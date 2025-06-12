Harcèlement scolaire - La méthode du Détective Imamura tome 3

Harcèlement scolaire - La méthode du Détective Imamura (Ijime Tantei) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu cinq tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Un « Nouvel Héros » pour lutter contre le harcèlement ! Selon une enquête du ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie (MEXT), le nombre de cas reconnus d'intimidation augmente chaque année, atteignant un niveau record d'environ 610 000 cas au cours de l'exercice 2019, et le nombre d'élèves du primaire, du collège et du lycée poussés au suicide en raison de l'intimidation dépasse 300 par an... Pourquoi certains enfants doivent-ils mourir ?? Pourquoi ne peut-on pas les prévenir ??Que se passe-t-il aujourd'hui dans le système éducatif des enfants ? Il s'agit d'un divertissement social basé sur le fait que le « détective des harceleurs » Hirotaka Abe, qui a traité de nombreux cas d'intimidation, a rédigé le plan original et a coopéré sur le scénario, et que Katsumasa Enokiya, qui a produit « Hibi Rock » et d'autres œuvres émouvantes et passionnantes, s'est associé à lui pour décrire la situation. Enfin, une nouvelle œuvre de divertissement social basée sur les faits !Un nouveau chapitre s'ouvre : le « harcèlement sur tablette » ! Des tablettes éducatives sont désormais distribuées à tous les élèves du primaire et du collège. Mais que se passerait-il si l'incompréhension et l'inaction des écoles avaient transformé ce « confort moderne » distribué à tous les élèves en une « arme mortelle de harcèlement » ? La réalité du harcèlement complexe, qui se déroule dans deux espaces clos, la salle de classe et le cyberespace, est plus insidieuse et cruelle que jamais. Historiques de conversation supprimés, écoles cherchant désespérément à dissimuler les faits, familles de victimes isolées… Imura, le détective spécialisé dans le harcèlement qui affronte le côté obscur de la société moderne, parviendra-t-il à y mettre fin ?! C’est un coup de cœur, pour le message que donne cette série. Il est vraiment très utile de la découvrir, et de comprendre certains mécanismes liés au harcèlement. C’est franchement bien fait et la lecture d’un manga sur cette thématique rend sa perception accessible à beaucoup. Le tome?3 continue de nous offrir une enquête dense, éducative et humaine autour du harcèlement scolaire. À travers le cas d’un adolescent victime de racket et violences physiques, Imamura passe de la bienveillance à l’action lorsqu’il comprend que la parole officielle ne suffit plus : il met en lumière la mécanique du silence et de l’omerta, impliquant complicité passive des adultes. Son enquête, appuyée sur le témoignage de la victime et l’analyse psychologique du groupe agresseur, dévoile l’envers d’un système où même les enseignants peuvent ignorer ou minimiser la détresse des élèves .La narration, pragmatique et immersive, alterne entre scènes factuelles (réunions, confrontations, recueil de témoignages) et moments introspectifs où Imamura décrypte les mécanismes de domination et de peur. Chaque chapitre comporte des encadrés pratiques – fruits de l’expérience réelle d’Abe – offrant des conseils précis sur la détection, la prévention et la riposte face aux brimades. L’intérêt de ce tome tient autant à la diversité des formes de harcèlement abordées (racket, exclusion, intimidations verbales ou physiques) qu’à la stratégie d’intervention appliquée : Imamura ne se contente pas d’agir en détective, il agit comme médiateur, éducateur et soutien moral. Le lecteur, qu’il soit parent, élève ou enseignant, se trouve directement interpellé et formé. Côté psychologie, le détective reste un modèle d’empathie froide : son empathie est réelle, mais il sait utiliser des techniques adaptées à chaque victime. On découvre aussi un peu plus ses motivations : un engagement sincère et désintéressé, sans recherche de reconnaissance, motivé par des dizaines de cas vécus. Les victimes, elles, sont présentées dans leur intégralité émotionnelle : honte, peine, mais aussi besoin de vérité et d’entendre « ce n’était pas de ta faute ».Au final, ce tome 3, tout aussi percutant que les précédents, clôt un premier arc autour du harcèlement par tablette et a su transformer une fiction en outil de sensibilisation. Avec rigueur, respect et sincérité, Abe et Enokiya signent une œuvre utile et humaine, offrant des clés pratiques pour agir contre le harcèlement et redonner espoir à ceux qui en souffrent. Une lecture essentielle, à privilégier dans les milieux éducatifs comme dans les cœurs attentifs.Date de parution : 12 Juin 2025Editions : Kurokawa