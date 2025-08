Mado Monogatari : Fia and the Wondrous Academy

MADO MONOGATARI est une série d'anciens jeux RPG de type dungeon-crawler qui ont été précédemment créés pour MSX et PC-98 dans les années 80 et 90. Depuis, la propriété intellectuelle s'est fait un nom grâce à des personnages emblématiques tout au long de son histoire. PUYO-PUYO est l'une des séries dérivées nées de cette propriété intellectuelle. En 2025, Idea Factory International et Compile Heart comptent relancer cette série longtemps muette. Toujours un RPG d'exploration de donjon, le jeu nous emmène dans une aventure avec une jeune fille nommée Fia dans une académie de sorciers. L'Académie de Magie Ancienne, riche d'une longue et riche histoire, est connue pour être le lieu où les Grands Sorciers ont étudié et obtenu leur diplôme. Les étudiants qui y étudient aspirent à devenir de grands sorciers. Un jour, une jeune fille nommée Fia est arrivée , souhaitant s'inscrire à l'académie. Elle y est parvenue après un long et pénible voyage depuis sa ville natale. Cependant, à son arrivée, elle a rencontré l'un des professeurs qui lui a annoncé que la procédure d'admission des nouveaux élèves était terminée. Fia, choquée et affaiblie par ces mots, se leva aussitôt et décida de réessayer l'année suivante. Cependant, un homme d'âge mûr apparut et annonça que Fia avait été acceptée à l'académie sans passer le test. Il s'agissait en fait du directeur de l'académie. Comment le voyage de Fia pour devenir une sorcière va-t-il continuer ?Dans ce jeu, vous suivrez Fia , une jeune fille qui se lance dans un long voyage pour intégrer l'Académie de Magie Ancienne, une institution prestigieuse où sont formés des mages légendaires. Pour devenir Grand Sorcier, Fia devra s'adapter à la vie scolaire, conquérir des donjons générés aléatoirement et maîtriser de puissants Arts Magiques. Au fil de son parcours, elle nouera des amitiés, s'attaquera à ses devoirs et percera les mystères du passé du Grand Sorcier. L'un des points forts de ce jeu est la présence de personnages amusants et colorés au sein de l'école. Vous rencontrerez de nombreux personnages qui agrémentent la vie de Fia, de ses camarades de classe aux professeurs qui la guident. Il y a Will , le jeune homme enthousiaste, Leena, la tsundere au QI élevé, Eska , la douce et élégante , et le sympathique Totto. Outre ses amis humains, Fia a aussi un partenaire, une créature jaune nommée Carbuncle, qui rappelle Puyo-puyo. À l'école, vous pouvez visiter divers lieux comme les salles de classe, la bibliothèque et d'autres lieux pour rencontrer les personnages. En plus de discuter avec les PNJ, vous pouvez participer à diverses activités annexes comme la pêche, la cuisine ou l'agriculture. Chaque activité peut vous rapporter des objets utiles pour les combats ultérieurs.L'élément principal du jeu réside dans le dungeon crawler, où Fia se lance dans une expédition dans un donjon. Comme dans la plupart des JRPG, vous collecterez des trésors et combattrez des ennemis pour gagner de l'expérience et vous renforcer. Les donjons sont aléatoires et changent d'apparence à chaque rencontre. Vous rencontrerez parfois des pièges comme du feu, des flèches ou des guillotines, mais ils sont tous relativement faciles à éviter. Chaque fois que vous atteindrez le point final du donjon, vous monterez à l'étage suivant et répéterez le processus jusqu'à la fin de la mission. Malheureusement, chaque étage semble facile à parcourir, sans obstacles majeurs. D'ailleurs, nous n'avons même pas eu besoin d'une mini-carte pour nous guider dans chaque donjon. À votre arrivée à l'académie, on vous demandera quel rôle Fia adoptera, car cela déterminera les types d'armes et d'armures qu'elle pourra utiliser. Ce rôle n'est pas permanent, vous pourrez le modifier plus tard dans le jeu en allouant des ressources. Vous avez le choix entre quatre rôles : Chevalier-Mage, Sorcier, Voleur et Chasseur-Ermite . Le Chevalier-Mage se concentre sur les attaques au corps à corps et les compétences d'armes, le Sorcier se concentre davantage sur les attaques magiques, le Voleur-Sorcier bénéficie d'une vitesse supérieure à la moyenne qui peut désorienter les ennemis, et le Chasseur-Ermite combine armes et compétences magiques. Lors de l'exploration des donjons, vous ne pouvez emmener que deux des quatre personnages disponibles, car Fia est toujours présente et ne peut être remplacée. Lorsque vous rencontrez un monstre dans un donjon, le combat commence immédiatement, sans transition d'écran de chargement. Les combats se déroulent dans un espace confiné. Vous ne pouvez contrôler que Fia, tandis que le reste de votre équipe se déplace automatiquement. Vous pouvez cependant donner des ordres prédéfinis.Le système de combat utilise un style en temps réel avec quelques éléments de combat en temps réel disponibles dans le paramètre Chronologie, situé en haut à droite de l'écran. La différence réside dans le fait que la Chronologie ne restreint ni les mouvements ni les attaques normales de votre personnage, mais uniquement l'utilisation de ses compétences. Vous pouvez donc esquiver les attaques ennemies même lorsque la barre de Chronologie est pleine. À en juger par les graphismes, ce jeu n'a rien d'un jeu d'animation PS5 classique et les différences avec la version PS4 doivent être mineurs. Les modèles 3D des personnages sont statiques, figés et manquent d'émotion, tandis que les environnements de l'école et du donjon ne sont pas particulièrement impressionnants. Cependant, la présentation visuelle est grandement améliorée par les illustrations expressives des personnages, qui s'adaptent à leurs intonations lorsqu'ils parlent. Les illustrations sont souvent très réussies pour illustrer les scènes clés, donnant vie à l'histoire. Côté audio, la musique du jeu est légère et agréable, plongeant quiconque l'écoute dans une atmosphère joyeuse. Mais l'aspect le plus important reste sans aucun doute les acteurs qui donnent vie aux personnages grâce à leurs voix. Ils jouent tous leur rôle avec tant de talent qu'on devine facilement leur personnalité rien qu'à leur façon de parler. Ce jeu convient-il à tout le monde ? Bien sûr que non, car les jeux de style anime comme celui-ci ont un segment de marché restreint. Bien que le jeu ait beaucoup à offrir, il a encore peu de chances de percer sur le marché grand public en raison de ses nombreux défauts. Quoi qu'il en soit, nous sommes ravis que la série Mado Monogatari fasse son retour à l'ère moderne après une longue interruption d'autant plus que cet épisode a été traduit en français ce qui n'est pas si fréquent.Difficile de recommander MADO MONOGATARI: Fia and the Wondrous Academy , même aux fans de JRPG. Les interactions entre les personnages sont captivantes, le doublage expressif et la musique mélodieuse, mais globalement, il manque de qualités qui le démarqueraient des jeux existants. Le gameplay est un peu fastidieux, les combats manquent de fluidité, et la conception des donjons et la variété des ennemis sont répétitives.