ESET rejoint le CIEP, programme d'extension du renseignement cybernétique d'Europol

Le 6 août 2025 - Le programme vise à renforcer la coopération public-privé dans la lutte contre la cybercriminalité tout en favorisant la collaboration et le partage de renseignements en temps réel. Dans le cadre de cette initiative, Roman Kováč, directeur de la recherche chez ESET, et Jakub Souček, chercheur senior en maliciels, viennent de passer plusieurs jours au siège d'Europol à La Haye pour rencontrer les équipes d’EC3 et explorer comment les renseignements d'ESET sur les menaces peuvent aider les enquêtes sur les attaques par rançongiciel, les fraudes aux paiements ou les infrastructures complexes en cybercriminalité.Europol est un pôle humain, un pôle de données et un centre de ‘cas’, un lieu où convergent collaboration, renseignement et opérations. L’équipe ESET a rencontré des agents des forces de l'ordre de différents pays et a pu constater combien une plateforme centralisée favorise une coopération transfrontalière efficace.« Nous pensons que le CIEP est une nouvelle référence pour le partage de renseignements exploitables, de préparation opérationnelle conjointe et d'impact collectif », explique Roman Kováč.Depuis longtemps ESET collabore avec les polices internationales, notamment au sein du groupe consultatif d'EC3. Elle y est représentée par Righard Zwienenberg, chercheur senior chez ESET. La société a aussi contribué au succès d'opérations policières, dont le démantèlement d’importantes menaces telles que Gamarue, RedLine, Grandoreiro, Lumma Stealer et, plus récemment, Danabot.La nouvelle initiative du CIEP renforce cette collaboration et crée des opportunités d'interaction directe et en temps réel avec les équipes opérationnelles d'Europol. Les partenariats public-privé comme celui-ci sont essentiels pour limiter les risques des cybermenaces dans le contexte actuel en constante évolution.ESET remercie Marijn Schuurbiers, responsable des opérations, Gonçalo Ribeiro, responsable du cyber-renseignement et architecte du programme du CIEP, et tous les professionnels dévoués de l'EC3 pour leurs efforts continus renforçant la lutte contre la cybercriminalité en Europe et au-delà.Les cybermenaces connaissent une évolution rapide, mais grâce à des partenariats comme celui-ci, notre défense collective peut évoluer. Ensemble, nous pouvons faire de l'Europe un endroit plus sûr.A propos d’ESETESET® propose une cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET anticipe les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, sécurisant les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection de terminaux, du cloud ou d’appareils mobiles, ses solutions et services cloud, basés sur l'IA, sont hautement efficaces et d’une utilisation faciles. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multifacteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du paysage numérique exige une approche progressive de la sécurité. ESET est engagé dans une recherche de pointe et une veille stratégique sur les menaces, avec le soutien de ses centres de R&D et un solide réseau de partenaires au niveau mondial. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eset.com ou suivez nos réseaux sociaux, podcasts, blogs et https://www.est.com/be-fr/.