Engineer, A la conquÃªte du rail tome 1

Engineer, A la conquête du rail (Engineer - Tetsudou ni Idonda Otokotachi) est une série en deux tomes publiée au Japon aux éditions Leed. L'ère Meiji – l'aube des chemins de fer japonais. Yasujiro Shima, directeur du département d'ingénierie du Bureau des chemins de fer, et Tetsundo Amamiya, ingénieur de talent, poursuivent chacun leurs propres convictions et s'efforcent de propulser les chemins de fer japonais vers de nouveaux sommets.Voici une histoire rare sur les débuts du chemin de fer. L'histoire des locomotives à vapeur classiques est racontée de manière simple et accessible, en s'appuyant sur le contexte historique et les personnalités de l'époque, ainsi que sur les attitudes professionnelles des gens. Le livre commence par une présentation d'une locomotive à vapeur appelée Hayakaze, utilisée par la compagnie ferroviaire du Kansai pendant l'ère Meiji, et par l'histoire de cet ingénieur talentueux. Shima Yasujiro tente de débaucher Amemiya (un personnage fictif) afin de développer les chemins de fer japonais. Au premier abord, Amemiya apparaît comme un méchant peu respectueux de la vie humaine, mais il s'avère être un ingénieur plein de fougue. Cette histoire dépeint les débuts des Chemins de fer nationaux japonais. Dans ce volume, il est suggéré que le fils de Shima, Hideo, sera le père du Shinkansen. Bien que le contexte historique soit différent de celui du chef-d'œuvre « Karechi », cette œuvre élargit l'univers d'Ikeda Kunihiko en dépeignant les hommes qui se sont consacrés aux chemins de fer. Nous avons ressenti le conflit et la compréhension entre les fonctionnaires et ceux qui sont en première ligne, ainsi que le sens de la mission des personnes impliquées dans les chemins de fer, malgré une forme différente. Cela nous a fait penser que l'artisanat, l'enthousiasme et le sens de la mission, qui ont perdu de leur intensité à l'époque moderne, sont à l'origine du Japon. C'est une histoire de pionniers mouvementée, des gens sautent des trains et tombent. Même si l'histoire remonte dans le temps, les échanges sur les voies sont étrangement convaincants. Les épilogues de chaque histoire sont touchants, dépeignant des passionnés de trains acharnés. Il y a aussi des anecdotes sur les écartements étroits et larges, et le franchissement du col d'Usui.C'est une œuvre magnifique qui mérite d'être lue par le plus grand nombre. Elle dépeint les chemins de fer, mais aussi les gens de cette époque, ce qui est très émouvant.Date de parution : 07 Mai 2025Editions : Kotodoma