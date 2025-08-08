Hunter X Hunter: Nen X Impact n'est pas le premier jeu vidéo adapté du manga à être sorti, et à vrai dire, il y en a eu beaucoup au début des années 2000, mais c'est le premier vrai titre de combat à nous être proposé. Commençons par un point sensible. L'une des premières choses que l'on souhaite faire lorsqu'on regarde une adaptation digne de ce nom est de découvrir l'histoire, qu'elle soit nouvelle ou en lien avec le contenu original. Ce concept, qui nous semble fondamental, semble avoir été complètement négligé. Certes, il existe un mode histoire , mais il est quasiment inexistant . Il ne s'agit que de quelques chapitres, qui nous mèneront rapidement aux scènes finales de la série animée. Au lieu d'une progression véritablement structurée, on se retrouve avec de courtes cinématiques ou des captures d'écran doublées, avec des combats qui passent d'un arc narratif à l'autre à une vitesse fulgurante . Notre expérience s'apparente à celle d'une courte bande-annonce interactive de la série… mais nous pensons qu'inclure un mode histoire aussi basique, juste pour servir de « tutoriel » et laisser un goût amer, a fait plus de mal que de bien au jeu. Raconter l'histoire de 38 volumes de manga de cette manière est assez irrespectueux, voire paresseux . Si vous êtes fan des jeux de combat d'arcade à l'ancienne comme Marvel vs. Capcom , Nen × Impact vous offrira au moins cette sensation familière, avec une touche de légèreté. Le système de contrôle est très accessible : outre les combos classiques avec différentes combinaisons de boutons, il est également possible d'activer des combos automatiques , ainsi que des commandes légères, moyennes et lourdes, mettant ainsi l'accent sur le rythme et l'action frénétique. C'est assurément une arme à double tranchant, qui donnera aux joueurs novices l'impression d'être de véritables champions, mais qui, en revanche, ôtera toute notion de mérite et de compétence, compromettant ainsi l'essentiel pour un jeu vidéo : le plaisir.La stratégie est donc confiée aux confrontations. Heureusement, on ne peut pas dire que chaque personnage soit un clone : Gon met en valeur son Jajanken, Killua est un tourbillon d'électricité avec Godspeed, Kurapika manie des chaînes astucieuses et Morau manie une pipe enfumée avec la technique Deep Purple. Il faut aussi dire que, si tout est extrêmement cohérent et beau à regarder en termes de visuels et d'utilité, la fonctionnalité des attaques est presque toujours la même. Mais au moins, grâce à l'excellent travail de reproduction des personnages, ils ont réussi à donner cette touche d'identité essentielle . Chaque Nen Art est différent, et l'activation de leur jauge et de leur Over Gear ajoute une dose supplémentaire d'adrénaline et de variété (mais attention à ne pas rater votre cible !). Paradoxalement, nous nous retrouvons face à une médaille à trois faces, car même le côté positif de la médaille en apporte un autre négatif . Si la force du jeu réside dans les confrontations et le développement des personnages, il est absolument embarrassant que ceux inclus dans un jeu qui incarne la beauté d'une série entière ne comprennent qu'un roster de 16 combattants , provenant de surcroît d'arcs narratifs différents. Les absences sont si nombreuses que nous en sommes restés amèrement abasourdis. Un chiffre déjà faible, qui devient encore plus flagrant lorsque l'on sait que les combats se déroulent à 3 contre 3 ! Cela signifie que les doublons seront constamment présents, que vous jouiez contre l'ordinateur ou que vous vous essayiez en ligne. Certes, ceux présents ont heureusement de la personnalité (notamment grâce à l'œuvre originale, il faut le souligner), et chaque personnage possède une empreinte graphique claire, mais il est pratiquement impossible de ne pas remarquer la répétitivité, même après seulement quelques matchs. Une fois de plus, on a envie d'utiliser le mot clé « paresse » .Nous avons testé le jeu sur PS5, et malgré l'absence de mouture PS4 cette fois (ce qui reste rare pour les jeux tirés d'anime), les performances étaient quelque peu irrégulières. L'impact visuel est globalement modeste : les animations sont bonnes, mais pas particulièrement soignées, tandis que l'interface est assez sobre… à la limite de l'anonymat. La bande son sait se faire discrète tandis que les doublages sont bien entendu en japonais (les textes sont eux en français); Hors ligne, le jeu a au moins bien résisté, n'étant pas particulièrement exigeant. En ligne, c'était un désastre permanent : chutes d'images et retards d'entrée constants , et la rumeur du netcode rollback s'est avérée n'être qu'un mirage. Au final , malgré une structure de gameplay qui tient la route (et malgré les combos à un bouton), la longévité et le manque d'intérêt que le jeu est capable de susciter freinent tout enthousiasme. Il ne bat son plein que pendant la première demi-heure, le mode arcade n'offre aucune récompense substantielle, le mode solo est médiocre, le mode en ligne est bugué et souvent « injouable ». Pour sauver ce qui peut l'être, il faudrait un miracle, un support post-lancement (à ce sujet, le season pass ne nous apportera que 4 nouveaux personnages en un an) qui ajouterait tellement de contenu au titre que seul le gameplay resterait de cette version « vanilla ». Hunter X Hunter: Nen X Impact est, à tous égards, un jeu inachevé.Hunter X Hunter: Nen X Impact est un jeu de combat qui aurait pu faire chavirer le cœur des fans… et il y parvient, car ils seront, avant tout, furieux. On peut dire que le gameplay est solide et que les mécaniques de Nen incluses sont plutôt intrigantes. Mais l'expérience est tragiquement écourtée : le roster de combattants est limité, le mode histoire est pour le moins récapitulatif, le mode en ligne est imparfait et les graphismes sont à la hauteur des ambitions.