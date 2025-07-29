Ce jeu raconte l'histoire d'un garçon nommé Tanjiro Kamado , vivant au Japon à l'époque Taisho. Tanjiro est un enfant généreux qui se soucie profondément de sa jeune sœur, Nezuko . La vie de Tanjiro est bouleversée après une attaque démoniaque qui a coûté la vie à sa famille. Seuls Tanjiro et Nezuko survivent à ce tragique événement. Malgré sa survie, Nezuko présente d'étranges signes, sa forme ressemblant désormais à celle d'un démon. Cependant, sa sœur n'est pas encore complètement transformée, car elle conserve des émotions et des pensées humaines. Tanjiro décide alors de devenir un tueur de démons et espère redonner à sa sœur sa forme humaine. Toujours sur le même scénario que l'anime, la deuxième saison poursuit l'histoire : Tanjiro et ses amis s'entraînent sous la direction de Hashira pour devenir plus forts et combattre les démons. Le premier arc narratif de ce jeu débute avec l'Arc du Quartier des Plaisirs , où Tanjiro et ses amis accompagnent Tengen Uzui dans un quartier des divertissements où les agents ninja de Tengen recueillent des informations sur un démon avant de disparaître subitement. Pour enquêter, Tanjiro et les autres se déguisent en femmes pour s'y faufiler. Tanjiro et ses amis parviendront-ils à retrouver le démon disparu ? Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba-: The Hinokami Chronicles 2 est la suite de son prédécesseur, toujours développé par CyberConnect2 . Ce jeu revient au genre de l'arène de combat 3D avec un format deux contre deux, où vous pouvez contrôler l'un des deux personnages de votre choix, l'autre personnage jouant le rôle d'assistant . Outre un nouveau scénario, cette deuxième partie propose plus de 40 personnages jouables. Ce jeu propose cinq modes de jeu principaux : Histoire, mode VS, Match en ligne, La vie d'un Pourfendeur et Parcours d'Entraînement . Les trois premiers modes sont quasiment identiques à ceux du premier opus, tandis que les deux derniers sont inédits dans ce deuxième volet.La vie d'un Pourfendeur est un mode flashback qui vous replonge dans l'histoire du premier jeu. Son interface est similaire au mode Histoire, mais sans exploration. Ce mode se concentre uniquement sur les combats principaux. Il ne comporte que six combats au total, et vous recevrez des objets à collectionner en atteignant les rangs C, B, A et S. Le deuxième nouveau mode est « Parcours d'entraînement », qui fonctionne comme le mode Arcade d'un jeu de combat classique. Vous y choisirez l'un des neuf Hashiras disponibles. Vous progresserez ensuite à travers une série de niveaux, affrontant divers personnages avant de rencontrer le Hashira à la fin. À chaque victoire, vous pouvez choisir le chemin à suivre pour atteindre le Pilier. Fait unique : pour chaque victoire dans ce mode, vous recevrez un objet de personnalisation appelé Équipement . Contrairement à la première partie, qui ne comptait que 18 personnages à son lancement, la deuxième saison bénéficie d'un casting plus large. Vous pourrez choisir parmi 46 personnages, dont plusieurs doublons, dont Tanjiro, divisé en cinq personnages. Au début, de nombreux personnages verrouillés peuvent être débloqués en les achetant dans la boutique avec des points Kimetsu . Si vous possédez encore les données de sauvegarde de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles et de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! sur votre console, vous pouvez débloquer des personnages secrets en avance sans avoir à les acheter avec des points Kimetsu. Le nombre de personnages ci-dessus continuera d'augmenter au fil du temps car SEGA a confirmé qu'il y aura des personnages DLC à l'avenir.Comme dans le premier jeu, le mode Histoire est divisé en chapitres séquentiels, chacun proposant exploration et combat. Dans le premier jeu, nous avions déploré plusieurs problèmes, comme des animations lentes et des combats chronophages contre des démons de bas étage. Enfin, dans ce deuxième volet, CyberConnect2 a écouté les critiques des joueurs et a légèrement amélioré le gameplay de ce mode. Les déplacements des personnages en exploration sont beaucoup plus fluides et rapides, grâce à un bouton de course qui accélère les déplacements. De plus, il existe également une nouvelle fonctionnalité appelée Crowd Battle où lorsque Tanjiro rencontre un grand nombre de petits démons, la bataille passe en fait à Action Hack-and-Slash, ce n'est donc pas un combat en tête-à-tête comme combattre un personnage boss. Ce deuxième volet propose également des variantes de gameplay sous forme de mini-jeux, comme jouer du shamisen, un instrument traditionnel japonais en forme de guitare ou de banjo, mais à trois cordes pincées. Ces mini-jeux supplémentaires vous évitent de devoir constamment explorer ou combattre en mode Histoire. Les mini-jeux sont généralement divisés en trois niveaux de difficulté : Débutant, Intermédiaire et Avancé . Vous devrez appuyer sur les boutons qui apparaissent à l'écran, tels que le carré, le triangle, la croix et le O. Parfois, deux de ces boutons apparaîtront simultanément, nécessitant d'appuyer dessus simultanément. Si vous connaissez les jeux de rythme comme Hatsune Miku, Persona Dancing ou le mini-jeu de karaoké Like a Dragon , terminer ce mini-jeu est relativement facile. Cependant, pour obtenir la note S, vous devrez obtenir un score supérieur aux quatre lignes des paramètres ci-dessus. Ce jeu reprend le système de combat perfectionné du premier opus. Les combats se déroulent en deux contre deux : un personnage est activement engagé dans l'arène, tandis que l'autre joue le rôle d'assistant. Vous pouvez échanger les rôles avec le second personnage pendant le combat, mais les deux partagent la même barre de vie. Ainsi, si l'un des personnages tombe, la manche est terminée.Votre personnage est équipé de trois barres : la barre de santé, la jauge de compétence et la jauge spéciale . Inutile de vous expliquer en détail la barre de santé, car vous savez probablement déjà à quoi elle sert. La jauge de compétence est divisée en cinq sections, qui se vident lorsque le personnage utilise le bouton triangle pour effectuer une action. La jauge de compétence se remplit automatiquement lorsqu'elle est vide. Ensuite, une jauge spéciale se trouve en bas de l'écran et se remplit lorsque vous lancez une attaque ou êtes touché. Cette jauge peut contenir jusqu'à trois barres et ne disparaît pas entre les rounds. Vous pouvez l'utiliser pour activer un boost, augmentant votre puissance d'attaque pendant une durée limitée. S'il vous reste de la Jauge Spéciale en mode Boost, vous pouvez activer Surtension , qui augmente encore votre puissance. De plus, tant que Surtension est active, votre Jauge de Compétence ne diminue pas, même si vous utilisez une compétence. La fonction principale de la Jauge Spéciale est de libérer l'Art Ultime de chaque personnage. Ces attaques sont magnifiquement animées, ce qui en fait un véritable plaisir. Réussir cette attaque pour terminer le dernier round déclenchera une cinématique spéciale avec un flashback du personnage . Le jeu propose trois options défensives. La première consiste à se défendre de manière conventionnelle en maintenant la touche R1 enfoncée. La seconde option consiste à parer en déplaçant les touches directionnelles tout en appuyant sur R1, ce qui est indiqué par une aura bleue entourant le personnage. Si vous parvenez à le faire juste avant une attaque imminente, l'adversaire sera repoussé, créant ainsi une opportunité de contre-attaque. La dernière option est l'Évasion d'Urgence , qui nécessite l'aide de votre personnage de soutien. Cette fonctionnalité peut être activée lorsque vous êtes coincé par un combo ennemi. Appuyez sur L1 pour invoquer votre personnage de soutien, qui vous transportera hors du combo. Cependant, cette fonctionnalité videra votre jauge de soutien.Comme nous le savons tous, les jeux de CyberConnect2 se distinguent systématiquement par leurs graphismes de haute qualité. En tant que développeur de jeux d'anime chevronné, ils proposent systématiquement des graphismes non seulement impressionnants, mais aussi magnifiques et artistiques. La plupart des moments clés du jeu sont magnifiquement présentés, notamment les mouvements des personnages, agrémentés d'effets visuels saisissants. Nous avons été constamment impressionnés par la qualité visuelle. Chaque scène, des combats aux cinématiques, est reproduite avec une qualité cinématographique. Nous avons trouvé l'expérience bien plus riche qu'en regardant simplement l'anime, car les effets visuels sont plus riches et plus agréables à regarder. Deux nouvelles fonctionnalités ont été intégrées aux mécanismes de combat. La première est l'équipement , qui permet d'associer des objets pour obtenir des effets passifs comme la régénération de santé ou la résistance au poison . La seconde est le double art ultime , une combinaison entre deux personnages nécessitant deux barres spéciales. Cependant, cette combinaison n'est pas accessible à tous les personnages, car seuls quelques personnages avec la bonne combinaison peuvent la réaliser, comme Tanjiro et Nezuko, Zenitsu et Inosuke. Pour les combats de boss en mode Histoire, vous rencontrerez des scènes d'événements rapides (QTE) très similaires à celles des jeux Naruto. Ces moments se déclenchent généralement lorsque le boss est proche de la mort et vous obligent à appuyer sur des boutons à l'écran. Certains nécessitent une seule pression, d'autres des pressions répétées, et d'autres encore un timing précis. Des pressions réussies sur les boutons augmenteront votre rang final.Côté audio, CyberConnect2 ne déçoit jamais. Pour satisfaire les fans, tant occidentaux qu'orientaux, le développeur propose deux options de doublage, accessibles via les paramètres : anglais et, bien sûr, japonais. Les deux voix sont interprétées par les mêmes acteurs que leurs personnages respectifs dans l'anime, vous vous sentirez donc familier avec leurs voix. Leurs conversations sont d'ailleurs reproduites presque parfaitement, permettant aux joueurs de vivre l'atmosphère de l'anime. Ils ont également adopté une approche similaire pour la bande-son, incluant la bande originale de l'anime, rendant le jeu aussi authentique que l'anime lui-même. Cependant, en tant que détenteur de la licence de la franchise, Aniplex a mis en place des règles de droits d'auteur très strictes pour ce jeu. Si vous streamez ou prévoyez de publier votre gameplay sur les réseaux sociaux, veillez à désactiver toute musique de fond du jeu afin d'éviter toute violation des droits d'auteur. Jusqu'à présent, les jeux d'adaptation d'anime ont toujours eu un marché limité, car ils étaient conçus pour satisfaire uniquement les fans. Si vous vous attendiez à ce que Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 couvre l'intégralité de l'arc narratif, vous serez déçu. En réalité, ce jeu ne relate que le parcours de Tanjiro, de l'arc du Quartier des Plaisirs à l'Entraînement des Hashira. La bonne nouvelle est que si vous n'avez pas joué au premier opus, vous pouvez passer directement à cette partie sans avoir à jouer au précédent car ce jeu fournit un résumé de l'histoire précédente dans le nouveau mode The Path of Demon Slayer . Le jeu est disponible en deux éditions : Standard et Deluxe . Légèrement plus chère que l'édition Standard, l'édition Deluxe offre un contenu exclusif varié, notamment des déblocages de personnages en avant-première, des tenues de combat pour certains personnages et la voix système.Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 est une amélioration du premier opus à tous points de vue. Les mécanismes de combat sont solides, le choix de personnages est bien plus large, les modes de jeu sont plus variés, l'histoire est plus intense, les graphismes sont agréables à l'œil, la musique est entraînante et, surtout, il s'agit d'un jeu d'anime très fidèle au matériel original.