No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES est le troisième volet de la série d'enquête futuriste de Spike Chunsoft, qui remet Kamane Date sur le devant de la scène. Personnage principal du premier AI: THE SOMNIUM FILES , il est devenu un personnage secondaire dans la suite, NirvanA Initiative Ce projet semble avoir démarré avec son retour, offrant une aventure nostalgique, limitée dans le temps puisqu'elle se déroule entre le premier et le deuxième opus. L'histoire suit Date alors qu'il résout une affaire mystérieuse pour sauver Iris, une idole du web kidnappée pour participer à un jeu d'évasion périlleux. Les éléments incontournables des jeux précédents sont de retour, comme les séquences d'enquête pour recueillir des informations et les moments où le joueur entre dans les rêves de personnes intéressantes, avec en plus des sections d'évasion pour échapper à des lieux dangereux. Ces lieux s'inspirent du concept des escape rooms , largement utilisé dans le divertissement, et reflètent les travaux antérieurs de Kotaro Uchikoshi, le superviseur de No Sleep For Kamane Date. Les protagonistes sont associés à une escouade appelée ABIS, dont l'objectif est d'exploiter le cerveau de leurs cibles pour obtenir des informations. Date, par exemple, a une assistante nommée Aiba, qui réside dans l'un de ses yeux. Elle prend également une forme humanoïde lorsqu'elle entre dans les rêves de ses cibles, grâce à une machine futuriste conçue pour accéder à l'esprit de chaque cible. Comme il s'agit de rêves, les décors et les règles de ces lieux sont généralement très variés et permettent même des réflexions pertinentes sur les visions du monde et les traumatismes. Le plus grand attrait de cette série a toujours été ces moments, liés à une histoire captivante et à un rebondissement époustouflant. Malgré cela, ce sont des intrigues humaines, des études de personnages et, pour ceux qui apprécient la psychologie comme moi, un aperçu riche de notre relation à la société. C'est le genre d'expérience qui a le potentiel de vous marquer longtemps après y avoir joué.No Sleep For Kamane Date se déroule entre le premier et le deuxième volet, servant même de pont entre eux. Initialement, les développeurs visaient l'accessibilité pour ceux qui n'avaient joué à aucun des deux jeux, mais il est vite devenu évident, comme prévu, que le public cible est constitué de fans ayant terminé au moins le premier volet ; le deuxième est un ajout. Ce nouveau jeu contribue à mieux établir les personnages qui auront plus d'importance dans la suite. Un simple exemple ? L’enlèvement d’Iris fait référence à son amour des théories du complot, et il est étroitement lié à l’une des fins les plus intrigantes du jeu original. Elle pense que des extraterrestres l’ont enlevée, tandis que Date fait d’étranges rêves où un vaisseau spatial enlève son ami. De nouveaux personnages font bien sûr leur apparition, notamment Akemi, une reptilienne qui introduit les escape games. Elle raconte l'histoire et provoque constamment le joueur. Ce sont des parallèles curieux et créatifs, assez similaires au deuxième opus, mais ici, ils sont beaucoup plus humoristiques. Un autre nouveau personnage est Hina, une assistante de l'organisation de Date. Elle a une personnalité dynamique et la dynamique entre elles est bonne, mais son développement se fait plus tard dans l'intrigue, ce qui serait un spoiler. Comme ce jeu se déroule entre les deux précédents, plusieurs personnages reviennent ; certains sont même un peu plus développés, tandis que d'autres semblent plus caricaturaux. Plusieurs situations auraient facilement pu être coupées, à en juger par le fan service. Certes, le début du jeu était amusant, mais avoir une section d'enquête entière qui ne semble être là que pour quelques personnages pour dire « bonjour » était frustrant. Ne vous méprenez pas, il y a de bons moments, notamment avec Date et d'autres personnages qu'on apprécie, c'est juste que la dimension émotionnelle qui les rend si spéciaux est moins forte. Il y a même des passages où le jeu semble en avoir conscience, avec ce côté remplissage qu'il véhicule.Comme mentionné précédemment, le jeu propose trois segments de gameplay principaux : l'enquête, le monde onirique et les évasions. Les deux premiers, issus des précédents titres, conservent le raffinement habituel, avec peu de nouveautés, à vrai dire. L'enquête reste à la première personne, se concentrant principalement sur les dialogues et l'observation du décor. Les événements rapides sont toujours présents, mais leur nombre a été considérablement réduit, ce qui est considéré comme l'un des principaux reproches adressés aux précédents titres. Certaines fonctionnalités d'enquête du deuxième volet sont également de retour, comme la possibilité de lire les pensées des personnages même pendant l'exploration. Cependant, la plupart du temps, elles sont utilisées avec humour, ce qui contraste fortement avec l'approche narrative précédente. Ce sont les aspects du jeu qui semblent les moins inspirés. Néanmoins, les segments oniriques restent intéressants, avec un temps limité, chaque action comptant de précieuses minutes qui peuvent pénaliser la résolution des énigmes. L'une des nouveautés est que le joueur ne sait pas à qui il accède pour des raisons narratives, ce qui laisse un mystère. Côté gameplay, il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais la dynamique rend les situations plus intrigantes. La logique, cependant, reste de mise lorsque vous déverrouillez les verrous mentaux de la cible pour en apprendre davantage sur son esprit et sur des aspects importants de l'enquête. C'est comme si vous exploriez de plus en plus en profondeur, découvrant des aspects que la cible préfère garder cachés. La mécanique des objets temps marque également son retour, permettant de réduire le temps passé par action après utilisation. C'est fonctionnel, mais à part cela, les ajouts sont rares. On passe moins de temps dans le monde des rêves et le nombre de niveaux est plus restreint. L'un des plus intéressants se situe à la fin, grâce à l'énigme logique qu'elle propose et à sa force narrative. Les deux premiers niveaux du monde des rêves se répètent avec une série de variations, mais le jeu semble rester dans la même veine.La principale différence de ce projet No Sleep For Kaname Date résidait dans les évasions. Le joueur doit s'échapper de salles en collectant des objets, en les combinant et même en prêtant attention à divers éléments de l'environnement. Le niveau de complexité est plus élevé pour un jeu de la série, similaire à la franchise Zero Escape, également réalisée par Uchikoshi. Cette refonte a surpris, en contradiction avec l'expérience d'AI, mais en même temps, elle a enrichi et justifié ce projet. Compte tenu de ce scénario, il existe même des options de difficulté distinctes pour chacun des trois moments de gameplay mentionnés. Si cet aspect ne vous plaît pas, vous pouvez vous concentrer sur d'autres aspects du jeu pour relever le défi. Un autre ajout intéressant est la possibilité de changer de personnage en cours d'évasion, introduisant ainsi des personnages auparavant injouables dans la franchise. Ils se trouvent généralement dans des pièces séparées, donnant ainsi accès à différentes parties des lieux, ce qui permet une plus grande variété et une plus grande ampleur dans les énigmes à résoudre. Le titre invite généralement à la réflexion, mais dans la dernière partie de ces sections, le joueur doit chercher le « troisième œil ». Autre référence aux théories du complot, utilisée pour aider les personnages à trouver un moyen inhabituel de s'échapper, en plus des deux options plus évidentes. Lorsque cette quête commence, un chronomètre apparaît ; si vous ne parvenez pas à vous échapper, la partie est terminée. C'est une façon d'imposer des conséquences tout en préservant la dynamique de la série, puisque les segments du monde onirique mentionnés précédemment reposent tous sur des actions chronophages. Ceux-ci ne subissent cette punition qu'une fois arrivés à ce point critique. Astucieux. Un autre élément introduit ici est la possibilité de collecter des objets importants et même de les combiner pour en créer de nouveaux. Cela s'applique également plus tard au mode multi-personnages, mais les énigmes initiales sont plus complexes que celles présentées dans la dernière ligne droite. Quoi qu'il en soit, cette tentative de nouveauté est intéressante.Techniquement, le titre tourne bien sur un peu mieux sur la Switch 2 que sur la Switch originale, mais sachez qu'il n'y a pas de possibilité de mettre à jour le jeu Switch 1 sur la nouvelle console hybride. C'est un point à tenir en compte car le jeu sort sur cartouche sur Switch 1 et seulement sur GameKey Card sur Switch 2, certains joueurs pouvaient donc être tentés d'acheter la version last gen pour avoir le jeu en physique. Visuellement, il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration, mais le titre conserve une esthétique agréable, surtout en mode portable. Sur la télévision, on remarque davantage de défauts, comme des textures en basse résolution, mais rien qui ne vienne gâcher l'expérience. Comme dans les romans visuels , les personnages ont souvent des portraits à l'écran pour exprimer leurs émotions, et ils sont plutôt efficaces. Ils continuent de réutiliser des lieux du jeu original, et comme il s'agit du troisième volet, ils s'inspirent également du deuxième. Bien que l'accent soit mis sur la narration, rien ne vient perturber le jeu, et il pourrait y avoir plus de lieux à visiter. L'aspect tactile ajoute une immersion agréable à ce style de jeu, car on peut faire pivoter les objets pendant les évasions et saisir des codes au clavier de manière plus fluide, même si le jeu est parfaitement jouable avec des manettes traditionnelles. La bande originale, quant à elle, est toujours signée Keisuke Ito, le compositeur chevronné de la série. Les nouveaux morceaux sont plutôt réussis, mais on y retrouve aussi beaucoup de réutilisations. Les aspects techniques sont globalement à la hauteur, précisément parce qu'ils conservent les noms de la série, démontrant l'excellente gestion des talents par Spike Chunsoft. Le problème réside dans l'absence d'Uchikoshi comme scénariste principal ; il ne supervise que No Sleep for Kamane Date, ce qui est flagrant lorsqu'on compare les intrigues des trois jeux. C'est le récit le plus faible des trois. Le manque de soin apporté au scénario est si flagrant que même le système de routes est différent. Le jeu possède une fin unique, avec seulement des variantes de fins « mèmes » basées sur certains choix. Les deux précédents avaient bien développé cet aspect et encourageaient même le joueur à les créer ; il était crucial de les atteindre toutes pour trouver la véritable fin. Bien sûr, c'est formidable de voir les développeurs oser avec les évasions ; c'est vraiment le point fort du jeu, mais tout le reste est en deçà du niveau de l'original et de NirvanA Initiative.Si vous êtes fan et avez déjà joué aux deux précédents, cela vaut la peine de jeter un œil à No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES. C'est intéressant de voir les développeurs oser avec les évasions ; c'est vraiment le point fort du jeu, mais tout le reste est en deçà du niveau de l'original et de NirvanA Initiative. Il s'agit probablement d'un spin-off, même si cette information n'est pas tout à fait claire.