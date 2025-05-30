Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
 
No Game No Life Partie 2 Eastern Association tome 2
Publié le 13/08/2025 Dans Bandes Dessinées
https://jeuxpo.com/index.php?page=image&width=400&height=600&src=images/repository/1754834144-NGNL.jpg


No Game No Life Partie 2 Eastern Association (No Game No Life - Dai-Ni Shou - Toubu Rengou-hen) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu trois tomes à ce jour aux éditions Kadokawa. L'adaptation manga de la célèbre série de light novels entre dans son deuxième chapitre ! Invoqués par un garçon se faisant appeler Dieu dans un monde où les jeux décident de tout, les frères et sœurs Sora et Shiro, joueurs prodiges, s'élèvent rapidement au sommet de la société humaine. Après avoir assuré l'avenir du royaume d'Elkia et de l'humanité dans ce monde, ils visent un nouveau prix : l'Union de l'Est. Il est enfin temps de défier les autres races !

Invoqués par un garçon qui se fait appeler « Dieu » dans un monde où tout est décidé par les jeux, les frères et sœurs Sora et Shiro, joueurs de génie, accèdent rapidement au trône de l'humanité et se lancent dans une bataille contre l'Alliance de l'Est, la troisième puissance mondiale. Une bataille soudaine pour la matérialisation s'engage avec Jibril, une race ailée céleste dont on dit qu'elle a le pouvoir de massacrer même un dieu. Y a-t-il une chance de victoire pour eux ? Dans ce tome, Sora et Shiro défient Jibril, une ange de la mort. Elle est aussi folle – à la fois follement puissante et tout simplement folle. Avant que les Dix Commandements n'interdisent toute forme de combat, c'était une créature qui passait ses années à massacrer à peu près tout ce qui se présentait, et, en tant que membre d'une race créée spécifiquement pour tuer les dieux, sa puissance est indéniable. Sa personnalité peut changer du jour au lendemain. En un instant, elle est toute polie et gentille. Le chapitre suivant, elle raconte comment elle collectionnait les têtes de ses ennemis. Jibril est aussi une accro au savoir qui trouve sa dose en collectionnant des livres du monde entier. Shiro et Sora passent beaucoup de temps à la battre à des jeux, puis à lui faire faire des choses que des gens normaux et sains d'esprit ne feraient pas. Le manga conserve une bonne dose d'humour, mais aborde aussi quelques problèmes qui auraient pu survenir aux rois et reines de la Renaissance européenne – sauf qu'ici, les problèmes se résolvent par le jeu, pas par la guerre. Sora et Shiro sont en pleine forme. C'est probablement le duo le plus instable mentalement que nous ayons jamais lu dans une série récente, mais c'est un peu pour ça qu'on les apprécie.

VERDICT
Les parties sont plus intenses et palpitantes qu'avant. La façon dont les protagonistes principaux les résolvent est également intéressante et semble logique. L'histoire est également devenue plus intrigante avec tous les secrets et les suspenses.

Date de parution : 30 Mai 2025
Editions : Ototo
Plus d'articles dans cette catégorie
18/08/2025 @ 16:10:51
La nuit est belle
15/08/2025 @ 15:53:20
Dans la peau de Miwa tome 5
14/08/2025 @ 16:16:09
Boichi SF Short Stories tome 2 : Les soldats sans nom
12/08/2025 @ 16:08:26
No Game No Life Partie 2 Eastern Association tome 1
11/08/2025 @ 14:58:53
Traqué dans l'espace
08/08/2025 @ 19:36:56
DOOMSDAY WAR - Rekkyo Sensen tome 1
07/08/2025 @ 14:51:56
Harcèlement scolaire - La méthode du Détective Imamura tome 3
06/08/2025 @ 14:48:42
She is beautiful tome 5
05/08/2025 @ 17:56:17
Kaiju n°8 - Side B tome 1
04/08/2025 @ 17:53:01
Engineer, A la conquête du rail tome 1

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Lollipop Chainsaw RePOP (Nintendo Switch) - Un remaster d'un jeu atypique
Navigateurs Navigateurs
Perplexity AI voudrait racheter Google Chrome pour 34.5 milliards de dollars
Matériel Matériel
Mini PC Beelink GTR9 Pro puissant au prix de 1 800 $
Matériel Matériel
Le téléviseur Micro RGB de 115 pouces de Samsung est vendu au prix de 32 450 $
Mobile Mobile
Le MediaTek Dimensity 9500 sera dévoilé un jour avant son concurrent direct
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?