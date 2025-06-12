Dans la peau de Miwa tome 5

Dans la peau de Miwa (Miwa-san Narisumasu) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu treize tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Miwa Kubota est une fan de cinéma de 29 ans qui vient de se faire virer de son emploi sans avenir. Elle a vu que son acteur préféré, le célèbre Takahashi Yakai, cherchait une femme de ménage. Même si elle n'est absolument pas qualifiée, elle y va quand même. Lorsqu'elle voit la nouvelle recrue avoir un accident devant sa porte, Miwa intervient pour devenir la « fausse » femme de ménage de son idole.Son ex-petit ami violent, Kido, passe à l'attaque ! Après un rendez-vous secret miraculeux avec son acteur préféré, Takashi Yatsumi, Miwa est de bonne humeur et continue de jouer les gouvernantes déguisées. Cependant, un jour, en rentrant chez elle, elle croise à nouveau son ex-petit ami violent, Kido Kentaro. Kido, qui espère secrètement se remettre avec Miwa, l'invite à boire un verre avec d'anciens collègues de travail à temps partiel, et Miwa ne peut refuser. Les tactiques astucieuses de Kido la poussent peu à peu dans ses retranchements. Quel sera le résultat...?! Jusqu'au volume précédent, la vie privée de Miwa était quasiment inexistante, l'accent étant mis sur ses interactions avec Takashi. Mais dans ce volume, son ex-petit ami et d'autres personnages dérangeants font leur apparition, et l'ambiance est plus animée. Kido éprouve encore des sentiments pour Miwa pour des raisons obscures, mais lorsqu'il insulte le dieu Takashi, elle se met en colère et se lève, rageuse, frappant le point faible de Kido avec précision. Kido est surpris de voir Miwa ainsi pour la première fois. Kido, qui méprisait Miwa, la coinçait avec raison et prenait un malin plaisir à la forcer à s'incliner, n'avait pas encore abandonné et avait tendu une embuscade à Miwa. Kido et ses amis, ainsi que certains de leurs anciens amis, taquinèrent une fois de plus Miwa, mais celle-ci ne put s'empêcher de les réfuter Cependant, alors que Kido et ses amis tentent de maîtriser Miwa, un homme qui apparaît devant eux, dégageant une aura divine, est l'acteur national Takashi Yatsumi, qui prétend être « une connaissance de Miwa » ! La façon dont son ex-petit ami se fait retamer est rafraîchissante. Il est complètement influencé par des arguments apparemment bancals, ce qui fait de lui le perdant ultime ! On imagine les journées pénibles de Miwa lors de son précédent travail ...Ce tome illustre plus que jamais l'évolution de Miwa et la fait se sentir encore plus coupable d'avoir usurpé l'identité de quelqu'un d'autre. On dirait un roman policier, une comédie et l'imagination débordante d'une simple otaku. Quoi qu'il en soit, c'est un manga qui donne envie de continuer à lire, d'autant plus qu'une puissant rivale apparaît pour Miwa !Date de parution : 12 Juin 2025Editions : Kurokawa