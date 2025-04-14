Mick, le protagoniste de cette histoire, est un homme au passé trouble qui se retrouve dans un train en direction de son pays, où il avait promis de ne jamais revenir en raison des funérailles imminentes de sa mère. À partir de là, en appliquant la loi de Murphy à la lettre, tout ce qui peut mal tourner se produit, et à travers une série d'événements, Mick se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, finissant par fréquenter des poissons, se noyer et se réveiller quelques instants avant sa mort, conscient de ce qui va se produire (à nouveau) et avec quelques secondes pour changer son destin . Le jeu tisse une conspiration de science-fiction avec des voyages dans le temps, des disparitions mystérieuses et des organisations sinistres, restant fermement ancré dans les thèmes du traumatisme, du deuil, de l'identité et de la mémoire. The Drifter conserve l'essence même des jeux d'aventure point-and-click, tout en lui conférant un style moderne et épuré, éliminant de nombreuses imperfections historiques du genre. La structure des commandes repose sur un design simple mais incisif, où l'interaction avec l'univers du jeu se déroule automatiquement et avec pertinence , simplifiant les actions disponibles et éliminant toute ambiguïté. Associé à un système de suivi des objectifs et à un inventaire simplifié, ce système rend l'expérience fluide et immersive, parfaitement utilisable même avec une manette. D'un point de vue conceptuel, les énigmes se distinguent par leur cohérence interne et leur lien fort avec le récit. Il ne s'agit pas d'énigmes en soi, mais plutôt de problèmes logiques ancrés dans des situations plausibles , presque toujours liées aux règles de l'univers du jeu et à l'état d'esprit du protagoniste. Les objets collectés sont peu nombreux et ont souvent des usages très spécifiques, éliminant ainsi complètement la chasse aux pixels ou les combinaisons aléatoires qui empoisonnent le genre.Comme si cela ne suffisait pas à éradiquer complètement le fléau de la chasse aux pixels, une option pratique permet de mettre en évidence tous les points d'intérêt à l'écran . La volonté de maintenir une tension narrative élevée, même dans les moments interactifs, est évidente : par exemple, les passages où Mick est en danger ne se limitent pas à des événements rapides, mais proposent plutôt des mini-énigmes contextuelles à résoudre sous pression. Cela renforce le sentiment d'urgence et d'engagement, sans compromettre la cohérence du gameplay. À cet égard, un autre élément intéressant est l'intégration de la boucle temporelle à la structure du puzzle . Dans les sections où il est possible de mourir et de revivre le même moment, elle permet au joueur d'acquérir des informations essentielles pour changer le cours des événements. La difficulté des énigmes est soigneusement calibrée : suffisamment exigeante pour satisfaire les joueurs d'aventure réguliers, elle n'est jamais punitive ni frustrante. L'approche est pragmatique et minimaliste, et chaque énigme semble conçue pour faire avancer le récit plutôt que de l'entraver. En revanche, il est dommage de ne pas avoir intégré de système d'indices : une lacune particulièrement notable dans les deux chapitres plus volumineux et plus riches en objets, où il n'est pas rare de rencontrer des moments de confusion. Un système d'aide, même discret, aurait pu atténuer ces rares moments d'impasse, d'autant plus que des mécanismes d'indices sont présents dans les sections plus axées sur l'essai-erreur et potentiellement dangereuses.Sur le plan technique, The Drifter présente de magnifiques graphismes pixel art, un style rétro riche en détails et une animation fluide. Les arrière-plans dessinés à la main créent une atmosphère sombre, urbaine et crépusculaire, évoquant un monde décadent et réaliste, empreint de mélancolie. Les personnages, bien que stylisés, sont animés avec une expressivité remarquable. La palette de couleurs tend souvent vers des tons désaturés et livides, accentuant la tension et le sentiment de précarité de l'histoire. Le studio australien Powerhoof s'est appuyé sur PowerQuest, une boîte à outils développée en interne comme une extension pour Unity et distribuée gratuitement à tous , une sorte de RPG Maker pour les aventures graphiques. Conçu pour simplifier le développement dans le genre point-and-click, il permet de créer des dialogues à embranchements, de gérer les inventaires, les points d'accès et la logique des énigmes de manière intuitive et visuelle, même sans connaître le code. Simple d'utilisation et puissant à la fois, PowerQuest est la colonne vertébrale technique du jeu et, en même temps, une déclaration d'amour à un genre qui mérite encore d'être exploré. Mais ce n'est pas seulement la structure technique qui brille : le son et le jeu des acteurs contribuent également grandement à la réussite de l'expérience . La musique, composée par Mitchell Pasmans et Louis Meyer, est unanimement saluée pour son style électronique synthétique, évoquant les atmosphères des années 1980 et l'ambiance d'un thriller cinématographique.Chaque réplique est doublée. La distribution se distingue par son excellente polyvalence et un niveau moyen vraiment élevé : bien que de nombreux interprètes occupent des rôles secondaires ou multiples, ils parviennent à donner à chaque personnage un timbre reconnaissable et une expressivité d'une grande finesse. Mais la performance vocale d'Adrian Vaughan dans le rôle de Mick Carter est tout simplement magistrale : une voix rauque, profonde et tourmentée qui insuffle vie et crédibilité aux dialogues dramatiques comme aux commentaires cinglants et aux plaisanteries acerbes du narrateur. Les morts de Mick, en particulier, comptent parmi les plus cruelles et les plus horribles qu'un corps humain puisse endurer : leur spectacle brutal semble conçu non seulement pour choquer, mais aussi pour instiller un réel sentiment d'urgence chez le joueur. Chaque échec est puni d'une torture si extrême qu'elle pousse le joueur à résoudre l'énigme au plus vite , juste pour épargner à Mick – et à eux-mêmes – une nouvelle vision d'horreur. The Drifter offre une expérience compacte mais intense, avec une durée de jeu totale d'environ huit heures . La structure narrative et linéaire, très forte, n'incite pas à rejouer l'aventure, si ce n'est pour le plaisir. Il n'y a pas de choix de branchement ni de fin alternative. Le jeu progresse rapidement et à un rythme soutenu tout au long des neuf chapitres, maintenant un niveau élevé de tension et de curiosité. En revanche, il est fort regrettable que The Drifter n'ait pas été localisé en français (il y a juste l'anglais et l'allemand disponible), sachant que beaucoup de joueurs francophones ne voudront pas se lancer dans une aventure très riche en textes dans une langue qu'il maîtrise moins (voire pas).The Drifter est au final une aventure point'n'click brillante qui mêle habilement roman noir urbain, horreur psychologique et science-fiction. Tout serait presque parfait si les développeurs avaient localisé leur jeu en français ....