GOST of Time

Un personnage prétendant venir du futur a besoin de pilules et vous êtes chargés de les récupérer. Mais c'est impossible de prime abord : Chaque niveau vous propose un certain nombre de clones avec lesquels jouer et vous demande de résoudre des énigmes. Le but ultime est qu'au moins un clone récupère une pilule quelque part dans le niveau, et qu'au moins un personnage, qui n'est pas forcément le même, atteigne le portail de sortie. Les énigmes commencent très simplement : un clone se tient sur une plaque de pression pour ouvrir une porte, et le suivant la traverse pour atteindre la sortie. La complexité augmente progressivement, avec des ennemis à éviter ou à tuer, des corps à projeter sur des plaques de pression, et une arme à utiliser pour riposter contre vos adversaires… ou vous-même. Il y a même un combat de boss à la fin de chaque monde. À la fin du jeu, vous vous retrouverez à devoir enchaîner les actions de plusieurs clones à travers des énigmes de programmation délicates, manipuler les causalités pour modifier le comportement des ennemis et gérer de grandes configurations de niveau dont la portée complète ne peut même pas être vue en zoomant complètement la caméra. Ces larges niveaux peuvent poser problème, car chaque parcours est chronométré une minute et il arrive fréquemment que nous n'ayons pas le temps suffisant pour atteindre notre objectif du premier coup.Si notre personnage peut se défendre, l'utilisation des armes n'apparait pas aussi fluide que dans Hotline Miami. Le pistolet tire lentement, ce qui peut rendre les sections avec beaucoup d'ennemis plus difficiles qu'elles ne le devraient, et les balles passent légèrement à côté du réticule de visée, augmentant le risque de rater sa cible. Alors quand on découvre plus tard dans la partie qu'il y a des missions d'escorte (vous devez défendre un clone de vous--même des agressions ennemis), cela peut poser quelques sueurs froids. Heureusement, le système de redémarrage du jeu est assez indulgent, vous permettant de sélectionner la boucle sur laquelle vous souhaitez réinitialiser, ce qui signifie que vous n'avez pas à reprogrammer les actions de votre ancien moi si vous êtes déjà satisfait de la façon dont elles se sont déroulées. Par ailleurs, de nombreux niveaux contiennent également un œuf de Pâques qui, une fois récupéré, débloque divers objets bonus à collectionner dans votre base voire des affiches de pin-up très années 1990.Graphiquement parlant, GOST of Time évoque sans nul doute "Hotline Miami" de part sa vue aérienne et son ambiance graphique nineties également, bien que l'action semble se dérouler dans un futur encore lointain. La présentation n'est pas particulièrement aguichante, avec des animations de personnages relativement simples, des polices de caractères basiques et une musique basique, mais elle parvient au moins à rester claire et facile à analyser tout au long de son exécution. Le character design rappelle quant à lui "Rick & Morty" avec ce vieux fou qui observe vos mouvements et réclame ses pilules, alors que le jeune personnage prend tous les risques et se retrouve plus d'une fois en grand danger. L'adaptation sur Nintendo Switch ne souffre d'aucun soucis particulier, il est vrai que le jeu PC d'origine n'était pas particulièrement gourmand, la prise en main est celle d'un twin stick shooter classique avec en plus des itinéraires à chercher. L'aventure peut être terminée en deux heures environ, sachant que des niveaux bonus seront débloqués par la suite, ce qui confère une bonne heure supplémentaire pour tout terminer (ces stages s'avèrent assez coriaces).GOST of Time est un mélange de genre plutôt efficace. Il ne s'agit pas d'un simple jeu d'action, il vous faudra trouver comment accéder aux pilules et gagner la fin du niveau, ce qui est plus facile à dire qu'à faire.