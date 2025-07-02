DOOMSDAY WAR - Rekkyo Sensen tome 1

DOOMSDAY WAR - Rekkyo Sensen (Rekkyou Sensen) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu cinq tomes à ce jour aux éditions Coamix. En 2206, alors que la planète se meurt à cause de l'exploitation humaine, un ultimatum est donné aux 16 nations restantes par Gaia, l'IA super développée qui gère toute la survie du genre humain. En effet, le CO2 dans l'atmosphère crève le plafond, les océans ont tellement monté que 36% des continents ont été immergés, les forêt se réduisent comme peau de chagrin et de plus en plus d'espèces s'éteignent. Et comme il ne reste qu'une centaine d'années à la Terre d'après les calculs de Gaia, cette dernière a mis en plus un tournoi nommé l'Annihil-Nation, avec pour but que la nation perdante soit sacrifiée pour le bien des autres. Concourons donc dans ce tournoi un héros par nation, des humains ayant muté avec les changements de la Terre et ayant gagné des pouvoirs.La Terre est dans une situation critique et sera anéantie si les choses continuent ainsi. Ils décident donc de réduire la race humaine. Quel pays sera éliminé ? L'histoire raconte une bataille entre des héros de substitution sélectionnés. Tout est question de batailles, mais l'introduction est réaliste et effrayante. Nous devons empêcher ce futur de se produire. Le cadre est classique, mais intéressant, avec un personnage inattendu comme Hasuishi, moins belliqueux que le héros britannique, mais étonnamment fort. On se demande s'il y a une raison à ce changement de couleur de cheveux. Deviennent-ils blancs lorsqu'il utilise ses pouvoirs ? C'est intéressant que le Japon, qui est en bas du classement, dirige la réunion de manière très japonaise. Le cadre est étrange, mais c'est un manga qui fait réfléchir, car il traite avec un sérieux surprenant des problèmes environnementaux mondiaux. Nous sommes clairement dans la lignée de Valkyrie Apocalypse et Witches War (il y a même une phrase dans le tome qui fait directement référence à ces deux séries). Les premiers pouvoirs qu'on nous présentent sont plutôt sympathiques ... à commencer par le pouvoir de la brume pour Londres. On peut supposer que les prochains tomes vont nous exposer les différents soucis écologiques que chaque pays traverse ou ont traversé dans leur histoire.Doomsday War n'est pas un simple tournoi de compétences. Le personnage principal est un protagoniste intéressant qui semble être un nerd timide et gentil, mais qui soudain a un côté prétentieux. Même s'il parvenait à gagner la compétition, ce serair une mauvaise fin, donc il doit y avoir une solution alternative. C'est aussi nouveau de voir les IA, censées être les hôtes, discuter tranquillement tout en regardant l'action.Date de parution : 02 Juillet 2025Editions : Doki-Doki