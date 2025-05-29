Initialement développé par Grasshopper, Lollipop Chainsaw est une production qui a vu le jour en 2012 sur PS3 et Xbox 360. Un titre très original, une coutume pour le studio japonais déjà à l'origine de No More Heroes ou Shadow of the Damned. Pour ce titre, les équipes de Suda 51 avaient fait appel à James Gunn, scénariste et réalisateur d'Hollywood (L'Armée des Morts) pour raconter l'histoire de Juliet Starling, une pom-pom girl détonante. Alors qu'elle se prépare à fêter ses dix-huit ans (rappelons que la majorité est à vingt-et-un aux États-Unis), les étudiants du lycée de San Romero sont brusquement transformés en zombies. Ô surprise, la pulpeuse blonde est en réalité une chasseuse de morts-vivants aussi à l'aise avec la tronçonneuse que ne l'était Buffy avec les pieux. Son petit ami Nick n'a pas cette chance : Mordu par un zombie, il se sait condamné. Juliet décide alors d'employer la manière forte et de le décapiter ! Contre toute-attente, Nick survit (du moins sa tête), et accompagnera Juliet durant toute son odyssée, accroché à sa ceinture ! Longtemps silencieux depuis sa sortie, Dragami Games souhaitait relancer le jeu sur consoles modernes afin qu'il ne soit plus lié aux consoles traditionnelles, aujourd'hui hors service. Initialement, ils prévoyaient un remake complet du jeu, mais la situation a changé en cours de route, et Dragami Games a finalement opté pour un simple remaster. Bref, Lollipop Chainsaw RePOP est un jeu de hack'n'slash sur le thème des zombies dans lequel vous incarnez Juliet Starling , une pom-pom girl armée d'une tronçonneuse. Juliet porte la tête de son petit ami, Nick, sur sa hanche, qui l'accompagnera tout au long du jeu.Le jeu est divisé en sept niveaux distincts de durée variable. Certains niveaux ont des gimmicks spécifiques, comme le basket-ball ou le baseball, mais l'objectif principal reste le même : éliminer tous les zombies qui se dressent sur votre chemin tout en sauvant les survivants. Juliet dispose de trois attaques de base assignées à trois boutons différents et il est possible de les combiner pour créer différents combos. L'attaque pompon est plus rapide, mais elle n'inflige pas assez de dégâts pour achever les zombies. En revanche, l'attaque tronçonneuse est mortelle, mais son lag laisse les défenses de Juliet largement ouvertes. Vous devez donc éviter soigneusement les ennemis en sautant par-dessus pour éviter d'être encerclé par les zombies, ce qui rendrait ses déplacements difficiles. La tête de Nick n'est pas seulement un objet exposé sur la taille de Juliette, car plus tard, Juliette peut utiliser la tête de Nick comme une arme en effectuant des mouvements spéciaux tels que Nick Toss, Nick Shoot et Nick Popper. Si vous parvenez à tuer trois zombies ou plus en une seule attaque, une scène au ralenti intitulée « Chasse aux étincelles » apparaîtra . Vous recevrez des pièces d'or et de platine, que vous pourrez ensuite utiliser pour acheter des objets dans la boutique Chop2Shop.com . Dans cette boutique, vous pourrez ensuite débloquer des combos, des costumes, de la musique et même augmenter définitivement les attributs de Juliet, comme sa barre de santé. Les Quick Time Events (QTE) sont également toujours présents. On se souvient encore de leur agacement dans la version originale, car des actions simples comme sauter par-dessus des objets nécessitaient des QTE. Heureusement, les développeurs ont ajouté une nouvelle fonctionnalité permettant d'exécuter automatiquement les QTE, éliminant ainsi le besoin d'appuyer sur une série de boutons apparaissant à l'écran.Au final, le gameplay rappelle fortement No More Heroes, avec une progression très scriptée et des niveaux constitués d'une succession de couloirs. Le bestiaire est heureusement très varié, et chaque niveau se terminera par un affrontement contre un boss. Ces derniers sont tous membres d'un groupe de rock gothique, ce qui promet des situations très cocasses. Mais n'allez pas croire que le jeu se destine à tout un chacun. Au contraire, le jeu est excessivement gore et malsain, malgré un protagoniste principal au design sucré et un humour omniprésent. On retrouve par ailleurs une gestion intelligente du cel shading (processus donnant un aspect cartoon) et des couleurs toujours très saturées. Les effets spéciaux donnent du volume à l'ensemble et crée un univers pour le moins original. Certes, certaines textures apparaissent limitées, et la gestion des collisions n'est pas un modèle du genre. Contrairement à son ainé, Lollipop Chainsaw ne permet pas d'évoluer dans un monde ouvert, ni d'effectuer quelques tâches ingrates. En lieu et place, vous devrez effectuer des séquences délirantes telles que sortir d'un labyrinthe qui effraierait littéralement Pac-Man, jouer au basketball avec des têtes de zombies, ou bien guider la tête de Nick greffée sur un corps zombifié. Comme les autres jeux de SUDA51, Lollipop Chainsaw présente une présentation originale et une ambiance unique et élégante. Cette version remasterisée bénéficie d'améliorations visuelles notables, notamment au niveau des textures et de l'éclairage. Graphiquement parlant, Lollipop Chainsaw RePOP nous offre deux visages. Sur le plan purement technique, on ne peut pas dire que le résultat soit très brillant, avec des environnements souvent avares en détails. D'un point de vue artistique en revanche, le rendu est très convaincant, avec des niveaux extrêmement variés, et un bestiaire pour le moins surprenant. Malgré sa résolution 1080p et ses 60 fps, le jeu ne donne pas immédiatement l'impression d'être un jeu moderne. La qualité de l'animation semble encore un peu rigide, ce qui montre clairement qu'il a encore une génération de retard. La jouabilité s'avère être une très bonne surprise, avec des contrôles accessibles et beaucoup moins rigides qu'à l'accoutumée, malgré une caméra un brin récalcitrante. La tronçonneuse pourra être customisée au cours de la partie, et vous pourrez acquérir de nouvelle techniques de combat dans la boutique.Dans la version originale, la bande-son était l'un des points forts du jeu, apportant une touche de fraîcheur grâce à son impressionnante sélection de musiques pop-rock sous licence d'artistes renommés. Malheureusement, la version RePOP supprime la plupart de ces musiques et les remplace par de nouveaux morceaux, de moindre qualité à notre avis. Heureusement, le doublage original est conservé, permettant d'entendre la voix envoûtante de Tara Strong dans le rôle de Juliet. Point le plus regrettable, avec six niveaux, la durée de vie ne dépassera pas les cinq heures, ce qui demeure assez bref, surtout qu'aucun mode multijoueur ne répond à l'appel. Il est naturellement possible de débloquer de nombreux suppléments, et de participer à l'option Défi (Course aux Médailles, Score, Contre-la-Montre). La difficulté d'ensemble demeure assez peu élevée et les temps de chargement s'avèrent trop fréquents, ce qui a tendance à hacher un peu le rythme. Heureusement, le jeu propose cette fois deux modes de jeu : Original et RePOP . Le mode Original conserve le même contenu que la version 2012, avec des scènes sanglantes, du sang de zombie et des effets visuels de bandes dessinées. Le mode RePOP bénéficie de plusieurs mises à jour et ajustements par rapport à la version originale. Dans ce mode, les combos de Juliet, auparavant verrouillés, sont désormais débloqués dès le début, vous permettant d'utiliser une large gamme de mouvements dès le premier niveau. De plus, le sang a été réduit et remplacé par des éclairs violets et des effets arc-en-ciel. Des ajustements ont également été apportés aux prix des objets dans la boutique Chop2Shop.zom , et de nombreux autres changements que nous ne pouvons pas détailler individuellement. Cependant, l'histoire principale et le gameplay restent globalement inchangés. Alors, si vous détestez le sang et le gore, le mode RePOP pourrait être la solution.Lollipop Chainsaw est une production atypique sur consoles. Avec son style visuel unique, et les délires permanents de Suda 51, nous retrouvons un jeu d'action à la fois violent et amusant dans la veine de No More Heroes. Cette version RePOP a réussi à apporter diverses améliorations et perfectionnements à son gameplay, mais il y a toujours un sentiment de malaise en sachant que ce jeu n'aura pas de version Remake. Dragami Games aurait dû disposer de plus de liberté pour adapter tous les éléments de son projet au moteur le plus récent, lui permettant ainsi d'être un jeu pleinement moderne.