Autant Rainbow Six Siege a permis de pallier l'absence d'un titre SWAT au fil du temps, autant il était temps qu'une offre parallèle et encore plus tactique voit le jour. Voici donc Ready or Not, un titre déjà en Early Access sur Steam depuis un certain temps et désormais accessible dans sa forme la plus complète. Immersion, lenteur, rapidité d'exécution et fraîcheur. En bon chef d'escouade, les objectifs sont clairs : rentrer chez soi sans pertes humaines et avec un travail propre. Ready or Not résume cela dans une phrase que l'on voit parfois dans le jeu : " Nous ne sommes pas là pour créer des veuves ou des orphelins, mais pour mettre de l'ordre dans le chaos ". Cela nécessite une approche équivalente à celle qu'un agent spécial choisirait dans les 18 missions disponibles, avec des règles qui, dans d'autres jeux plus "légers", pourraient être ignorées allègrement. Ready or Not nous prépare immédiatement à l'action avec un tutoriel basique, qui nous apprend principalement à armer l'arme pour l'utiliser dans des contextes de CQB, à gérer l'équipement secondaire pour patrouiller la zone, et à donner les ordres nécessaires à nos camarades pour la réussite de la mission. Ce tutoriel n'est pas tout à fait exhaustif, car il ressemble plus à un coup de pouce de courage vers ce qui sera le véritable gameplay de Ready or Not. Une fois sur le terrain, on commence à prendre contact avec la réalité brute. Les silhouettes métalliques se transforment en personnes réelles, avec leurs approches et leurs insécurités. Potentiellement, on peut même tout faire sans tirer une seule balle pour laisser les 4 agents de soutien répondre aux ordres, mais tout part toujours de l'esprit du Commandant, le joueur. Les ordres pouvant être utilisés sont bien plus nombreux que ceux illustrés dans le didacticiel et changent en fonction de l'orientation du fusil/curseur. La manipulation peut sembler fastidieuse au début, mais il suffit d'un peu de pratique, d'engagement et de bonne volonté pour l'apprendre. Vous pouvez vous adresser à l'ensemble de l'équipe, à des paires ou à des membres individuels, et leur ordonner de vérifier les portes, de se tenir derrière elles ou de les franchir, puis de contrôler la pièce. Vous pouvez également créer des files d'actions pour opérer de manière différenciée ou encercler des ennemis.Tout se passe avec une grande lenteur, ce qui rend la stratégie derrière chaque décision encore plus appréciable. Après tout, n'importe qui peut mourir d'un seul tir bien placé. Tirer n'est pas toujours la solution. Les civils réagissent en se soumettant aux cris intimidants du SWAT, mais les suspects peuvent également faire de même. Il n'est pas surprenant que certaines missions exigent que le suspect soit capturé vivant. Si un ennemi se rend compte qu'il est encerclé ou maîtrisé, il est probable qu'il se rende avant même d'appuyer sur la gâchette des officiers. C'est essentiel, car tirer et tuer un suspect simplement parce qu'il porte une arme est considéré comme contraire aux règles d'engagement et donc passible d'une déduction de points à la fin de la mission. Contrairement à ce que l'on voit dans certains contextes américains, ici on pose des questions avant de tirer. Pour tirer le meilleur parti de chaque mission, il est donc nécessaire d'instiller et de gouverner la peur. Comme Batman, qui n'a pas besoin de transformer ses ennemis en passoire. L'anxiété, en revanche, est le plus grand obstacle. Même si les outils technologiques permettent de sonder le terrain à l'avance, franchir une porte ou jeter un coup d'œil dans un coin crée toujours un petit moment de terreur et d'indécision. Après tout, chaque balle compte et l'échec d'une mission est synonyme de lourdes pertes pour le SWAT. Même quitter une mission prématurément est très risqué pour l'équilibre de l'équipe. Sur consoles, le menu radial s'ouvre avec la touche R2/RT, permettant de donner des ordres à vos coéquipiers pour pratiquement toutes les situations. Il est d'ailleurs possible de profiter d'un meilleur confort en passant le paramètre de sélection à simplifié.Lancé il y a plus de deux ans sur PC, Ready or Not a été bien optimisé sur consoles et offre un rendu technique proche de l'original, malgré quelques baisses du framerate dans des moments sporadiques. Si l'on considère la qualité générale, il est clair que les graphismes du jeu demeurent toujours agréables dans l'ensemble. L'obscurité se fait sentir, c'est pourquoi il est presque toujours nécessaire d'allumer la torche équipée pour chercher des objectifs et repérer les ennemis. D'un autre côté, la lumière est évidemment un indice pour les suspects, qui bénéficient d'une IA vraiment impitoyable dans certaines situations. Le popup des textures n'est apparu que lors du chargement du menu principal et lors du bref intermède entre le briefing et le début de la mission. Une fois sur le lieu de la mission, il n'y a donc pas d'autres problèmes que des baisses limitées de fluidité. Heureusement, rien de tout cela ne se produit pendant les échanges de tirs. Comme nous le savons déjà, « Ready or Not » a subi quelques modifications, et ce pour une bonne raison : passer le processus de certification et même obtenir une classification par âge. Cela affecte, par exemple, la représentation de la violence et de certains faits avérés. L'inconvénient pour les développeurs est que des versions différentes avec des ressources différentes augmentent également le risque de bugs. Ready or Not ne s'est écrasé qu'une seule fois, dans une situation qui n'était même pas critique. En revanche, nous avons rencontré à plusieurs reprises des cadavres avec des spasmes provoqués par le franchissement du sol ou des murs, ainsi que des armes qui tombaient lorsqu'elles se trouvaient au sol.Les opérateurs eux-mêmes étaient parfois légèrement en bois et ressemblaient à des mannequins lorsqu'ils se positionnaient pour pénétrer dans les pièces. Heureusement, ces petites erreurs n'ont pas d'impact sur le gameplay lui-même, n'étant gênantes que pour l'œil. C'est cependant dommage, car la qualité générale est excellente. Enfin, l'aspect audio n'est pas en reste. Ce compartiment a été progressivement amélioré au cours du développement de Ready or Not, en passant par plusieurs étapes pour le rendre plus réaliste. Il n'est pas surprenant que nous nous soyons demandés à plusieurs reprises si un bruit se produisait à l'intérieur du jeu ou quelque part dans la maison. Le fonctionnement de l'audio suit plusieurs logiques, notamment la distance entre le bruit et les oreilles du joueur et la présence de murs ou d'autres obstacles. Les coups de feu, les voix et les explosions sont étouffés de manière incroyablement intuitive. Contrairement à d'autres titres, il est assez simple de reconnaître la provenance d'un son. Il ne sera pas rare, en fait, d'enlever les écouteurs et de regarder autour de soi pour vérifier si des officiers du SWAT (très "hors" juridiction) ne sont pas en train de rôder derrière notre fenêtre.Ready or Not propose un centre d'opérations complet pour vous immerger encore plus dans la vie d'un officier du SWAT. La base d'opérations vous permet de personnaliser votre propre équipement ou simplement la configuration esthétique du commandant. La gestion de l'équipe est également importante, les agents ne pouvant donner le meilleur d'eux-mêmes que dans certaines situations psychophysiques. Chaque mission réussie fait monter l'ambiance et débloque des compétences supplémentaires, tandis que la mort d'un agent ou, pire, du commandant, plonge tout le monde dans le désespoir. Il est alors possible d'engager de nouvelles personnes ou de gérer celles qui existent déjà, en les envoyant littéralement en thérapie. D'autres zones peuvent être visitées, comme la salle des objets réquisitionnés, les cellules de détention et, surtout, la salle de briefing où les missions jouables peuvent être sélectionnées et lancées. Chacune d'entre elles se débloque après avoir terminé la précédente. Le grade final affecte principalement les objets à débloquer pour personnaliser le commandant. Évidemment, les objets les plus spéciaux requièrent un effort considérable pour être utilisés. En revenant au menu principal, il est également possible de passer en revue les nombreux mods créés par la communauté, qui peuvent donner à Ready or Not une impression d'infini. Il ne s'agit pas seulement de nouvelles cartes à explorer, mais de tout type de contenu pouvant être installé dans le jeu. La stabilité et le souci du détail ne sont pas garantis.Sauver des vies innocentes, désamorcer des bombes ou appréhender des individus suspects est toujours quelque chose d'extrêmement sérieux et risqué. Lorsque l'on joue en équipe avec d'autres personnes en ligne, c'est différent. Joué avec des amis, Ready or Not peut offrir à la fois des moments d'harmonie maximale dans le travail grâce à son gameplay tactique et stratégique, et des moments de folie maladroite lorsque même l'un des opérateurs finit par mettre une balle entre les deux yeux d'un pauvre passant. "Je jure qu'il avait une arme à la main !" n'est pas une excuse si acceptable, après tout. Tout dépend donc de ce que l'on recherche dans Ready or Not. Les lobbies multijoueurs aléatoires ne peuvent jamais garantir à 100 % que vous trouverez des camarades partageant les mêmes idées, il est donc utile de créer une équipe à partir de zéro afin de pouvoir parfaitement comprendre la situation émotionnelle des membres du SWAT. La même réflexion s'applique à un jeu "pour le plaisir". Tous les membres doivent être conscients que certains gestes naïfs peuvent provoquer l'hilarité, c'est pourquoi, une fois de plus, il vaut mieux faire appel à des personnes que l'on connaît plutôt qu'à des personnes trouvées au hasard sur Internet. Il n'en reste pas moins que Ready or Not est un jeu conçu aussi et surtout pour le multijoueur coopératif, où l'on peut vraiment apprécier la parfaite coordination entre les membres d'une équipe. Le défi est de taille, mais ces titres sont créés précisément pour les personnes qui recherchent ce genre d'activité exigeante. Ce qui est plus décevant, c'est l'absence de prise en charge des mods dans la version console de Ready or Not, alors que les développeurs amateurs avaient déjà fait leurs preuves avec la mouture PC, permettant une expérience solo ou coopérative potentiellement infinie. Notez que les extensions Home Invasion et Dark Waters ne sont pas incluses dans l'édition physique mais peuvent être téléchargés sur le PlayStation Store.Ready or Not est le phénix qui renaît des cendres de SWAT 4. L'intensité de l'action dépasse le concept de run-and-gun auquel nous sommes trop habitués de nos jours. Autant Rainbow Six Siege a ramené l'attention sur ce type de jeu, autant Ready or Not va bien au-delà. La partie audio est la cerise sur le gâteau, grâce à une réalisation extrêmement immersive et percutante.