Annoncé pour la première fois en 2023, Killing Floor 3 est enfin sorti, avec un thème de science-fiction, mais des fonctionnalités et des armes moins futuristes, et un système de jeu à six joueurs contre des ennemis, qui se termine par un combat de boss. Soixante-dix ans après les événements de Killing Floor 2, une grande corporation appelée Horzine a créé une armée de soldats Zed contrôlables dans le but de dominer le monde. En tant que membre de la force rebelle Nightfall, vous devez contrecarrer leurs plans en éliminant tous les soldats Zed présents dans leurs différentes zones. Comme la production précédente, le récit de Killing Floor 3 n'est que la « cerise sur le gâteau », car lorsque vous démarrez le jeu, vous ne recevrez qu'une introduction à travers un court didacticiel et plongerez immédiatement sur le champ de bataille en choisissant une mission au quartier général principal. Pour les nouveaux joueurs, Killing Floor 3 vous oppose à un nombre prédéterminé d'ennemis Zeds à chaque manche, avec cinq autres joueurs. Ces Zeds sont de types, de tailles et d'attaques variés, et peuvent apparaître derrière des trous dans les murs, les plafonds et ailleurs. Vous devrez rester vigilant et constamment en mouvement, tout en restant attentif à votre environnement pour éviter de vous faire piéger par les nuées de Zeds qui apparaissent constamment en masse. Si vous ou un autre joueur mourez et ne pouvez pas être réanimé, vous serez « mort », mais vous serez réanimé automatiquement si votre équipe termine la manche avec succès. Entre les manches, vous aurez le temps de recharger vos munitions et d'améliorer votre armure et vos armes à une machine dédiée après chaque manche. Une fois la période de repos terminée, la manche suivante commencera avec un nombre accru de Zeds.Si vous survivez à cinq rounds, un boss puissant et agile apparaîtra lors du round final, mettant à l'épreuve votre précision de tir et vos compétences de survie. Vaincre ce boss vous rapportera de l'EXP, des points de compétence et des matériaux d'amélioration que vous pourrez utiliser pour renforcer votre classe et votre arme. Avec huit cartes et trois niveaux de difficulté au choix, Killing Floor 3 offre un défi de taille dès le début. Cependant, après avoir terminé quelques missions et vaincu les trois boss disponibles, vous constaterez que le contenu du jeu n'est pas trop envahissant. Vous répéterez chaque mission et progresserez pour débloquer toutes les compétences de chaque classe, accessibles en atteignant le niveau 30. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous pouvez essayer d'augmenter la difficulté à Difficile ou Enfer sur Terre, en espérant trouver d'autres joueurs jouant à ces niveaux. Vous pouvez également jouer la mission en solo, mais ce n'est pas recommandé car les ennemis et les boss sont assez coriaces, et Killing Floor 3 est conçu pour le multijoueur. En parlant de classes, vous disposez cette fois de six options jouables avec un équipement unique, comme le Commando, doté d'un drone capable d'attaquer les ennemis pendant une durée limitée lorsqu'il est invoqué, ou l'Ingénieur, qui porte deux tourelles sur son dos et peut poser des mines pour se défendre. Une classe très unique est le Ninja, où vous combattez au corps à corps avec un katana, mais pouvez démembrer les Zeds, rappelant le jeu Metal Gear Rising: Revengeance.La conception de chaque lieu varie considérablement, allant des extérieurs peuplés de bâtiments en ruines et d'arbres aux intérieurs rappelant des centres de recherche peuplés de consoles et d'écrans. Les Zeds présentent un design mêlant monstres de films d'horreur ou de science-fiction, et se distinguent les uns des autres, ce qui permet de les reconnaître facilement au premier coup d'œil. En complément de leur design unique, chaque Zed possède ses propres sons distinctifs, vous permettant d'identifier le type d'arme à proximité simplement en les écoutant. Chaque coup de feu et chaque explosion possède également sa propre signature, vous permettant d'identifier l'arme utilisée par vos coéquipiers. La bande-son du jeu, riche en musique métal, inspirée de la série Doom, s'intègre parfaitement au thème et à l'atmosphère du jeu, vous permettant de rester concentré sur votre adrénaline. Suivant la tendance des jeux en direct, Killing Floor 3 propose des défis quotidiens et hebdomadaires, ainsi qu'un objectif qui récompense les classes en XP et un Supply Pass, une sorte de season pass avec une progression similaire à celle de Helldivers 2. Des fonctionnalités cross-play sont également disponibles pour jouer simultanément avec des amis sur d'autres consoles ou PC. Le développeur Tripwire Interactive a également dévoilé un calendrier pour l'année prochaine, avec notamment une classe supplémentaire, un nouveau type de Zed, des armes et de nouveaux lieux.Chaque Zed possède un point faible, comme une tête ou une partie du corps jaune vif. Attaquer ces points accélérera leur mort et vous fera économiser munitions et équipement. C'est assez courant si vous tirez fréquemment, mais il peut parfois être difficile de viser, car certains endroits de chaque mission sont sombres. Vous disposez d'une lampe de poche pour mieux voir, mais certains Zeds se déplacent assez rapidement, ce qui n'est pas très utile. Chaque fois que vous tuez plusieurs Zeds d'affilée, vous entrez en mode « Zed Time » pendant quelques secondes. Le jeu devient alors noir et blanc, vos déplacements et ceux de vos ennemis ralentissent, et tous les ennemis apparaissent en rouge. C'est particulièrement utile lorsque l'équipement est encore en recharge et que les Zeds commencent à s'accumuler sur votre écran. Contrairement aux ennemis habituels, les boss sont très sensibles aux balles, même si certains présentent des points faibles. Vous ne pouvez donc les attaquer que continuellement, en survivant, jusqu'à épuisement de leurs PV. Des pièges à certains endroits de chaque mission, qui interrompent temporairement leurs mouvements, ou des armes spéciales permettant de les vaincre plus rapidement, rendraient le jeu plus captivant et varié. Une fonctionnalité unique de Killing Floor 2, absente de ce jeu, est l'option de difficulté dynamique, qui permet de modifier le niveau de difficulté à chaque manche. Cela rend chaque partie passionnante et imprévisible. Espérons que cette option reviendra à l'avenir pour offrir un nouveau défi à chaque partie.Si vous et cinq amis souhaitez jouer à un jeu de tir coopératif classique et stimulant pendant l'année à venir, Killing Floor 3 saura satisfaire vos envies. Les joueurs expérimentés de Killing Floor ne remarqueront peut-être aucun changement notable, hormis les nouveaux graphismes et le crossplay. Espérons que de nouvelles fonctionnalités s'ajouteront à celles des précédents opus, pour une durée de vie prolongée et un plaisir de jeu garanti à chaque partie.