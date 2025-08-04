System Shock 2: 25th Anniversary Remaster

System Shock 2 a été créé par deux équipes de développement alors en vue : Irrational Games et Looking Glass Studios, créateurs de chefs-d'œuvre majeurs du jeu vidéo, tels que les séries Shock et Thief. SHODAN, une intelligence artificielle apparue pour la première fois dans le premier System Shock, commandait une station spatiale appelée « Citadelle ». Dans System Shock, un hacker (que vous incarnez tout au long du jeu) est chargé de pirater SHODAN en échange d'implants cybernétiques et de l'absolution d'un crime passé. Le hacker y parvint (ou faillit y parvenir) et fut plongé dans le coma à cause des implants. Pendant ce temps, SHODAN développe une intelligence perverse : celle de la vengeance, cherchant à dominer le monde. Notre mission dans System Shock est donc de retrouver et de détruire SHODAN une fois pour toutes. Il y parvient presque. System Shock 2 suit les événements de « System Shock », nous sommes à présent en 2114. L'histoire se déroule à bord du vaisseau spatial Von Braun, construit par TriOptimum, qui voyage à la vitesse de la lumière à travers l'univers à la recherche de nouveaux espaces utiles à l'humanité. Il est accompagné du vaisseau spatial Rickenberg, un vaisseau militaire UNN (Unifield National Nominate), servant en quelque sorte de « défense militaire » au Von Braun. Cependant, un événement terrible s'est produit à bord de ce dernier. The Many, un parasite extraterrestre, a pris le contrôle du vaisseau, l'infestant ainsi que tout son équipage. Au fil du jeu, nous découvrons ce que The Many cache derrière. Dans System Shock 2, SHODAN refait surface, plus redoutable qu'auparavant. SHODAN a été sauvée car, dans le jeu précédent, la pirate n'avait pas complètement détruit les unités virales (The Many) qu'elle préparait déjà. Celles-ci ont permis à SHODAN de préserver une partie de sa personnalité et de la reconstruire. Ce sera à ce soldat d'arrêter SHODAN dans sa tentative de prendre le contrôle des Von Braun et des Rickenberg, et de se lancer à la conquête de l'univers.Près de 25 ans après sa sortie, le jeu revient gràce à Nightdive Studios, le tout propulsé par le moteur propriétaire Kex Engine. Le point fort du jeu réside dans son gameplay. Au début, le joueur devra faire un choix : choisir la classe avec laquelle il souhaite terminer le jeu. Ces classes sont l'OSA (maître des pouvoirs psioniques), le Marine (expert en armes) et le Navy (expert en armes). Si vous choisissez l'OSA, vous devrez travailler dur sur vos capacités cryogéniques. En parcourant la carte, vous trouverez des stations où vous pourrez améliorer votre force, votre vitesse et d'autres traits de caractère. Il existe également des stations où vous pourrez acheter ou améliorer des capacités cryogéniques. Par exemple, il existe des capacités comme le contrôle mental de vos ennemis, les attaques à distance avec pouvoirs psychiques, ou la capacité de régénérer votre santé sans utiliser d'« hypos », trois types de sprays qui régénèrent votre santé (très lentement par rapport à la capacité cryogénique), le mana, ou de vous soigner des radiations et du poison. Le Marine et le Navy, quant à eux, se concentrent particulièrement sur leur force ; vous pouvez donc initialement équiper plus d'armes avec ce dernier qu'avec l'OSA. Le Navy, cependant, est aussi une sorte de hacker. Grâce à la Marine, au début du jeu, vous pouvez utiliser la capacité de piratage spécifique pour pirater diverses portes et caisses, ce qui peut être bénéfique ou néfaste. De plus, dans le jeu, tout ce que vous obtenez est limité. Surtout les balles ; veillez à ne pas les gaspiller entièrement, car elles ne seront pas facilement disponibles. Une fois à court, vous devrez les chercher, car elles sont dispersées sur la carte, mais leur quantité est très limitée. Si vous souhaitez en acheter, des conteneurs spéciaux sont disséminés sur la carte, mais si vous ne les piratez pas, tout ce que vous achetez avec des nanites (l'argent du jeu) sera très cher. Vous devrez également bien organiser votre inventaire, car il est lui aussi limité. N'y mettez que ce que vous jugez utile ou dont vous aurez besoin ultérieurement. Tout le reste est inutile. En bref, n'oubliez pas que dans System Shock 2, il est toujours important de bien réfléchir avant d'agir.Comme mentionné précédemment, System Shock 2 est passé du Dark Engine au Kex Engine, comme mentionné précédemment. Les décors et les situations rencontrés tout au long du jeu donneront aux joueurs un sentiment d'oppression de la part des ennemis et de SHODAN elle-même, ainsi qu'un sentiment de peur et d'anxiété lorsqu'ils tenteront de continuer. Beaucoup pensent que le jeu relève de l'horreur, mais il se situe dans une catégorie à part, plutôt une aventure psychologique vraiment réussie. L'esthétique est intégralement reproduite, adoptant uniquement des textures haute définition, de nouveaux modèles pour chaque élément du jeu, une refonte des animations et de nombreuses améliorations de qualité de vie, pour un puzzle quasiment identique à l'original, tout simplement moderne. Chaque mission et combat contre des mutants, des araignées, des robots et autres menaces a une issue qui dépend des actions du joueur. Comme dans tout jeu de simulation immersive qui se respecte, bien sûr. Le combat direct, le piratage et l'utilisation de capacités psioniques sont les trois axes principaux. Ils peuvent être combinés – ce qui, cependant, empêche de profiter des meilleures compétences pour chaque classe – et permettent au titre d'être plus qu'un simple FPS traditionnel. Le retour en arrière est un élément désuet qui pourrait être gênant, compte tenu de sa forte présence dans System Shock 2. Le système de combat est également ancien et perceptible. Ce sont des éléments du passé qui caractérisent le jeu et qui risquent de le rendre moins agréable pour les nouveaux joueurs. Si vous souhaitez vous plonger dans ce classique, ne vous laissez pas décourager par ces détails et avancez avec prudence. Le jeu ne vous prendra pas plus de dix heures en solo.Le multijoueur est basé sur la coopération, avec un minimum de deux et un maximum de quatre joueurs. L'histoire jouée entre amis est certes bien plus amusante et convaincante, et cet aspect est beaucoup plus stable que dans la version PC d'origine. Il est vrai qu'à l'époque, Systemp Shock 2 gérait tout un système de mods développés par la communauté qui causait parfois plus de problèmes que d'avantages. À notre avis, c'est peut-être l'aspect de System Shock 2 qui sera le moins abordé, et aussi le moins convaincant, même s'il reste très performant dans ce 25th Anniversary Remaster. La section « Extras » du menu de démarrage symbolise ce lien permanent avec le passé. Vous y trouverez des documents originaux, le pitch du jeu, des manuels, le guide officiel de System Shock 2 et les couvertures des Big Boxes de l'époque. Quid d'une version physique désormais ? Rien n'a encore été évoqué pour le moment, mais si on prend encore les précédents titres Nightdive, peut être que Limited Run Games s'en occupera à un moment ou un autre.Entre anxiété, fun et frustration, System Shock 2 offre l'un des meilleurs scénarios qu'un FPS-RPG de science-fiction puisse offrir, et les jeux d'aujourd'hui ne peuvent qu'en tirer des leçons. Une fois de plus, Nightdive Studios s'impose comme un véritable maître pour adapter des classiques aux temps modernes, préservant parfaitement l'esthétique du projet original avec des textures et des animations retravaillées.