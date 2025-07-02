Tatari tome 3

Tatari est une série qui a connu neuf tomes au Japon aux éditions Shogakukan. Il y a bien longtemps, Tatari était un chat monstrueux qui était craint comme un grand démon dans la capitale de Kyoto. 1000 ans se sont écoulés et il est désormais un chat errant sous la garde d'un frère et d'une sœur nommés Takeru et Yuki. Tatari et Takeru étaient les meilleurs amis du monde et, bien qu'ils soient pauvres, ils vivaient heureux dans un appartement délabré... jusqu'au jour où Takeru fut tué. Pour le bien de son meilleur ami décédé, le grand démon Tatari poursuit sa dernière volonté, dans une bataille étrange et sombre avec un lever de rideau mystérieux !!La bataille se déplace enfin et Tatari jure de venger Takeru. Ce troisième opus fait passer Tatari, dans une toute nouvelle dimension : après avoir dévoilé le meurtrier de Takeru, Tatari se rend à Hong Kong, où résident les héritiers de la mafia et leurs propres yokai, pour y affronter Beriko, yokai affilié à l’un des cinq grands héritiers, Konia Lou. Ce face-à-face, loin d’être une formalité, est particulièrement houleux : Beriko, plus agile et motivé, force Tatari à se déployer pleinement, surprenant le lecteur par son intensité. La narration de ce volume se distingue par un rythme sans temps mort : l’arrivée à Hong Kong déclenche immédiatement l’action, avec des combats spectaculaires. Toutefois, des flashbacks fréquents — sur la vie de Takeru et l’histoire ancienne de Tatari — complexifient parfois la compréhension, créant un jeu surnaturel entre passé et présent. Les thèmes explorés renforcent l’identité sombre de la série : vengeance, identité partagée (Tatari dans le corps de Takeru), et lutte contre les héritiers du mal. Les enjeux deviennent internationaux et multifronts, ce qui crédibilise l’expansion de l’intrigue. Les combats spectaculaires aux traits expressifs, qui s'accompagnent d'une tension narrative palpable et d'un univers élargi : la conquête de territoire, la réunion des héritiers, la dimension mafieuse-hongkongaise apportent une échelle nouvelle à la série et raviront certainement les adeptes du genre. La série confirme ici sa capacité à mêler surnaturel, émotion et rédemption dans un shonen vif et visuellement efficace.Ce troisième tome de Tatari gagne en ambition et en puissance dramatique. Les amateurs de dark fantasy, de yokai contemporain, et d’action stylisée devraient y trouver leur compte.Date de parution : 02 Juillet 2025Editions : Glenat Manga