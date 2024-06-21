Run to Heaven tome 1

La guerre fait rage entre les îles d'Arrecquero depuis huit ans, et la fin n'est pas en vue. Fee, qui grandit dans un environnement difficile, traverse une période délicate. Fee est la fille d'un amiral respecté et d'un ancien combattant. Après que son père a été démobilisé et ne peut plus servir, ils ne subissent que mépris et moqueries. Bien que sa mère soit toujours en déplacement, commandant des navires en tant qu'amirale, sa fille et son mari ne l'ont pas encore vue. Lors de la fête du sport de l'école, qui a lieu en même temps que les Jeux Mondiaux, Fee rencontre Camille, dont le plus grand rêve est de participer un jour aux Jeux Mondiaux en tant que coureuse. À l'entraînement, Fee découvre son grand talent pour la course à pied, et Camille devient son modèle, son inspiration et son soutien. Fee fait tout son possible pour participer aux Jeux alors qu'un bref cessez-le-feu s'installe ...Même si l’histoire se déroule dans un cadre fantastique, elle reflète également une réalité que de nombreux adolescents du monde entier connaissent peut-être parce qu’ils vivent une situation similaire. Même si la ville natale de la jeune fille semble avoir été épargnée jusqu'à présent, cela ne change rien aux effets de la guerre, d'autant plus que la valeur d'une personne se mesure aussi à son service à la guerre. Pourtant, la jeune fille refuse de se laisser abattre et fait ce qu'elle fait le mieux : courir. Elle court donc pour sauver sa vie, vers un but qui semble inaccessible et pourtant son dernier espoir – ce qui transparaît également dans l'intrigue et les illustrations. C'est ce qui rend cette histoire racontée avec passion si précieuse, qui contient bien sûr également de nombreux éléments familiers et des schémas d'intrigue clairs qui maintiennent la tension à un niveau élevé. Fee est un personnage tellement fort – elle est consciente de ses forces et de ses faiblesses. Au fil de l'histoire, ces traits de caractère se concrétisent en désirs, objectifs et rêves qu'elle poursuit avec le soutien de ses amis : Camille, Sam et tous les autres. L'amitié est l'un des thèmes particulièrement forts ! Dans la première moitié, le manga se concentre principalement sur le sport, les Jeux mondiaux et les motivations personnelles pour accomplir des choses extraordinaires. On nous plonge également dans la vie privée de Fee et de son père. En revanche, nous avons vu les traces de la guerre dans les rues – l'auteur n'a jamais oublié sa représentation – et plus l'histoire avançait, plus la guerre devenait présente pour le lecteur. Parallèlement, des thèmes sérieux et complexes ont été explorés. Le style de dessin est incroyablement détaillé. Dès le début, on aperçoit les palettes de couleurs utilisées dans le volume. Les cases sont détaillées et rythmées, et pourtant, nous étions captivé comme si nous suivions un film.Run to Heaven est plus qu'un simple manga sportif, car en plus de courir, l'héroïne doit surmonter d'autres obstacles, et le décor lui-même offre davantage de tension et de moments dramatiques.Date de parution : 21 Juin 2024Editions : Ankama