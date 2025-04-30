Se connecter  
La nuit est belle
Publié le 18/08/2025 Dans Bandes Dessinées
https://jeuxpo.com/index.php?page=image&width=400&height=600&src=images/repository/1754856851-817VB4vv1YL._SL1500_.jpg


Lui et elle se rencontrent dans un hall d’aéroport après avoir raté un vol international. Le prochain partira le lendemain matin. Elle est danseuse, lui fauché et fuyant quelque chose. Il lui propose de la ramener à Paris. Refusant toutes ses suggestions, elle le convainc de pénétrer de nuit dans le cimetière du Père Lachaise pour y faire une sorte de pèlerinage sur la tombe d’un auteur célèbre. Ils y rencontrent son fantôme. Repérés par la police municipale, ils s’enfuient ensemble. Lui blessé se fait soigner par une pharmacienne de garde dépressive qui est embarquée dans cette virée nocturne qui devient une nuit sauvage. Cette nuit leur offre du temps pour se connaître et faire face à leurs échecs. Qui est ce fantôme ? Dans quels états finiront-ils leur nuit ? Elle et lui prendront-ils l’avion ?

David Graham nous livre un scénario digne d’une pièce de théâtre avec quatre personnages attachants. Cette nuit parisienne et cette promiscuité va leur permettre de faire face à ce qu’ils fuient et d’entrevoir une solution. Le lecteur ne connaît pas leurs identités, à part celle du fantôme. Seuls leurs problèmes personnels et l’impact qu’ils ont sur leurs vies sont détaillés. Cette nuit est aussi sur le signe des arts puisque la sculpture, l’écriture, la peinture, la chanson et la danse jouent toutes un rôle. Le fantastique s’invite sans fracas, comme une évidence poétique dans ce récit qui flirte avec la fable moderne. Le rythme est enlevé, les dialogues savoureux, l'humour bien présent sans jamais écraser l’émotion. Les planches pétillent d’un charme rétro, les couleurs flashent et éclairent la ville comme un vieux jukebox à néons. Le dessin d’Aurélie Guarimo rappelle celui de Kiraz avec les petits nez féminins décidés et dessinés en forme de trompette, les regards noirs de côté qui donnent à ses visages beaucoup d’expression. Le partage avec l’autre peut être la renaissance de l’espoir.

VERDICT
Une belle ode aux secondes chances, à l’amitié impromptue et à l’acceptation de soi. Une nuit suffit parfois à tout bouleverser. Ce road-trip urbain, drôle et touchant, vous laissera un sourire sur les lèvres et une chanson en tête.

Date de parution : 30 Avril 2025
Editions : Grand Angle
 Notre Avis
8 / 10
