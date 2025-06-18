Little England

Birmanie, 1941. Jonathan, fils d'un colonel britannique et d'un mère birmane, vit dans la ville de Petite Angleterre. Pris entre deux cultures, l'adolescent a du mal à trouver sa place dans le monde d'aujourd'hui, et depuis la disparition de sa mère emportée par la maladie, ses relations avec son officier de père se sont sérieusement tendues. L'entrée en scène d'un pilote américain, Archibald, qui demande à Jonathan de le traiter comme son oncle, va changer considérablement sa vie. En effet, lors d'une virée dans cette possession britannique, Archibald est violemment pris à parti par les moines en raison d'une conduite à moto dangereuse, ce qui va le conduire à s'arrêter devant le Blue Moon, un night club très populaire, où la sublime Ruby est chanteuse. Jonathan et son Tonton d'Amérique flashent immédiatement sur la jeune femme, à tel point que Archibald demande à son "neveu" de pénétrer dans la loge de Ruby afin de lui remettre un mot à son intention. Le pilote va également lui faire faire son baptême aérien, à bord d'un bimoteur britannique, mais la réception promet d'être délicat, la DCA anglais touchant l'avion. A bord de l'avion, Jonathan découvre un navire qui pourrait être japonais. Personne ne veut le croire, pas même à son école, située dans la base aérienne, où les répétitions de la pièce de théâtre tourne au vinaigre. Pourtant, le Japon finira par attaquer Pearl Harbor. En attendant, Ruby occupe les pensées de Jonathan qui finira à plusieurs reprises dans son repaire. La jeune femme s'est amourachée et ses sentiments naissants lui sauveront d'ailleurs la vie : Pour preuve, elle a abattu un officier japonais alors qu'elle est une espionne à la solde du pays du soleil levant ! Mais Jon n'est pas encore au bout de ses peines, car durant une fête dans un club anglais, un autre espion tente de l'assassiner, le chef des insurgés birmans ayant déposé un contrat sur la tête de l'adolescent pour un crime pourtant commis par Ruby. En provoquant une ruée d'éléphants, Becky parvient à le faire fuir. Alors que Ruby est toujours en fuite, le père de Jonathan cherche à restaurer son image, tandis qu'une collègue de Ruby, May, se lance à leur poursuite, et que les Japonais se rapprochent de plus en plus de la Birmanie. Malgré son rapprochement avec Becky, une camarade de classe, Jonathan fera tout pour retrouver Ruby, quand bien même il lui faille prendre le train pour Rangoon. Mais cette fuite en avant ne peut que mal finir, tous les personnages n'en sortiront pas indemnes, surtout que les Japonais passent à l'action et détruisent entièrement la base militaire. Seule l'école restera indemne grâce à un talisman remis par un vieux voleur et confié à Becky par Jonathan.Little England est un quartier de la ville de Moulmein, en Birmanie, alors colonie britannique. Dans ce contexte, Thomas Du Caju et Jean-Claude van Rijckeghem présentent une histoire d'amour à la veille de l'événement tragique qui allait précipiter la Seconde Guerre mondiale : l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Le scénario de Van Rijckeghem s'appuie sur la grande histoire pour poser son récit, tout en développant également le passage d'un jeune adolescent à l'âge adulte lors d'une période trouble. L'auteur a choisi de créer un récit digeste qui plaira à un large public. Il y parvient admirablement grâce à des relations bien développées et au choix de jeunes protagonistes. L'action est également présente, ce qui maintient le rythme. Le dessin de Thomas du Caju s'avère très réussi, tant pour les avions que pour les personnages (en particulier les femmes). Cela est dû en partie à son utilisation fréquente des lignes d'ombre et à un choix de couleurs parfait, qui créent une atmosphère appropriée. A noter ue Little England est précédemment paru chez Zephyr (deux tomes entre 2017 et 2018) et que Paquet nous en propose à présent l'intégrale agrémenté d'un cahier graphique additionnel.Little England est un récit au scénario dense, évoluant sur plusieurs plans, et qui présente une aventure avec un grand A. Ce n'est pas une histoire de guerre lourde, mais une lecture agréable et digeste, pleine d'action et de suspense. Une suite ne serait d'ailleurs pas de refus.Date de parution : 18 Juin 2025Editions : Paquet