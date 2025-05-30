No Game No Life Partie 2 Eastern Association tome 2

No Game No Life Partie 2 Eastern Association (No Game No Life - Dai-Ni Shou - Toubu Rengou-hen) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu trois tomes à ce jour aux éditions Kadokawa. L'adaptation manga de la célèbre série de light novels entre dans son deuxième chapitre ! Invoqués par un garçon se faisant appeler Dieu dans un monde où les jeux décident de tout, les frères et sœurs Sora et Shiro, joueurs prodiges, s'élèvent rapidement au sommet de la société humaine. Après avoir assuré l'avenir du royaume d'Elkia et de l'humanité dans ce monde, ils visent un nouveau prix : l'Union de l'Est. Il est enfin temps de défier les autres races !Invoqués par un garçon qui se fait appeler « Dieu » dans un monde où tout est décidé par les jeux, les frères et sœurs Sora et Shiro, joueurs de génie, accèdent rapidement au trône de l'humanité et se lancent dans une bataille contre l'Alliance de l'Est, la troisième puissance mondiale. Une bataille soudaine pour la matérialisation s'engage avec Jibril, une race ailée céleste dont on dit qu'elle a le pouvoir de massacrer même un dieu. Y a-t-il une chance de victoire pour eux ? Dans ce tome, Sora et Shiro défient Jibril, une ange de la mort. Elle est aussi folle – à la fois follement puissante et tout simplement folle. Avant que les Dix Commandements n'interdisent toute forme de combat, c'était une créature qui passait ses années à massacrer à peu près tout ce qui se présentait, et, en tant que membre d'une race créée spécifiquement pour tuer les dieux, sa puissance est indéniable. Sa personnalité peut changer du jour au lendemain. En un instant, elle est toute polie et gentille. Le chapitre suivant, elle raconte comment elle collectionnait les têtes de ses ennemis. Jibril est aussi une accro au savoir qui trouve sa dose en collectionnant des livres du monde entier. Shiro et Sora passent beaucoup de temps à la battre à des jeux, puis à lui faire faire des choses que des gens normaux et sains d'esprit ne feraient pas. Le manga conserve une bonne dose d'humour, mais aborde aussi quelques problèmes qui auraient pu survenir aux rois et reines de la Renaissance européenne – sauf qu'ici, les problèmes se résolvent par le jeu, pas par la guerre. Sora et Shiro sont en pleine forme. C'est probablement le duo le plus instable mentalement que nous ayons jamais lu dans une série récente, mais c'est un peu pour ça qu'on les apprécie.Les parties sont plus intenses et palpitantes qu'avant. La façon dont les protagonistes principaux les résolvent est également intéressante et semble logique. L'histoire est également devenue plus intrigante avec tous les secrets et les suspenses.Date de parution : 30 Mai 2025Editions : Ototo