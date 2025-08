She is beautiful tome 5

She is beautiful est un manga en six tomes publié au Japon aux éditions Shueisha. Kurumi vit dans « l’enclos », un mystérieux centre de recherches qui élève des petites filles. Elle y vit heureuse avec ses camarades et amies. La veille de son dixième anniversaire, elle s’endort paisiblement. A son réveil, 14 ans se sont écoulés ! Elle apprend que Sayaka, une de ses camarades de « l’enclos », veille sur elle depuis de nombreuses années car la mémoire de Kurumi s’efface à chaque fois qu’elle s’endort. Entre mensonges et manipulations, c’est le début d’un très étrange voyage pour Kurumi…Les filles continuent d'être manipulées par la malveillance des adultes. Sayaka et Kurumi se sont échappées du « jardin miniature » où leur croissance et leurs souvenirs sont contrôlés, et vivent désormais dans une maison où « cet homme » qui a tout vu apparaît. Le cinquième volume franchit une nouvelle étape vers la résolution, avec une tension constante : la fuite de Kurumi et Sayaka de Familie vers une maison isolée, où elles croient avoir trouvé refuge… jusqu'à ce que « cet homme » réapparaisse, une silhouette dont la simple présence réveille des souvenirs enfouis et des peurs profondément enfouies. Son apparition met en péril non seulement la sécurité physique des protagonistes, mais aussi le fragile réseau de mensonges, de demi-vérités et d'affections conditionnelles qui a soutenu leur existence jusqu'à présent. Ici, elle est belle non seulement redouble d'émotion, mais explore aussi les traumatismes accumulés. Kurumi a appris à lire les signaux de son corps, à détecter quand un souvenir est refoulé, quand son journal intime ne suffit plus à reconstruire son identité. L'anxiété générée par la perte constante de mémoire transforme chaque page en un compte à rebours. Et au milieu de tout cela, un lien essentiel refait surface : celui de Kurumi avec son père adoptif, Gallahan, symbole d'affection sincère, désintéressée et inconditionnelle. Gallahan incarne l'opposé de Familie : la possibilité d'un véritable foyer, où la volonté de Kurumi n'est pas outrepassée, mais respectée. Sa présence, bien que secondaire dans ces épisodes, est essentielle pour montrer que la liberté émotionnelle est possible, même au sein d'une structure autoritaire. Dans un monde dominé par des étiquettes comme « nouveau primate », « fonction », « utilité », l'amour inconditionnel apparaît comme un acte de résistance. L'œuvre de Takahide Totsuno demeure brillante. Les cases regorgent de silences, de détails visuels et d'atmosphères oppressantes. Les compositions, avec leurs gros plans, leurs gestes retenus et leurs paysages désolés, renforcent le sentiment d'angoisse, mais aussi de lutte intérieure. Les pages où Kurumi écrit, efface ou affronte le vide de son esprit comptent parmi les plus puissantes du manga. La narration visuelle sait quand l'image parle plus fort que n'importe quel dialogue. L'horreur de l'oubli, la peur du contrôle et le besoin de fuite s'expriment à travers les regards, les ombres et les cadrages qui transforment chaque scène en une œuvre émotionnelle soigneusement calculée. Bien que le cinquième volume puisse sembler le point culminant de l'histoire, les lecteurs attentifs sauront que She is Beautiful a encore un atout dans sa manche. La véritable conclusion de la série viendra avec le sixième volume, ce choix éditorial est cohérent avec le rythme du récit : il n'y a pas de précipitation, juste une progression constante vers la conclusion. Les pièces du puzzle sont sur la table : Kurumi s'est souvenue, s'est échappée, a été trahie et protégée. Sayaka a révélé sa fracture intérieure. Familie a perdu son contrôle absolu, mais le système Regis reste actif. Le conflit final est perçu comme une bataille psychologique plutôt que physique : le droit de décider de ce dont elle doit se souvenir, de reconstruire, d'être libre même si tout autour d'elle la réduit à une fonction.She is Beautiful demeure l'une des œuvres les plus exigeantes et les plus nécessaires du catalogue Kurokawa. Son approche des thèmes de l'identité, de l'enfance volée, de la manipulation institutionnelle et de la construction artificielle de la mémoire est menée avec une sensibilité brute mais nécessaire. L'œuvre s'achemine vers sa conclusion, conservant le niveau de tension émotionnelle et la complexité narrative qui la caractérisent depuis le début. Kurumi n'est plus seulement une victime : elle est un symbole de résistance. Une fille programmée pour oublier, qui s'accroche bec et ongles à l'idée d'exister par elle-même. Le sixième et dernier tome déterminera si cette lutte aura un prix, une récompense… ou un nouveau vide.Date de parution : 12 Juin 2025Editions : Kurokawa