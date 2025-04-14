Se connecter  
Fallen City Brawl
PubliÃ© le 22/08/2025 Dans PC
Bagarre dans la CitÃ© dÃ©chue.
Fallen City Brawl vous plonge dans une ville en ruine, sous le contrÃ´le de gangs impitoyables et de criminels sans scrupules. Le joueur incarne l'un des nombreux personnages sÃ©lectionnables, chacun dotÃ© d'un style de combat et de mouvements uniques, et doit se frayer un chemin Ã  travers ruelles, entrepÃ´ts, stations de mÃ©tro et rues dangereuses, affrontant des vagues d'ennemis de plus en plus agressifs. Il ne s'agit pas seulement de se battre Ã  un rythme effrÃ©nÃ© , mais de survivre dans un environnement hostile oÃ¹ chaque pas en avant est une victoire. L'histoire, bien que discrÃ¨te, offre un contexte captivant. Fallen City n'est pas un simple champ de bataille, mais un Ã©cosystÃ¨me criminel dynamique, avec des boss et des ennemis charismatiques qui semblent avoir chacun leur histoire et leur personnalitÃ©. Chaque niveau est conÃ§u pour raconter une histoire, des graffitis sur les murs aux nÃ©ons des bars miteux, crÃ©ant un environnement vivant et cohÃ©rent. Dans Fallen City Brawl, vous n'Ãªtes pas un hÃ©ros solitaire, mais un membre d'une rÃ©sistance qui lutte pour restaurer la paix dans une ville au bord de l'effondrement. Les personnages jouables sont variÃ©s, chacun dotÃ© d'une identitÃ© forte. On trouve l'expert en arts martiaux, le colosse Ã  la force brute, le combattant le plus rapide et le plus agile, et des personnages encore plus excentriques qui ajoutent Ã  la variÃ©tÃ©. Outre leurs diffÃ©rences esthÃ©tiques, chaque personnage possÃ¨de ses propres mouvements et combos spÃ©ciaux , ce qui rend le choix initial crucial pour aborder les diffÃ©rents niveaux. Leurs interactions, bien que limitÃ©es, parviennent Ã  transmettre du caractÃ¨re et une touche d'humour, sans perturber le rythme de l'action. Vos ennemis ne sont pas de simples figurants : des voyous aux boss de fin de niveau, chaque rencontre prÃ©sente des dÃ©fis diffÃ©rents. Certains ennemis privilÃ©gient les attaques rapides, tandis que d'autres misent sur la puissance ou l'armement, vous obligeant Ã  constamment adapter votre stratÃ©gie.

Si vous avez grandi avec les beat'em up classiques , vous vous y sentirez comme chez vous. Fallen City Brawl propose un systÃ¨me de combat riche et dynamique qui rÃ©compense aussi bien les vÃ©tÃ©rans que les nouveaux venus. Chaque personnage peut effectuer des attaques lÃ©gÃ¨res et puissantes, des saisies, des projections et des coups spÃ©ciaux Ã©nergivores, avec la possibilitÃ© d'enchaÃ®ner des combos dÃ©vastateurs. L'aspect le plus intÃ©ressant rÃ©side dans la variÃ©tÃ© des approches. Vous pouvez engager le combat au corps Ã  corps, utiliser des armes improvisÃ©es trouvÃ©es dans l'environnement â€“ comme des tuyaux mÃ©talliques, des battes de baseball ou des couteaux â€“ ou exploiter l'environnement Ã  votre avantage en poussant les ennemis contre les murs ou en leur jetant des objets dessus. La conception des niveaux est un point fort. Chaque niveau propose des Ã©lÃ©ments interactifs et des variations subtiles qui rompent la monotonie : sections de moto, combats en espaces restreints, plateformes mobiles et mÃªme des combats de boss aux mÃ©caniques uniques. Chaque niveau parvient Ã  maintenir une tension Ã©levÃ©e , alternant moments de chaos absolu et situations plus stratÃ©giques. La coopÃ©ration locale et en ligne ajoute encore plus de profondeur. Combattre aux cÃ´tÃ©s d'un ami rend l'expÃ©rience plus amusante et ouvre la voie Ã  des combos d'Ã©quipe et Ã  des stratÃ©gies coordonnÃ©es. L'IA ennemie est suffisamment agressive pour garantir une expÃ©rience stimulante sans jamais paraÃ®tre injuste.

Techniquement convaincant.
Fallen City Brawl brille Ã©galement sur le plan technique. Les graphismes en pixel art ne sont pas seulement un clin d'Å“il nostalgique, mais un choix stylistique soignÃ© et dÃ©taillÃ©. Les animations sont fluides et pleines de personnalitÃ© , des mouvements des protagonistes aux rÃ©actions des ennemis qu'ils heurtent. Chaque niveau regorge de petits dÃ©tails : panneaux clignotants, pluie battante, lumiÃ¨res filtrant Ã  travers les grilles du mÃ©tro. La bande-son est un autre point fort. Des morceaux Ã©nergiques et rythmÃ©s accompagnent l'action, avec des sonoritÃ©s allant du rock Ã  l'Ã©lectro, parfaites pour maintenir l'adrÃ©naline. Les effets sonores, des explosions aux coups de poing, sont percutants et bien calibrÃ©s, accentuant l'impact de chaque combat. CÃ´tÃ© performances, le jeu est impeccable. Le chargement est rapide, la frÃ©quence d'images reste stable mÃªme dans les situations les plus chaotiques, et les commandes sont prÃ©cises, un Ã©lÃ©ment clÃ© pour un titre oÃ¹ le timing fait toute la diffÃ©rence. Signalons que le jeu est totalement en anglais, mais compte tenu du peu de textes Ã  lire, ce n'est pas vraiment un problÃ¨me.

VERDICT
Fallen City Brawl offre des combats intenses, des environnements richement dÃ©taillÃ©s et une bande-son qui vous donnera envie d'y revenir. MalgrÃ© quelques limitations en termes de durÃ©e et de variÃ©tÃ© dans certains combats de boss, il parvient Ã  vous captiver du dÃ©but Ã  la fin.
 Notre Avis
7 / 10
