Le jeu vidéo dédié à Edens Zero reprend, comme on pouvait s'y attendre, l'intrigue du manga. L'histoire se déroule dans un futur où les robots cohabitent avec les humains. Le protagoniste est Shiki, un humain né et élevé dans un parc d'attractions appelé Granbell, peuplé exclusivement de robots. Un jour, cependant, Rebecca, une humaine, et son chat robot, Happy, arrivent sur son île. Soucieux d'explorer le monde et de découvrir d'autres réalités au-delà de son île, Shiki décide de s'embarquer à bord du vaisseau spatial de Rebecca, déclenchant ainsi les différents événements racontés dans le jeu. Comme on peut l'imaginer, l'expérience prend rapidement une ampleur bien supérieure aux attentes du duo, avec même l'arrivée de nouveaux personnages. La formule, bien qu'usée, fonctionne très bien et convient parfaitement à un jeu vidéo dont le récit est clair et direct, utile pour attirer les curieux et fournir des références pertinentes aux fans . Que vous soyez un expert d'Edens Zero ou que vous ne connaissiez rien au manga, vous apprécierez le jeu sans difficulté. En ce sens, Konami a choisi de ne pas proposer une copie conforme des éléments publiés par Hiro Mashima, mais plutôt de suivre le récit principal tout en y ajoutant des éléments mineurs. Les dialogues secondaires sont intéressants en ce sens, car ils approfondiront les relations entre les personnages et pourraient même révéler certains secrets aux experts .Après l'histoire, abordons l'aspect le plus important d'Edens Zero : le gameplay. L'équipe a choisi de proposer une expérience hybride, qui s'intègre parfaitement au style général du titre. Au début, nous suivrons l'histoire principale en accomplissant des missions ponctuées de dialogues. À un moment donné, nous pourrons explorer librement le Jardin Bleu, à la recherche de missions, de combats et, bien sûr, d'objets à collectionner. Cette structure est à double face : d'un côté, la grande liberté offerte vous permet de vous concentrer sur les activités qui vous intéressent le plus. De l'autre, les joueurs qui aiment suivre des chemins précis pourraient être désorientés par cette liberté excessive. Certains moyens de transport vous permettront cependant de vous déplacer rapidement sur la planète, de poursuivre des quêtes ou de reprendre l'histoire principale en quelques minutes seulement.,Edens Zero nous permettra d'explorer huit planètes au total, tout en recrutant un large groupe de personnages secondaires . Ces personnages, bien développés, possèdent chacun une personnalité et des capacités uniques. Le système unique d'Ether Gear nous permettra de varier notre style de combat, de l'adapter à différents types d'adversaires et de rendre les combats toujours plus captivants. Au fil de notre progression, nous pourrons également améliorer notre vaisseau, l'Edens Zero, pour le rendre plus grand et doté de plus de fonctionnalités. Nous pourrons également nous lancer dans des mini-jeux captivants, qui nous offriront des bonus plus ou moins utiles et nous permettront de souffler entre les combats.Passant à des éléments plus dynamiques, le système de combat d'Edens Zero incarne parfaitement le style action-RPG. On peut effectuer des attaques légères et puissantes, enchaînables en combos simples, ainsi que des esquives au ralenti. L'Ether Gear, mentionné plus haut, permet d'exploiter la puissance de l'univers pour effectuer une série d'attaques spéciales dévastatrices, différentes pour chaque personnage . Les nombreuses variables expérimentables sont particulièrement rafraîchissantes, tout comme la possibilité de changer rapidement de héros et de créer de puissantes synergies. Globalement, les combats sont dynamiques, amusants et très variés, notamment grâce à la multitude de personnages et de capacités. Le point fort sera évidemment les combats contre les boss. Leurs mécaniques spécifiques rendent les rencontres changeantes et nécessitent une certaine réflexion . Malheureusement, ce n'est pas le cas des combats classiques, qui ont tendance à devenir répétitifs avec le temps. Cela est également dû à la variété limitée des ennemis et à un système qui, en combat par vagues, ressemble presque à un musou. En termes de difficulté, Edens Zero est un jeu accessible à tous. Les combats ne sont jamais trop difficiles et, comme dans tout bon RPG, on peut compter sur des objets de soin et autres. La progression des personnages est intéressante, avec un arbre de compétences omniprésent, ainsi que la possibilité d'améliorer, de perfectionner et même de fabriquer de l'équipement. À cet égard, il convient de souligner l'excellent travail de l'équipe qui veille à ce que chaque objet modifie l'apparence des combattants.À la lecture de notre critique, on pourrait penser qu'Edens Zero est une adaptation incroyablement réussie. Malheureusement, ce n'est que partiellement vrai : malgré un gameplay intéressant, le titre n'exploite pas pleinement le potentiel de la PlayStation 5. Les graphismes 3D de style anime s'intègrent parfaitement au style général de la série et capturent parfaitement l'univers créé par Hiro Mashima. En explorant le jeu, vous remarquerez cependant quelques problèmes : chutes de fréquence d'images, pop-ups de textures et une qualité générale médiocre . Évidemment, si vous aimez Edens Zero, vous passerez probablement outre ces défauts (qui seront sûrement corrigés par des patchs) et vous concentrerez sur le contenu riche proposé. Le fan service est particulièrement riche, notamment grâce à la présence des tenues mentionnées précédemment, qui permettent de personnaliser les différents personnages. Les menus sont très intuitifs et la navigation est rapide, même si certaines traductions sont un peu approximatives. La longévité est excellente : la campagne, et surtout l'exploration du Jardin Bleu, vous occuperont pendant un bon moment . La rejouabilité, en revanche, est quasi nulle : une fois tous les secrets découverts et tous les défis relevés, il ne vous restera plus grand-chose à faire dans le monde de Hiro Mashima.Pour son adaptation sur consoles Edens Zero choisit un chemin bien tracé, sans se lancer dans des artifices techniques ou des mécaniques audacieuses. Konami propose un RPG d'action classique, mêlant exploration, gestion des personnages et combats. Tout fonctionne bien, même si certains éléments semblent trop simplifiés et que la réalisation technique présente quelques lacunes, rendant l'expérience globale bonne mais pas excellente.