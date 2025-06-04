Se connecter  
Traqué dans l'espace
Publié le 11/08/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=400&height=600&src=images/repository/1754237513-81IEbFZhnJL._SL1500_.jpg


Le vieux Prospector creuse sous la glace pour mettre au jour une capsule de survie. À l'intérieur, un humain en stase cryogénique qui se réveille en panique. Il se fait appeler le Capitaine de l'espace mais il est surtout... Le dernier humain existant, sa race disparue depuis des années. Tandis qu'il ne souhaite que retourner sur Terre pour retrouver les traces de sa femme et comprendre comment l'Humanité a disparu, il est pourchassé par des chasseurs de primes, des collectionneurs ou des aliens curieux. Il est traqué dans l'espace.

Traqué dans l'espace ("Space Captain") est un livre qui, au début du moins, cache bien ses cartes. Nous devons comprendre comment cet étrange moustachu s'est retrouvé figé dans les glaces d'un monde extraterrestre étrange, et nous nous sentons profondément concernés par son désir ardent de retrouver sa famille. Chris Baldie et Michael Park s'associent pour nous entraîner dans cette course-poursuite désespérée en mode Space Opera. Cette situation d'espèce humaine éteinte permet d'aborder les thématiques de la résilience, du deuil (de soi et de toute une civilisation), de l'amitié ou de la peur de l'autre. Et bien sur l'amour, amour marital et amour filial. Les aventures du Capitaine de l'espace permettent à Chris Baldie permet à l'artiste de se lâcher dans une espèce de western spatial où les décors planétaires et spatiaux font la part belle à l'immensité de l'espace et à la diversité d'espèces aliens. Son utilisation de la couleur est peut-être l'aspect le plus marquant de ce livre, avec une palette douce et un usage mesuré des ombres donnant à l'ensemble une profondeur impressionnante. Le Capitaine de l'espace est également une création visuelle véritablement intrigante, s'apparentant à une version légèrement déprimée du Capitaine Haddock d'Hergé, et transmettant la plupart de ses émotions par des sourcils remarquablement articulés. Sa mise en page mérite également d'être saluée, avec une approche résolument cinématographique utilisée pour transmettre certains des moments clés de l'intrigue.

VERDICT
Traqué dans l'espace est un titre qui maintient incontestablement l'intérêt tout au long de ses 248 pages. On y trouve des fous rires, une histoire de fond riche en rebondissements qui ne demande qu'à être révélée et des moments d'émotion inattendus.

Date de parution : 04 Juin 2025
Editions : Aventuriers d'ailleurs
 Notre Avis
8 / 10
