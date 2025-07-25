L'histoire commence avec Ryu Hayabusa voyageant en Amérique pour accomplir la volonté de son père. Pendant son absence, la barrière entre le monde des humains et celui des démons se brise soudainement, libérant une armée de monstres terrifiants sur le village d'Hayabusa, représentant une menace sans précédent. Après la disparition de Ryu Hayabusa, l'histoire se concentre désormais sur Kenji Mozu , un shinobi du village d'Hayabusa, et Kumori , une kunoichi du clan Ninja de l'Araignée Noire. Bien que Kenji et Kumori soient dans des camps opposés, ils sont cette fois contraints de s'unir pour combattre un mal plus grand encore. Kenji et Kumori peuvent-ils bien travailler ensemble ? Contrairement au NINJA GAIDEN moderne développé par Team Ninja que nous connaissons, NINJA GAIDEN: Ragebound est le successeur spirituel du jeu d'action classique en 2D à défilement latéral . Bien que développé par The Game Kitchen (Blasphemous), ce jeu conserve sa formule classique : un jeu à défilement latéral simple et progressif, basé sur des niveaux, sans éléments Metroidvania . Comme dans la plupart des jeux modernes, vous commencerez par un tutoriel, une phase de prologue, où vous incarnerez Jo Hayabusa, le père de Ryu Hayabusa. Au cours de cette phase, vous apprendrez les mécanismes de jeu de base comme attaquer, sauter, escalader les murs, lancer des kunaïs et même s'agripper aux plafonds. Une fois le prologue terminé, vous accéderez au jeu.Le jeu propose deux personnages jouables : Kenji Mozu et Kumori . Kenji se concentre davantage sur les attaques au corps à corps, tandis que Kumori excelle dans les attaques à distance. Cependant, leurs mécaniques de jeu sont fondamentalement similaires, ce qui rend le jeu de plateforme plus ou moins similaire. Kumori ne sera pas immédiatement accessible au début du jeu. Elle rejoint Kenji en cours de partie. Ce jeu propose plusieurs mécaniques uniques que nous jugeons essentielles, notamment le Boost Guillotine et l'Hypercharge . Le Boost Guillotine est une technique similaire au Double Saut, où votre personnage peut rebondir en appuyant sur le bouton de saut en plein vol lorsqu'il rencontre un ennemi ou un projectile. Outre l'allongement des sauts, cette mécanique permet également d'allonger les combos d'attaque. Cette technique est cruciale dans les parties de plateforme. Nous avons également rencontré une mécanique similaire dans B?: Path of the Teal Lotus, avec une fonction plus ou moins identique. La deuxième fonctionnalité est l'Hypercharge , une technique qui renforce votre prochaine attaque pendant une durée limitée. Vous pouvez obtenir l'Hypercharge en éliminant un ennemi luisant ou en la déclenchant manuellement. Cependant, la déclencher manuellement en maintenant le bouton d'attaque enfoncé nécessite de sacrifier une petite partie de votre barre de santé. Son utilisation doit donc être réfléchie et ne doit pas être effectuée au hasard, car elle a un coût.Outre les obstacles comme les épines et les ravins, la variété des ennemis qui apparaissent à chaque niveau représente également une menace. Trouver une zone sûre dans ce jeu est incroyablement difficile, car les ennemis peuvent surgir de n'importe quelle direction : devant, derrière, au-dessus ou même de l'autre côté de l'écran. En fait, ils sont souvent nombreux, ce qui rend leur élimination difficile. Certains ennemis peuvent être vaincus d'un seul coup. Cependant, il n'est pas rare qu'ils nécessitent deux ou trois coups pour être éliminés. Certains ennemis utilisent même des boucliers, ce qui nécessite de se déplacer derrière eux pour les endommager. Comme expliqué précédemment, il s'agit d'un jeu simple et facile à comprendre. Il vous suffit d'avancer et de tuer tous les ennemis qui se dressent sur votre chemin jusqu'à la fin du niveau, où vous affronterez le boss. Mais à chaque étape, plusieurs missions secondaires vous sont également confiées, telles que la collecte de têtes de crâne, d'insectes dorés, la réalisation de différents défis, comme vaincre certains types d'ennemis, ne pas tomber dans l'abîme, vaincre le boss sans subir de dégâts, etc. Ces tâches sont cruciales car elles déterminent votre classement une fois terminées. C'est pourquoi vous répéterez souvent les étapes pour atteindre le meilleur classement.Ce jeu offre des graphismes pixelisés époustouflants. Malgré ses graphismes en 2D, les animations des personnages sont fluides et captivantes. De plus, la conception des niveaux et des ennemis est minutieusement détaillée, ce qui permet de distinguer facilement les différents types d'ennemis et de mémoriser leurs attaques pour les anticiper. Il est important de souligner que ce jeu conserve ses éléments gore , représentés de manière brutale et non censurée. La conception sonore du jeu retranscrit parfaitement l'atmosphère des niveaux et interprète chaque action de Kenji et Kumori. Malheureusement, le jeu manque de doublage, ce qui rend les dialogues quelque peu fades. Dans un contexte de hausse des prix des jeux modernes, nous avons été surpris par le prix de ce jeu. Dotemu, qui propose une licence bien connue avec un gameplay d'une telle qualité, propose NINJA GAIDEN: Ragebound au prix relativement abordable de 22.49€ (ou 39.99€ en version physique avec en bonus la bande sonore originale et un livret spécial) . En termes de contenu et de durée, le jeu est plutôt satisfaisant. Ni trop court, ni trop long non plus. Si vous êtes suffisamment doué et expérimenté dans ce genre, vous pouvez le terminer en 5 à 7 heures environ. En revanche, si vous visez le Trophée Platine en relevant tous les défis, vous pourriez ne le terminer qu'en plus de 10 heures.NINJA GAIDEN: Ragebound a réintroduit avec succès la forme originale de NINJA GAIDEN avant sa renaissance au milieu des années 2000 : Des combats stimulants, des éléments sanglants, des obstacles difficiles, des ennemis variés, des défis de haut niveau, un level design solide, des boss haletants, des graphismes pixelisés captivants et une musique entraînante. Malgré quelques défauts mineurs, comme l'absence de doublage ou une narration médiocre, cela ne nuit pas à l'expérience de jeu.