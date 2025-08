Vous souvenez-vous encore de la console de jeu portable PlayStation Portable (PSP) qui a connu un grand succès dans les années 2000 ? PATAPON fusionnait les genres du rythme et de l'aventure, apparemment impossible sur le papier, pour créer un titre phénoménal. La série PATAPON a elle-même bénéficié d'une version remasterisée à l'époque de la PS4, mais elle présentait malheureusement encore de nombreux défauts qui la rendaient loin des attentes. Suite à la dissolution du studio JAPAN, Sony Interactive Entertainment a finalement mandaté Bandai Namco pour relancer son ancienne licence et a autorisé sa sortie sur diverses plateformes autres que PlayStation sous le titre PATAPON!+2 REPLAY. Si vous n'avez jamais découvert la série, sachez que ce jeu raconte l'histoire d'une tribu appelée les Patapon, dirigée par un dieu. Cette tribu part à la recherche d'un objet mystérieux censé apporter le bonheur éternel. Cependant, cet objet se trouve au bout du monde. Autrefois, les Patapons étaient des guerriers invincibles, animés par les tambours divins. Grâce à leur puissance divine, aucun ennemi ne pouvait les vaincre. Mais c'est désormais chose du passé, car les forces maléfiques de Zigoton ont chassé les Patapons de leurs foyers. Bref, PATAPON 1+2 REPLAY est une version remasterisée du jeu de rythme exclusif de Sony, précédemment sorti sur PSP. Contrairement à d'autres jeux de rythme que vous connaissez, comme Guitar Hero, Rock Band, Hatsune Miku ou Persona Dancing , PATAPON ne se concentre pas uniquement sur la musique. Il combine gameplay rythmique et éléments stratégiques. Dans la version REPLAY, vous pouvez sélectionner le niveau de difficulté depuis le menu principal, le niveau par défaut étant FACILE.Vous disposez de quatre boutons d'action : carré pour la note « PATA » , rond pour la note « PON » , triangle pour la note « CHAKA » et croix pour la note « DON » . La combinaison de ces quatre boutons permet de générer diverses commandes pour contrôler les troupes Patapon. Au début, vous n'avez qu'une seule commande pour avancer. Cependant, au fil du jeu, de nouvelles commandes seront débloquées, comme attaquer, défendre, reculer, etc. Pour générer une commande à partir de quatre temps d'une note, vous ne pouvez pas appuyer sur n'importe quel bouton. Le timing est essentiel dans ce jeu. Vous devez saisir la commande à quatre temps pendant une pause entre les chants de la troupe Patapon. Si vous appuyez trop, pas assez ou si vous n'appuyez que sur un seul bouton, la commande est invalidée. Fait intéressant, lorsque vous synchronisez chaque commande avec succès, un compteur de combo apparaît à gauche de l'écran. Si le combo continue, vos troupes entreront en mode Fièvre , ce qui les rendra plus fortes et leur permettra de débloquer de nouvelles compétences. Avant de commencer une étape, il vous sera généralement demandé de rassembler vos troupes Patapon. Trois emplacements de troupes vous sont attribués parmi six types d'unités disponibles. Combiner les unités Patapon est crucial pour le bon déroulement de votre stratégie. Le placement des unités est également crucial, car un mauvais placement peut être fatal. Tout d'abord, il y a Yaripon qui est chargé de lancer des lances, puis il y a Tatepon qui tient des épées, des haches et des boucliers et devient l'avant-garde pour attaquer, puis il y a Yumipon qui est prêt à lancer des flèches depuis la rangée arrière, il y a Kibapon qui monte un cheval et est armé d'une hallebarde, puis il y a Dekapon qui est armé d'une masse et produit des dégâts importants jusqu'à Megapon qui joue un rôle de soutien depuis la rangée arrière en utilisant une trompette géante.La forme graphique et les personnages sont fidèles à l’esprit du très particulier artiste français Rolito, l’homme a amplement fait ses preuves comme dessinateur de bandes dessinées et a connu des collaborations couronnées de succès avec MTV, Hugo Boss et Virgin. Rolito a réussi ici à créer un univers de jeu intrigant. PATAPON 1+2 REPLAY conserve un style visuel en silhouette 2D dominé par le noir, avec quelques mélanges d'autres couleurs. L'un des principaux changements par rapport aux versions PSP et PS4 réside dans l'affichage, désormais plus précis pour une haute résolution. Les graphismes sont désormais attrayants et sans aucun effet de flou. De plus, en termes de performances, la version REPLAY est beaucoup plus rapide et stable, offrant une réactivité optimale à chaque action sur les boutons, sans latence. De plus, l'une des principales améliorations apportées par Bandai Namco a été de corriger le décalage d'affichage, fréquent sur les versions antérieurs : Désormais, vos pressions sur les boutons et les appuis à l'écran semblent parfaitement synchronisés. Cependant, il reste un aspect assez agaçant de cette version REPLAY : l'absence de sauvegarde automatique . Ainsi, chaque fois que vous terminez un niveau et revenez à Patapolis, vous devez sauvegarder manuellement. Si vous oubliez et changez de jeu, voire éteignez la console, votre progression précédente sera perdue. C'est extrêmement frustrant, sachant que nous vivons à une époque où cette fonctionnalité devrait être indispensable à tout jeu moderne.En tant que jeu de rythme, l'audio est clairement un facteur clé du gameplay. Même après presque deux décennies, chaque battement de la musique de Patapon vous fait toujours frémir. Nous sommes sûrs que tous ceux qui ont déjà joué à ce jeu auront les paroles « PATA-PATA-PATA-PON » gravées dans leur tête depuis longtemps. Chaque combinaison des rythmes des troupes de Patapon et de vos propres percussions donne l'impression d'un mini-concert, en parfaite synergie. C'est ce qui rend PATAPON toujours aussi pertinent et intemporel. Si l'on repense au passé, Patapon avait sorti trois épisodes principaux sur PSP. Une question nous est venue à l'esprit : pourquoi seules les volumes 1 et 2 étaient-ils inclus dans ce pack REPLAY ? C'était clairement notre plus grande déception. En réalité, si Patapon 3 avait été inclus, ce pack REPLAY aurait été très utile aux vétérans et aurait également constitué une porte d'entrée complète pour les nouveaux venus. Notez que si vous cherchez une version physique du jeu, seule la Switch en dispose d'une.PATAPON 1+2 REPLAY conserve le gameplay captivant du jeu original et demeure l'un des jeux de rythme les plus uniques. Grâce à des améliorations du lag d'entrée, des graphismes optimisés et l'ajout de plusieurs nouvelles fonctionnalités, le jeu est encore plus agréable pour se détendre.