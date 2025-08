Super Engine GT Turbo SPEC présente quatre catégories de course avec huit courses chacune, sans la moindre histoire, sans la moindre intrigue, sans la moindre vignette, rien. Depuis l'écran d'accueil du jeu, vous pouvez également changer de voiture, mais il s'agit simplement d'une solution esthétique qui n'apporte rien au gameplay. Il est possible de terminer le jeu en entier, avec les trente-six courses, avec la même voiture. Le pilotage est très simple : il suffit de choisir le championnat souhaité, en commençant par la catégorie « Novice » et en débloquant les courses suivantes (et les championnats) à mesure que vous atteignez la troisième place ou plus . Il n'y a pas de classement général ni de classement final, toujours au nom de la simplicité et de l'immédiateté. Comme mentionné précédemment, les voitures sont globalement identiques, mais leur esthétique diffère. Toutes se comportent de la même manière et présentent les mêmes caractéristiques, manette en main. La victoire dépend donc du talent du pilote, sachant que l'IA n'est pas particulièrement performante, mais qu'elle est très rapide en virage, contrairement à nous, qui avons tendance à être plus performants en ligne droite. En effet, notre voiture sera nettement plus puissante que les autres (elle aura une vitesse de pointe plus élevée dans les longues lignes droites), mais elle en paiera le prix dans les nombreux virages des circuits, qu'il faudra aborder avec un angle de braquage minimal . Bien sûr, aucun réglage n'est nécessaire, mais au final, c'est suffisant pour une partie rapide et sans analyse approfondie.Les circuits sont amusants, et certains comportent des sections où vous pouvez exploiter les limites de la piste et déjouer l'IA, en coupant les virages et en empruntant des trajectoires plus rapides que l'IA gagnant ainsi quelques dixièmes de seconde. Les courses, pour être honnête, ne sont pas particulièrement difficiles à terminer, même du premier coup, à condition de savoir piloter efficacement. Les collisions sont particulièrement néfastes en termes de temps, car vous perdrez beaucoup de temps si vous heurtez les barrières de sécurité et surtout si vous entrez en contact avec d'autres voitures en piste . Celles-ci formeront de petits trains à dépasser et pourraient être reléguées aux « chicanes mobiles » sans trop de difficultés, mais elles s'avéreront difficiles à dépasser, surtout sur les circuits les plus tortueux. En parlant de pistes, celles-ci sont certainement différentes et présentent certaines caractéristiques qui les distinguent les unes des autres, comme des sections surélevées et des virages en épingle à cheveux particulièrement serrés à plus de 180 degrés, mais au final, au-delà de ce qui change à l'extérieur - entre paysages enneigés, désertiques ou luxuriants - la sensation très nette est celle de toujours courir sur le même circuit, sans réelle diversité qui rende le changement de décor évident.Super Engine GT Turbo SPEC est un jeu très correct, il fonctionne bien et peut même être amusant, mais n'espérez pas y trouver une étincelle de créativité.