi celle de la Renaissance italienne. Elle rÃ©crit Ã  sa maniÃ¨re, comme beaucoup de ses contemporains, l'un des plus cÃ©lÃ¨bres sonnets de PÃ©trarque. Elle est trÃ¨s rebelle dÃ©clarant qu'elle voulait voir les femmes Â« non en beautÃ© seulement, mais en science et vertu passer ou Ã©galer les hommes Â» . L'Å“uvre de Louise LabÃ©, trÃ¨s mince en volume (662 vers), se compose d'un DÃ©bat de Folie et d'Amour (dans lequel Jean de La Fontaine a trouvÃ© le sujet de l'une de ses fables), de trois Ã‰lÃ©gies et de vingt-quatre sonnets, lesquels expriment les tourments fÃ©minins de la passion. Elle murmure, gÃ©mit, souffre et pleure : Â« Crier me faut mon mal toute la nuit Â». Cette collection PoÃ©strip a le dÃ©sir de donner vie Ã  la poÃ©sie, dâ€™en raviver lâ€™essence. Câ€™est ambitieux, mais ce titre qui parle de lâ€™Ã©moi amoureux, de ses emportements, de ses doutes, du rÃ´le des ami(e)s et des compÃ©titions remplit sa mission. Câ€™est doux, bien Ã©crit, et lire le poÃ¨me Ã  la suite du rÃ©cit principal permet vraiment de lâ€™Ã©clairer dâ€™une maniÃ¨re diffÃ©rente. Le format de PoÃ©strip propose ainsi lâ€™inspiration poÃ©tique Ã  la fin, avec des notes des crÃ©ateurs ainsi que des explorations graphiques, ce qui sont des ajouts intÃ©ressants. Ce qui bloque toutefois un peu ici, câ€™est le style dâ€™illustrations de Joseph Kai. Les visuels plus sobres, la forme des visages, des corps, peuvent paraÃ®tre un peu simple. Câ€™est souvent la difficultÃ© des Å“uvres graphiques : si on nâ€™adhÃ¨re pas au style des crÃ©ateurs, câ€™est plus compliquÃ©.

VERDICT
Louise LabÃ© se moque avec lÃ©gÃ¨retÃ© de l'amoureuse qui soupire en elle - mÃªme : Â« Je vis, je meurs ; je me brÃ»le et me noieÂ». Une variation graphique intÃ©ressante, malgrÃ© un style de dessin un peu sobre.

Date de parution : 06 Mars 2025
Edition : Nathan BD
Plus d'articles dans cette catÃ©gorie
29/08/2025 @ 15:21:40
Dogsred tome 2
28/08/2025 @ 14:53:09
Dogsred tome 1
28/08/2025 @ 14:49:07
Discounty
27/08/2025 @ 14:57:56
Iron Maiden : Piece of Mind
26/08/2025 @ 14:39:41
La famille Tango tome 1
25/08/2025 @ 14:33:07
Switch Family tome 1
21/08/2025 @ 14:28:26
Run to Heaven tome 1
20/08/2025 @ 15:33:17
Little England
19/08/2025 @ 15:13:47
Tatari tome 3
18/08/2025 @ 16:10:51
La nuit est belle

Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Un brevet de Sony pour un kit de dÃ©veloppement alternatif pourrait rendre le dÃ©veloppement de jeux PS5 plus accessible
Microsoft Microsoft
La mise Ã  jour Microsoft 365 Copilot vous permet de rÃ©sumer des livres, de crÃ©er des quiz et de suivre votre budget
Microsoft Microsoft
OneNote : Microsoft arrÃªte le support de la version Windows 10
Consoles Consoles
Microsoft introduit la publicitÃ© personnalisÃ©e volontaire sur Xbox
Consoles Consoles
La sortie de la console analogique 3D est Ã  nouveau retardÃ©e
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?