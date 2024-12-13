Se connecter  
No Game No Life Partie 2 Eastern Association tome 1
Publié le 12/08/2025 Dans Bandes Dessinées
https://jeuxpo.com/index.php?page=image&width=400&height=600&src=images/repository/1754833923-71DcdGcSwqL._SL1408_.jpg


No Game No Life Partie 2 Eastern Association (No Game No Life - Dai-Ni Shou - Toubu Rengou-hen) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu trois tomes à ce jour aux éditions Kadokawa. L'adaptation manga de la célèbre série de light novels entre dans son deuxième chapitre ! Invoqués par un garçon se faisant appeler Dieu dans un monde où les jeux décident de tout, les frères et sœurs Sora et Shiro, joueurs prodiges, s'élèvent rapidement au sommet de la société humaine. Après avoir assuré l'avenir du royaume d'Elkia et de l'humanité dans ce monde, ils visent un nouveau prix : l'Union de l'Est. Il est enfin temps de défier les autres races !

Ce manga adaptera, comme son nom l'indique, l'arc de l'Union de l'Est des romans (tomes 2 et 3), le calquant ainsi quasiment sur l'anime. Comme vous pouvez tous le constater, il est également écrit par un autre mangaka qui apporte sa touche personnelle à la série. Dans ce monde où seize races aux pouvoirs surnaturels luttent pour leur survie, Sora et Shiro ont accédé au trône de la « race humaine », considérée comme la plus faible. L'histoire commence par la déclaration retentissante du duo : « Nous deux vivrons comme des faibles, nous nous battrons comme des faibles et nous massacrerons les forts comme des faibles. » La lutte contre les autres races commence enfin. Leur adversaire n'est autre que la troisième plus grande nation du monde. Dieu interdit la violence et tout se règle par le jeu. L'écriture est parfois un peu trop légère et frénétique. Il y a toujours une bonne dose d'humour pervers, dont certains sont efficaces. Le premier chapitre est un peu lent, mais une fois que l'on découvre Jibril le Flugel (Ange) dans un jeu de mots capable de détruire des mondes, le jeu devient beaucoup plus divertissant et amusant. Ensuite, on s'efforce de reprendre des territoires à une autre Ixseed (race de créatures), le peuple des bêtes. Ça commence à devenir intéressant, mais on se retrouve ensuite plongé dans un suspense déroutant qu'il vous faudra le tome suivant pour déchiffrer. Les illustrations restent magnifiques si l'on parvient à ignorer les Lolis. La précédente adaptation manga de No Game No Life avançait très lentement, il semble que cette nouvelle partie soit en pause depuis un certain temps, donc il est peu probable que le manga progresse à nouveau rapidement. Le style artistique est différent de l'original , mais l'atmosphère a été bien reproduite, ce qui était bien. Il semble qu'ils aient également utilisé l'anime comme référence.

VERDICT
Une belle suite. Les illustrations sont complètement différentes de celles de l'auteur, mais l'atmosphère des personnages est bien présente. Nous avons vu l'histoire en one-shot à la fin du volume comme un cri de l'auteur !

Date de parution : 13 Décembre 2024
Editions : Ototo
