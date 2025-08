Kaiju n°8 - Side B tome 1

Kaiju n°8 - Side B (Kaijuu 8-gou: side B) est une série en deux tomes publiée au Japon aux éditions Shueisha. Spin-off du succès Kaiju n° 8, ce manga explore en profondeur certains des personnages les plus appréciés de la série. Découvrez Hoshina, Shinomiya et d'autres personnages du passé, alors qu'ils luttent pour se retrouver face à des kaiju mortels !Les spin-offs peuvent être difficiles. Si le scénariste de la série principale peut « conseiller » un spin-off, il ne contribue généralement pas à la narration elle-même. De ce fait, le résultat final peut parfois être désastreux. Kaiju n° 8 - Side B est différent. Non seulement le créateur de Kaiju n° 8, Naoya Matsumoto, contribue au récit (qu'il a coécrit avec l'auteur Kenji Ando), mais il fait aussi ce que tout spin-off devrait absolument faire : détourner l'attention du personnage principal. Le premier volume de Side B est en fait basé sur le roman Kaiju n° 8 : Immersion dans la 3e unité. Les chapitres 1 à 4 se concentrent sur Soshiro Hoshina, suivi par une équipe de tournage. Les nouvelles recrues sont en plein entraînement, et Hoshina évoque leur potentiel. Il revient ensuite sur son intégration à la troisième division. Ce qui suit raconte comment Soshiro est devenu le soldat qu'il est aujourd'hui. S'il a toujours été doué au maniement de l'épée, sa confiance en lui n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui. Cependant, grâce aux paroles fortes de Mina Ashiro – et à une mission impromptue d'élimination de Kaiju – Soshiro trouve le moyen de sortir de sa coquille et d'atterrir sur le champ de bataille. Cependant, ce premier combat n'a pas été de tout repos, même pour Soshiro Hoshina. Bien que Matsumoto ne dessine pas de Side B , il a trouvé quelqu'un capable de reproduire facilement son style : Kentaro Hidano ( Super Smartphone , ZIGA ). Si les personnages humains n'ont pas de contours épais, ils ressemblent beaucoup à ceux de la série principale. Cependant, les designs des monstres exposés sont excellents, même les Kaiju aux allures d'iguane apparaissant de manière terrifiante. Là où il brille, c'est dans l'action, avec les attaques d'Hoshina à la fois brutales et brutales. Cependant, c'est en le voyant se donner tant de mal pour sauver un enfant que l'on découvre le genre de personnage que Soshiro Hoshina devient. Certes, il est un peu prétentieux aujourd'hui, mais on découvre qu'il ne le fait que pour rassurer son entourage sur le fait que tout ira bien. Devoir se mettre en héros pour sauver un garçon englouti du gosier d'un monstre lui a appris à ne jamais montrer sa peur, même dans les moments les plus sombres. Au final, Hoshina impressionne ses camarades soldats, et ses choix le conduisent à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Kikoru Shinomiya est au cœur du deuxième récit de Side B , car elle reçoit une arme inédite. Cette histoire s'appuie davantage sur le côté humoristique du Kaiju n° 8 , où la guerrière à deux queues affronte un Kaiju particulier : des crabes géants ! Aussi menaçants soient-ils, ils ont un véritable charme digne de Ray Harryhausen. Bien que ce volume ne montre pas la conclusion de cette mission, il donne au moins au public un aperçu des dégâts dont Kikoru est capable avec sa nouvelle épée aux allures de Berserk.Kaiju n° 8 - Side B réussit sur de nombreux points dès son premier volume. Les histoires, les personnages et les graphismes restent fidèles à l'univers de la série principale. De plus, cela permet à Kafka de souffler un peu pendant que quelqu'un d'autre fait tout le travail. Ainsi, les lecteurs découvriront une approche merveilleusement rafraîchissante de l'univers de Kaiju n° 8 , en parfaite harmonie avec l'histoire principale. Espérons que la seconde moitié soit aussi convaincante que la première.Date de sortie : 08 Janvier 2025Editions : Crunchyroll