Boichi SF Short Stories tome 2 : Les soldats sans nom
Publié le 14/08/2025 Dans Bandes Dessinées
Boichi SF Short Stories (Boichi Original SF Tanpenshuu) est une série en deux tomes publiée au Japon aux éditions Kodansha. Comme la première anthologie, Voyageurs Intemporels, ce recueil propose six nouvelles indépendantes et deux histoires très courtes et complètement comiques, toutes centrées sur la lutte contre une menace historique menaçant de détruire toute vie sur Terre. Chacune des six histoires offre aux lecteurs une perspective unique sur l'héroïsme et la résilience humaine. La plupart de ces histoires seront touchantes, certaines plus que d'autres, mais toutes vous surprendront par des rebondissements inattendus qui vous laisseront sans voix !

"Les soldats sans nom" conclut ce recueil de nouvelles de manière épique. Si dans "Les voyageurs de l'espace-temps", le voyage était le thème central, ici la lutte contre la fin de l'humanité occupe une place centrale, se concentrant sur l'humanité dans ses pires comme dans ses meilleurs moments. Le point commun du recueil précédent est le désir de l'humanité de remédier aux conséquences de ses actes, même lorsque les chances de succès sont minces, même au prix de sa propre vie. Toutes les histoires ici, à l'exception de Stephanos, ont des interprètes merveilleux : stoïques, héroïques, merveilleusement humains dans leurs imperfections, dans leur foi profonde en leurs propres valeurs. L'histoire qui nous a le plus émue, impressionnée et émerveillée dans la vision cinématographique artistique de Sensei Boichi est « Il était là », une histoire mettant en scène le dernier chauffeur de camion humain dans un monde projeté dans un avenir pas trop absurde pour être considéré comme possible, et surtout, atteignable. Shin Haru expérimentera le pire, mais aussi le meilleur, du progrès scientifique et technologique, démontrant combien il est crucial d'être fidèle à soi-même dans une vie en constante évolution, que ce sont nos imperfections qui nous rendent si merveilleux, et surtout que chacun de nous, à sa manière, peut véritablement faire la différence ! Dans l'ensemble, on admire une fois de plus le style unique de Sensei Boichi, non pas tant pour ses dessins époustouflants et impeccables, mais pour sa vision narrative toujours incisive et percutante, écrite avec une touche de vraisemblance parfois troublante, mais toujours captivante. Pour toutes ces raisons, on ne peut que recommander ce recueil à tous, car, qu'il soit accompagné du premier volume, il vous replongera dans l'univers surprenant d'un maître mangaka comme Boichi. C'est épique, mais beaucoup d'histoires sont pleines de difficultés et de désespoir. La postface de l'auteur était la plus intéressante, surtout celle sur le dessin numérique à distance.

VERDICT
Les différentes histoires de ce livre sont systématiquement centrées sur des personnages qui vivent difficilement et travaillent sérieusement. C'est donc un récit passionnant et réconfortant, et un drame humain intéressant. « Il était là » est merveilleux. Il nous fait réfléchir au sens du travail, de la fierté et de la vie elle-même.

Date de sortie : 04 Juin 2025
Edition : Glenat Manga
 Notre Avis
8 / 10
