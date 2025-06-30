Deel lance “AI Workforce”

Publié le 18/08/2025 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Deel, la HRtech, leader mondial des solutions de paie et de gestion des ressources humaines, annonce aujourd’hui le lancement de Deel AI Workforce, un hub intégré permettant de créer, gérer et piloter des agents et workflows d’IA directement sur la plateforme Deel. Grâce à ce nouveau hub, les entreprises pourront intégrer facilement des agents d’IA dans leurs workflows, exploitant les données et outils RH et paie déjà centralisés sur Deel.
Face à des équipes RH et de paie de plus en plus sollicitées, le dernier rapport de la SHRM (Society for Human Resources Management) datant de mars 2025, révèle que plus de la moitié des professionnels RH jugent leurs équipes en sous-effectif. Deel AI Workforce répond à ces défis en prenant en charge les tâches administratives lourdes, en accélérant des processus comme les validations ou le recrutement, et en fournissant aux dirigeants des informations clés pour prendre rapidement les bonnes décisions.
Au lancement, Deel AI Workforce proposera 7 agents IA spécialisés conçus pour répondre à des besoins précis en matière de RH et de paie :
- Un agent IA de recrutement qui analyse instantanément les besoins du poste et le budget pour recommander les pays les plus stratégiques où sourcer des candidats, réduisant ainsi le temps de recherche et optimisant les recrutements.
- Un agent IA dédié à la gestion des congés, capable d’analyser automatiquement les demandes, d’identifier les périodes où l’effectif risque d’être insuffisant et de mettre à jour Deel pour accélérer les validations tout en garantissant la continuité de l’activité.
Un agent IA de conformité qui géolocalise les adresses IP et les compare aux règles fiscales locales afin d’assurer la conformité des politiques de télétravail
Un agent de planification qui repère les périodes non assurées, notamment à cause des décalages horaires, garantissant une continuité d’activité.
- Un agent de gestion du matériel informatique qui recommande les équipements adaptés selon les rôles et effectifs, standardisant ainsi les achats et améliorant l’efficacité.
- Un agent de départ qui recommande les démarches de rupture de contrat conformes, en fonction du pays, du type de contrat et de l’ancienneté.
- Un agent de paie qui détecte les anomalies avant versement, en vérifiant chaque variable selon des règles prédéfinies pour éviter les erreurs
Disponible dès aujourd’hui en version bêta, Deel AI Workforce permet de déployer instantanément ces agents préconfigurés dans les domaines des RH, de la paie, du recrutement, de la finance et des opérations. Chaque agent IA bénéficie de l’expertise de plus de 2 000 spécialistes locaux et peut fonctionner immédiatement en conformité dans plus de 150 pays, tout en mesurant son impact directement sur la plateforme : heures économisées, tâches réalisées, erreurs évitées. Les clients pourront aussi créer des agents personnalisés au sein de la plateforme Deel, à compter d’aujourd’hui.
Prochainement, ils pourront également intégrer des agents issus d’outils tels que Slack ou Zapier, pour une adoption fluide et un impact immédiat. À terme, les agents IA feront pleinement partie des effectifs, avec la possibilité pour les entreprises de les recruter, les gérer et les licencier selon les besoins et l’organisation du travail.
« Les agents d’IA marquent un tournant pour le travail à l’échelle mondiale », déclare Alex Bouaziz, Co-fondateur et CEO de Deel. « Pour les responsables RH et paie, cela va bien au-delà de la simple automatisation des tâches. Il s’agit d’intégrer l’IA au cœur des outils déjà utilisés et appréciés, afin d’éliminer les freins qui ralentissent les équipes. Cela permettra à la créativité humaine, aux idées, aux talents et aux opportunités de circuler aussi librement que les entreprises qu’ils animent. »